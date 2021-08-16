Немцы под Одессой

16 августа 2021 | 09:48 , Виктор Миняйло для «Темы»

Собираясь по делам в Одессу решили совместить приятное с полезным: порешать некоторые вопросы, покупаться в море и осмотреть местные достопримечательности. На этот раз любовались немецкими кирхами и костелами, которые разбросаны по всему северному Причерноморью.

Если совсем честно, то перед поездкой никаких отчетов писать не собирались, но увиденное настолько поразило, что пальцы сами потянулись к клавиатуре.

Итак, закончив все дела, поехали искать место для ночевки возле моря. Хотя на крыше была специально купленная накануне раскрывающаяся палатка, найти стоянку оказалось не просто: или не было подъезда к морю, или количество отдыхающих отбивало всякое желание там останавливаться. Проехав туда-сюда наконец отаборились на пляже, гордо именуемом кемпингом, возле поселка Грибовка. Въезд 100 грн. И зудобств - душ, туалет, питьевая вода. Рядом - продуктовые магазины, где продавалось пиво и другие алкогольные напитки. Поставив машину в самом конце кемпинга, покупались, поужинали, выпили пива и пошли спать.

Утром поехали в Новоградовку осматривать лютеранскую кирху. Тут стоит объяснить разницу между костелом и кирхой. Так у нас исторически сложилось, что костелом называют храм католиков, а в кирху ходят лютеране. Мы традицию нарушать не будем.

Еще необходимо сделать небольшое историческое отступление. После войны с Турцией и Ясского мира в начале 19 столетия, земли между Южным Бугом и Днестром отошли к Российской Империи. Логически, их нужно было освоить и заселить лояльными людьми. Поскольку в России тогда было крепостное право, которое не давало возможности крестьянам переселяться на другие территории, пригласили иностранцев. Спасаясь от турков, сначала в Новороссию приехали болгары и сербы. А в Пруссии и Австрии в то время шли наполеоновские войны и ситуация была, мягко говоря, нестабильной. Поэтому немцы по приглашению Российского императора Александра 1 с радостью поселились в Причерноморье. Во время Второй мировой войны часть их выслали в Казахстан, а те, кто остался, в марте 1944 года ушли вместе с отступающей немецкой армией.

Лютеранская кирха в Нейбурге, сейчас Новоградовка, построена в 1903 году. В советское время здание использовалось, как дом культуры, о чем гласит огромная надпись на фронтоне. В независимой Украине оно совсем не используется, а просто разрушается. В 2015 году обвалилась крыша.

Даже полуразрушенная кирха поражает своими размерами. Войдя внутрь, мы обнаружили массу продуктов жизнедеятельности человеческого организма в прямом смысле этого слова. Такое впечатление, что жителям села Новоградовка некуда ходить в туалет.

А вот как здание выглядело до того, как власть в России взял трудовой народ.

Дальше наш путь лежал в соседнее село Марьяновка, которое раньше называлось Мариенталь, где сохранился костел Матери Божей Святого Разария 1880 года. Мариентальский костел славился своим мраморным алтарем и статуями девы Марии, Иисуса Христа и Марии Магдалины. Его судьба оказалась счастливее Нейбургской кирхи - тут сейчас православная церковь.

По пути к следующей достопримечательности заехали в поселок Васильевка, не имеющий непосредственного отношеняе к немецкой истории, но связанного с одним немецко-говорящим евреем. Здесь жил самый известный пациент Зигмунда Фрейда - Сергей Панкеев.

Усадьба построена в 40-х годах 19 столетия генерал-майором Василием Дубецким, который и село переименовал в честь себя — на Васильевку. Здание состояло из трех двухэтажных корпусов, связанных одноэтажными переходами. После смерти отца генеральская дочь Анна Васильевна продала усадьбу и село каховскому купцу Константину Панкееву. Именно его сын Сергей почти четыре года лечился у Фрейда. В своей работе ««Из истории одного детского невроза» он подробно описал болезнь Панкеева, когда среди причин нарушения психики был сон. Ребенку снились белые волки, сидящие на деревьях в саду и молча смотрящие на четырехлетнего Сергея. Затем Панкеев издал мемуары, в которых рассказывал о своем лечении у Фрейда. Кстати, мать психиатра Амалия родилась в Бродах Львовской области, а детство провела в Одессе.

Но возвращаемся к нашей достопримечательности. После революции здесь было отделение НКВД, клуб и кинотеатр. После 1991 года здание начало разрушаться, местные потихоньку разбирают его для собственных нужд, поэтому обрушилась крыша и стена центрального корпуса. Но все равно дворец производит сильное впечатление, даже не смотря на свое жалкое состояние. Бродя вокруг развалин, представляли сидящих у столика дам в белых платьях, пьющих чай из самовара и любующихся фонтаном, окруженным садовыми деревьями.

Тут посетила мысль, что пришло время и самим попить чайку. Разложили стол и стулья, достали газовый баллон и быстренько приготовили суп-пюре.

Подкрепившись, поехали в соседнее село Каменка, бывшее поселение Мангейм, осматривать костел Рождества Пресвятой Девы Марии 1850 года, вернее его остатки. Не так давно обрушились несколько колон и потолок. А в нём было шесть алтарей, играл орган и в окнах стояли витражи. Но все равно руины особенно величественно выглядят на фоне одноэтажных сельских избушек.

Не смотря на расстояние 40 километров, решили поехать в село Лиманское осмотреть самый большей немецкий костел Северного Причерноморья. Стояла невыносимая жара и в городе Кучурган решили охладится в Днестре. К нашему удивлению на пляже свободно разгуливали закушавшиеся лебеди, которые совсем не боялись людей.

Костел Успения Девы Марии в Лиманском (быв. Зальц) поразил своими размерами. Такого величия и великолепия мы не ожидали. Особенно впечатляет высота храма, если зайти внутрь. Построенный в 1901 году, он напоминал кафедральный собор в Зальцбурге (Австрия), церкви Силезии, и костелы аббатства Бенедикта в Грюснау. Во время Гражданской войны красноармейцы разрушили башни в качестве мести немцам-колонистам за их восстание против продразверстки и мобилизации в Красную армию. Позже костел использовался как клуб, пострадал во Второй мировой, сегодня выглядит так:

А так он выглядел до разрушения: Интересно, что религиозная община южной Германии предложила восстановить храм, при условии, что он будет принадлежать католической церкви. Но против категорически выступила Православная церковь Московского патриархата. Московские попы не хотят на своей «канонической» земле никаких католических храмов.

В костеле снимали сцены сериала «Ликвидация», в частности, ту, где Гофман на машине приехал на блатной сходняк.

А мы настолько насытились впечатлениями, что новые достопримечательности уже не воспринимались, поэтому поехали назад в знакомый кемпинг в Санжайке возле Черноморска (быв. Ильичевск). Традиционно в Маяках купили вяленого леща за 250 грн., но он был настолько соленый, что невозможно было есть даже с пивом. Цены в кемпинге традиционные - въезд 100 грн., туалет, душ и вода на улице бесплатно.

По дороге домой решили осмотреть еще одну кирху в Великдолинском, бывший Гросслибенталь. Ее колокольня в свое время была самым высоким сооружением в поселке.

В советское время здание использовалось не по назначению, в 1993 году кирху передали православным, которые полностью изменили внешний вид и внутренний декор.

Уже на севере Одесской области решили сделать небольшой крюк, осмотреть усадьбу Курисов в селе Исаево. Не обошлось без приключений. Поверили навигатору и поехали по дороге, которой не было на бумажной карте. После 20 километров асфальт исчез, назад поворачивать было поздно, пришлось ехать по бездорожью в клубах пыли. На этом приключения не окончились. С большим трудом добравшись до усадьбы, встретили на входе сторожа, который сказал, что без разрешения директора внутрь территории никого не пустит, а директора сейчас нет и не будет. Долго и нудно ему рассказывали о наших страданиях на пути к достопримечательности, пока сторож не смиловался, перезвонил завхозу, и любезно нас пропустил. Усадьба ничем особенным не поразила. Дом как дом. Сейчас там школа-интернат для детей-сирот.

Про семейку Курисов мы подробно писали в отчете о первом путешествии по Северному Причерноморью, тут повторяться не будем. Только напомним, что глава рода был штабным офицером у Суворова, и по легенде, разработал план штурма Измаила.

Вблизи усадьбы мы обнаружили вишенку на тортике нашей поездки - нигде не отмеченный памятник Шевченко, на фоне которого мы немедленно сфотографировались с Пушистиком:

По дороге домой подумали, что если одесские костелы и кирхи каким-то чудом восстановят, они могут стать полноценным маршрутом для любителей старины. Но все идет к тому, что через несколько лет их не станет вообще. Так что — спешите видеть!