155 км от Киева до Киева

16 августа 2021 | 16:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

В ожидании очередной атаки тропической жары ловим счастливый момент и едем: температура за бортом щадящая, велики подготовлены, снаряга упакована. Ничто нас не удержит от туристического подвига и любви к малой Родине.

Итак, суббота, 9 утра. Мы, героические, наконец выкатываем стальных скакунов и отправляемся на Боярку. Согласно предварительному плану, выехать следовало в 5-5.30, чтобы проехаться по тихим рассветным дорогам, дышащим прохладой, как можно больше, а полуденную жару пережидать на берегу уютного водоема, которых на Киевщине в избытке. Но лень как всегда поломала стройные планы. Уже на Южном мосту мы попали в тянучку, но вскоре вырвались на оперативный простор и неудержимо помчались в Боярку. От дома – 31 км. Это меньше полутора часов пути.

И вот мы – в тихой провинции, без столичной суеты и безумного трафика. Боярка – уютненький городишко, в котором автор этих строк когда-то мотал срок в пионерлагере. Кажется, с тех пор здесь ничего не изменилось. На ж\д вокзале наслаждаемся поеданием мороженого у подножия памятнику герою-красноармейцу. Герой, как это часто случается в маленьких городках, стоит там, где ему вовсе не место. Кажется, монумент случайно уронили на свободный клочок земли, чудом не занятый ларьками и автомобилями. Воин отвернулся от привокзальной суеты и задумчиво смотрит на рельсы. У его ног – урна, около которой примостился абориген на кортах, цедящий пивко.

Что же увидел погибший герой на железной дороге? Становится интересно, и я взбираюсь на виадук, чтобы взглянуть с точки зрения памятника. Ах вот оно что! На перроне разместился пьедестал, на нем – паровоз-кукушка, как в фильмах про белогвардейцев. Красиииивый! Вполне может быть, что на нем возили народно-хозяйственные грузы по узкоколейке, которую строил Павка Корчагин – плод буйной фантазии Николая Островского.

Пересекаем железнодорожный переезд и натыкаемся на прекрасное здание земской школы постройки 1913 года. Здание в прекрасном состоянии, а на фронтоне под самой крышей – колокол – это намного веселее чем школьный звонок.

Сбоку прилепился памятник вышеупомянутому Корчагину.

По утверждению путеводителей также во дворе стоит памятник Островскому. Но вместо него мы обнаружили только старый колодец.

Вновь возвращаемся на противоположную часть города за колеи и, проехав с километр, обнаруживаем Свято-Михайловскую церковь, построенную в 1901 году на остатках Буданевского городища.

Да, умели раньше люди выбирать места для жизни – они бы ни в жизнь на Троещине или Позняках обитать не стали. Городище расположено на берегу живописного озера, подходы к церкви ухожены, а само культовое сооружение ничем не удивило.

Мы пока еще полны сил, а полуденная жара еще не началась. Нужно ехать. Наш путь пролегает через села и поселочки с вереницей малоотличимых церквей. Малютянка, Лыповый Скиток, Варовичи, Даниловка, Кожуховка. В Липовом Скитке и Кожуховке есть деревянные церкви 1705 и 1820 годов. Не впечатлило. А больше и смотреть-то нечего. Пейзажи тоже не удивляют своей красотой.

Так мы незаметно для себя добрались до Василькова: памятник афганцам в центральном парке, Михайловская церковь, собор святых Антония и Феодосия – в общем-то смотреть нечего. Наш веломаршрут начинает походить на тур паломников. Заглядываю в гугл и обнаруживаю объект, достойный обозрения – старинное здание синагоги. В своих скитаниях по самым разным странам и по Украине, не раз убеждались: синагоги как правило очень хороши, их архитекторы отличались неизменным вкусом и сдержанностью – нет этой кричащей византийщины, как в православных храмах. Ожидания нас не обманули. Синагога оказалась чертовски хороша – самое красивое культовое сооружение, которое повстречалось в этой поездке. Здание явно нуждается в уходе, заброшено, но в двух помещениях кто-то живет. Даже герань на подоконнике присутствет. Выглядит все очень архаично. Увы, судя по всему, местному еврейству и городским властям нет дела до этой архитектурной жемчужины и в ближайшие годы она должна тихо развалиться. Поспешите увидеть, господа!

За плечами – 60 км, начинает одолевать голод и полуденная жара. Все наши попытки перекусить в придорожных кафе по маршруту терпят фиаско. Нас не желают обслуживать! На каждом заведении – непременная вывеска: «Организация банкетов, фуршетов». Такое впечатление, что сегодня население в дружном порыве празднует какой-то языческий «День урожая». А в центре Василькова нас пообещали обслужить, но «кафе откроется через 20 минут». Напомню: на дворе стояла суббота, 13.30 дня… Плюнули на местный сервис, купили в АТБ пива и закуску, восстановили силы в ближайшем уютном дворике.

В четыре часа за Васильковом остановились на бережке озера вдоль дороги. Благо, автодвижение было столь незначительным, что оно даже не помешало нам поспать полчасика на вытащенных по этому поводу матрасах. Около пяти, по привычке Штирлица, бодро поднялись и двинулись дальше. Решили заночевать на Днепре в районе Украинки – а это еще 45 км пути.

Каждый участок пути мы планировали по навигатору в зависимости от идей и планов. От Василькова начали отдавать предпочтение пешим маршрутам, после чего наш путь большей частью пролегал по грунтам. А на одном лесном участке мы попали в злые пески. Если я на своей 37-й резине как-то продвигался на колесах, то Наташа спешилась и протопала больше километра пешком. Это ее здорово вымотало, и она поставила под сомнение нашу сегодняшнюю цель – Украинку. Но потом дорога стала веселее. Самым выдающимся участком стала идеально асфальтированная абсолютно безлюдная дорога, с обеих сторон огороженная густой зеленью в поселке Старые Безрадичи. Откуда в глухом селе такая прекрасная дорога догадаться не сложно: в 7 км находятся Новые Безрадичи, где обосновался Президент, чьи руки никогда не крали.

Надвигались сумерки, мы включили «бортовые огни» и победоносно въехали в Обухов, откуда до Украинки – рукой подать. По дороге раскрыли секрет грандиозной дымовухи, которую видно было за пару десятков километров. Это чадила труба ТЭЦ. А когда мы проезжали мимо нее, стало немножко страшно: дорогу устилало облако неясной природы, которое брало начало на территории ТЭЦ.

В Украинку въехали затемно. Мы изначально не планировали четкого маршрута – решили просто кочевать как цыгане куда глаза глядят. В принципе, была идея остановиться на ночлег в кэмпинге. Но приходилось встречать упоминание только о кэмпингах в Стайках и в Плютах, до которых было далековато. Спросили у гугла что есть поблизости и он выдал адрес местного кэмпинга. Позвонили и выяснилось, что номер телефона левый. Идею с душем, электричеством и питьевой водой пришлось отбросить. Посоветовавшись с парой местных жителей, пришли к выводу, что центральный пляж вполне заменит нам кемпинг. После этого в близлежащем магазинчике было куплено пиво и пятилитровый бутыль воды.

С этим богатством мы отправились искать место для стойбища. Это оказалось очень легко. В конце пляжа, рядом со спасательной станцией росла скромная рощица, вместо песка была травка, к тому же – о, чудо! - тут и там стояли совершенно целые скамейки, на которых не валялись бомжи с наркоманами и не были разбросаны шприцы и битое стекло. Мы поставили палатку, приготовили на горелке харч и дружно уснули, не забыв состегнуть велосипеды замком.

Рано утром проснулись в добром здравии, искупались, раскланялись с тетеньками, убиравшими пляж, испили кофе и убыли прочь. На выезде с пляжа обнаружили три будки биотуалетов – абсолютно чистые, не вонючие! Это было чудо. Мэру Украинки следует при жизни поставить памятник.

Сказав, что утром мы отправились кочевать дальше, я опередил события. Мы оставляли место ночлега в 50 км от Киева с задачей, которую следовало решить непременно. Прошлым вечером, уже в Украинке, Наташа вдруг обнаружила, что у нее спустило колесо. Чтобы не возиться в темноте, мы добрели до стоянки, благо пляж находился в ста метрах, и я пообещал, что утром разберусь с проколом за двадцать минут. Каково же было мое удивление, когда проснувшись я не обнаружил подседельной сумочки с ремнабором. Уж не знаю: снял ли еще ночной недоброжелатель или она отцепилась в дороге. Но факт тот, что мы лишились единственной запасной камеры, латок, монтировочных лопаток. И самое печальное: колесо травило в месте нипеля. Вероятно, тот пересох от старости и латкой положение не спасти, нужна новая камера. Тааааак…

На дворе – восемь утра, воскресенье. Гуглим: магазинов не багато, не факт, что они открыты в выходной. Расспрашиваю встречного велосипедиста. Говорит есть магазинчик около «пожарки» рядом с рынком. Не спеша туда бредем в надежде если магаз будет закрыт, поискать камеру на базаре. Но магазинчик открыт! Куплена камера, лопатки, велосипед приведен в боевое состояние. Прощай, Украинка!

Сегодня прогноз сулит резкое потепление, и мы ему верим, наблюдая, как солнце начинает палить нещадно. Решаем двигаться в сторону Киева, а там, при желании, заехать на Рыбальский остров. Выбираем путь по дамбе – прекрасный веловариант без трафика, загазованности и с прекрасным видом на Днепр. Вскоре выезжаем на Кончу Заспу. Солнце уже свирепствует в полную силу, Наташа начинает выдумывать повод ехать по кратчайшему пути домой. При этом приводит убедительные аргументы. Почему у нас нет сети кэмпингов, где усталому велосипедисту можно принять душ, зарядить девайсы, оставить велики под охраной… На мои контраргументы, что для этого у нас есть пауэрбанк, а освежиться можно в Днепре, она задает железобетонный вопрос: «А как же помыть голову?!»

Для меня всегда оставалось загадкой каким образом чистота головы связана у женщин с их физическим состоянием и настроением. Наташа, например, заявляет, что если у нее грязная голова, то она начинает болеть. Для меня эта взаимосвязь остается самой главной загадкой природы. С нетерпением ожидаю, когда британские ученые найдут ответ на этот вопрос.

Но не могу же я заставить человека с больной головой крутить педали, в конце-концов. Под клятвенное обещание в следующий раз отправиться исследовать красивейший правый берег Днепра в сторону Трахтемирова с заездом в славный город Богуслав, где поселился наш давний друг-отшельник, мы вскоре выезжаем на Столичное шоссе.

Заканчивать в полдень так хорошо начавшееся путешествие не хочется. Мы оттягиваем время до встречи с домом и теплым душем. Поводов для этого осталось не много – мы в большом городе. Наконец, останавливаемся на автозаправке, затариваемся холоднейшим пивом, с радостью его попиваем с тыльной стороны здания заправки, где персонал оборудовал себе уютную курилку в тенечке. Взгляните на фото: у нас получилось классическое антикафе, которые мы очень любим.

Подводя черту: за полтора ходовых дня прокатили 155 км (105+50). Все пожитки вместились в две багажных сумки «Ортлиб». А именно, кухня: горелка МСР+литровый котелок, вкусная сублимированная еда «Їжачок», которую можно заваривать и есть в пакетах, два дрип-кофе, леденцы, мясные чипсы. Кэмп: легчайшая полутораместная палатка Vaude, два надувных коврика, две надувных подушки (это предмет роскоши, но почему бы не взять, если осталось место), два спальника, минимум шмоток и даже наташина микроскопическая пуховка, кофр на руль с фотоапаратом.