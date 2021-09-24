Велосоло по Черкасщине и Киевщине

24 сентября 2021 | 11:18 , Олег Ельцов. ТЕМА

Если у человека есть велосипед, есть багажник, сумки и туристическая снаряга, ему незачем ломать голову: чем заняться на досуге? Сел – да поехал! Так я и сделал, едва спала летняя жара, а вся флора начала набирать специальный осенний цвет.

Никакой особенной идеи не было. Давно собирался просто отправиться в велокочевье – куда глаза глядят. Нет, определенная идея про общий вектор движения и цель маршрута, конечно, была. Во-первых, хотелось испытать возможности моего нового «коня» - грэвела «Каннондейл» на длинных дистанциях. Сравнивать есть с чем: я неоднократно катал бреветы (заезды на дальние расстояния) на своем красавчике – карбоновом шоссере «Бергамонт Дольче Тим». В частности, не раз ездил по маршруту Киев-Черкассы: это больше 200 км за день. Проехать ту же дистанцию за день на грэвеле, да еще груженым, не надеялся. Но узнав, что за минувшие два года состояние трассы на Черкассы значительно улучшилось, решил испытать себя и велосипед. В любом случае, я вез все для автономного существования: палатку, спальник, коврик, горелку с баллоном, котелком и сублимированную еду. С таким экипом я мог бродяжить целую неделю. Единственное, что требовалось – вода, но с ней по маршруту – никаких проблем, в каждом селе есть колодцы на улицах.

Куда двинусь после Черкасс, я толком не знал. Решил определяться уже на месте по настроению.

Перед отъездом пока устанавливал багажник и паковал сумки, время перевалило за полночь. А ведь я собирался выехать как можно раньше, чтобы не попасть в утренний трафик столицы. Спать лег около часа ночи в надежде вопреки всему встать пораньше…

С трудом проснулся около семи и понял, что в таком сонном состоянии я далеко не уеду. После чего проспал еще часик. В итоге выехал после десяти утра. Благо стояла идеальная погода и ехалось весело.

Дорогой дабы «не села батарейка» каждые 30-40 километров съедал по одному фитнес-батончику, постоянно пил изотоник и регидрон. Всего у меня было три бутылки с водой. Видимо, я удачно рассчитал свой рацион, поэтому километры и подъемы давались легко. Внушал опасения длинный весьма крутой двухкилометровый тягун под Обуховом, но и его одолел без проблем и остановок. Однажды остановился, чтобы перекусить в сельской кафешке подобием бюргера, запил все пивом, а на десерт – кофе с мороженым.

Проехав километров 130 начал подумывать о поиске места для стоянки. Но сил еще было полно, до темноты – далеко. Вдруг подумалось: а что, если ломануть за день до Черкасс? Удивительное дело: велосипед, на котором я ехал, тяжелее шоссера, на котором катал «дальняки», у меня стояла резина шириной 37 мм вместо шоссейных 25 мм, кроме того, общий вес багажа наверняка был не меньше 10 кг. К тому же я прокладывал в навигаторе маршрут не для авто, то есть по асфальту, а для пешехода: грэвел позволяет ехать где угодно и ему все тропы подвластны.

Благодаря этому я то и дело съезжал с главных трасс с напряженным трафиком, шумом и вонью машин, сворачивал на проселочные дороги и тропы, катил по забытым богом медвежьим углам. Такой вид покатушек нравится мне значительно больше, чем унылое кручение педалей по автотрассе, словно ты на велотренажере.

И не взирая на то, что приходилось катить и по разбитому асфальту, и по брусчатке, и по песку, усталости не было, у меня ничего не болело, в отличие от езды на жестком спортивном шоссере, даже груз на багажнике и во внутрирамной сумке меня н обременял. Опять же, в самых глухих хуторах отыщешь прекрассные велодорожки. Как вот эта, например.

Одним словом, я решил ехать пока едется – до самой темноты. Темнота наступила, когда до Черкасс оставалось километров 40. А выедь я на час-другой раньше, засветло доехал бы. Разбивать лагерь мне очень не хотелось. Во-первых, чувствовал, что могу проехать весь путь за день, во-вторых, манила перспектива теплого душа и чистой постели. Я взял с собой самый компактный летний спальник, а к вечеру стало достаточно свежо, ночью могло быть весьма холодно.

В целом, я не любитель ночных велопоездок. По лесу и полям – это очень интересно и весело, но по ночной трассе ехать не только неприятно, но и отчасти опасно. Однако, выбора маршрута у меня уже не было. Дорога пролегала по основной трассе Киев-Черкассы. Спасало то, что асфальт был чертовски хорош, а ведь еще несколько лет назад я ехал здесь по сплошным ухабам, объезжая ямы в асфальте. Расстояние стремительно сокращалось, до города с моим темпом оставалось уже не больше часа… И тут начались последние 17 км, которые, вероятно, закрыть новым асфальтом не успели. Узенькая обочина была засыпана песком, да и разметки как таковой не было – она давно стерлась. Меня слепили встречные авто и даже в свете велофонаря я с трудом определял где располагаюсь: уже съехал с обочины или слишком смело выехал на проезжую часть.

Да, завершение сегодняшнего маршрута оказалось малость экстремальным. Тем не менее я сделал это: проехал на пристойно подгруженном грэвеле 211 км. Средняя скорость – 24. Весьма достойно для меня. Увы, в темноте не заметил стелу Черкасс, соответственно, не смог сфотографироваться на ее фоне. Ничего, я еще исправлю эту ошибку.

К десяти вечера догреб до Черкасс, вписался на постой к знакомым, отмылся и отъелся.

На следующий день – никакой крепатуры и усталости, как это было после того же маршрута на шоссере. Грэвел – великая вещь, скажу я вам! Бескамерные покрышки низкого давления и геометрия рамы делают его максимально комфортным, при этом потеря в скорости по сравнению со спортивным шоссером – около 10-15%. Зато вам открыты все пути: асфальтовые дороги, грунтовки, тропки. Вы можете нацепить багажник и отправиться в полноценное многодневное велокочевье. Одним словом, грэвел – это универсальная машина на все случаи жизни.

Черкассы – весьма уютный областной центр с неспешным темпом жизни, видом на Днепр, красивым парком и встречающимися еще домиками старинной архитектуры. Я накатал по нему пару десятков километров за день. Причем, выбирая по навигатору пешеходные маршруты, порой заезжал в какие-то заросли, исчерканные пешеходными тропами, на которых почти не встречались люди и по которым было чертовски интересно катать на веле.

Проболтавшись так денек, следующим утром выдвинулся дальше по маршруту. Причем, сам маршрут я выбрал буквально накануне за пять минут. Оглядевшись на карте – что есть на Черкасщине, решил отправиться в Корсунь и дальше – на Богуслав.

На выезде из Черкасс не применул отметиться на фоне знака, что подтверждает: я и мой вел были в Черкассах!

Корсунь оказался весьма симпатичным городишком. Стоит он на реке Рось. С облагороженного холма открывается вид на весь город.

А если с холма спуститься, то переехав по мосту, попадаешь на остров, где расположилось именье Лопухиных-Демидовых. Замечательное место, прекрасная усадьба с восхитительным парком на 100 гектаров. По нему очень приятно гулять, еще приятнее прокатиться на велике. Настоятельно рекомендую!

На территории имения работает харчевня «Княжий двор», которую все рекомендуют как недорогую и вкусную. К тому же, у нее есть огороженная открытая площадка, что очень удобно для велосипедиста. Увы, она оказалась закрыта. Рабочие дни: с пятницы по воскресенье.

Пришлось возвращаться в город не солоно хлебавши. Едва поднявшись в горку, замечаю хипстерское кафе «Друзи». Столики на тротуаре, меню небогатое, но вкусное. Стакан молока и блины вернули мне силы и желание двигаться дальше.

День выдался солнечный, но не жаркий. Я неудержимо помчался в сторону Богуслава. В селе под Богуславом мой давний знакомый прикупил хату на хуторе и решил переквалифицироваться с жителя Печерских холмов на самодостаточного крестьянина. Я давно планировал нагрянуть к нему с ревизией.

Дороги, по моим прикидкам, было часа на два – около 60 км. Ехалось весело, почти все время по проселочным дорогам. Но уже во второй половине пути я вдруг свернул с идеального асфальта на прекрасную широкую дорогу из брусчатки… При этом рядом не было ни велодорожки, ни тротуара, ни хоть какой-то грунтовой обочины. Я было задумался: не повернуть ли мне, пока не поздно, на автотрассу, но встречный водитель успокоил: брусчатки всего-то 7 км.

Вы никогда не ездили по стиральной доске? А если доска длинной 7 км? Думаю, будь я на обычных покрышках, мне пришлось бы вести велосипед рядом с собой. Но «безкамерка» низкого давления сделала свое дело: я пусть и без восторга, но преодолел этот скорбный путь! Уже на подъезде к Богуславу остановился в селухе выпить кофейку и попутно попросил товарища скинуть координаты его сельской обители. Как оказалось, его селуха располагалась на моем маршруте не ДО Богуслава, а ПОСЛЕ. Таким образом, мне предстояло проехать дополнительные 30 км.

Дело близилось к закату, краски вдоль дороги становились особенно выразительными, небо объёмным. Я готов был катить куда угодно и сколько угодно. Дорога перманентно вела то вверх, то вниз, это не напоминало «матрасный» маршрут.

Наконец, последний затяжной подъем, за ним – сказочный туннель, образованный сомкнувшимися кронами деревьев над безлюдной прямой дорогой, и я у цели. Итого, мой дневной маршрут составил необременительные 126 км, из них 7 км – чистой брусчатки.

На финише меня встречали товарищ и моя драгоценная супруга, которая прибыла из Киева на авто и привезла на оздоровление в сельскую местность нашего пса. Воссоединение семьи состоялось. Все было очень мило. Вечером мы жгли костер, много пили и говорили.

Условия жизни у товарища спартанские. На скромный гостевой диванчик уместилась лишь моя супруга. Мы с собакой спали на коврике. Это была единственная ночь в моем велотрипе, когда понадобилось туристическое снаряжение, которое я вез на багажнике. Я надул походный коврик, залез в спальник и забылся в объятиях пса и Морфея.

Утром пили чаи, после чего товарищ устроил нам экскурсию по безлюдному и чертовски живописному лесу поблизости. Местность холмистая, растительность разнообразная, то и дело попадаются фруктовые деревья (урожай с них мы до сих пор доедаем).

Пора было возвращаться домой. Я, конечно, без труда прокатил бы оставшиеся 120 км. Но дорога эта была мне уже до боли знакома и не сулила особых красот – сплошной асфальт и поток машин. Поэтому мы загрузили мой велосипед в багажник и отправились вместе с товарищем на экскурсию по Богуславу и окрестностям.

Богуслав – старинный уютный городишко, который чем-то напомнил Гурзуф. Знакомиться с ним следует неспешно, и мы наверняка еще туда вернемся. А пока что решили ограничиться посещением речки с выходами гранитных пород на поверхности. Это было почти безлюдно, не облагорожено и кинематографически красиво.

Поблизости на площади показали нашему псу гордость Богуслава – фонтан со слониками, которому уже под сотню лет. Джеду понравилось, нам тоже.

Завершить шапочное знакомство с Богуславщиной решили визитом к «месту силы». Ну, вы поняли, о чем это я. Подобные места существуют единственно для того, чтобы привлечь туристов, которые плохо учились в школе, поэтому всю оставшуюся жизнь их окружают сплошные чудеса, загадки, места силы и всемирные заговоры.

Место силы, к которому мы отправлялись, называлось гора Тотоха вблизи села Медвин. Скорее это не гора, а пригорок. Но вид с него открывается и впрямь замечательный: цветные поля, окрашенные багровыми посевами созревшей чечевицы. Увы, едва к какому-то красивому месту прилепляется название «место силы», как туда начинают ломиться толпы охотников за чудесами, экстрасенсы и прочие малообразованные личности. В итоге Татоху успели обезобразить какой-то дурацкой монументальной конструкцией, на склоне выложили огромными буквами название холма, словно вы приехали в Голливуд, на самой горе появились столики для торговцев сувенирами. Благо, день был рабочий и ни торговцев, ни туристов не было. В тенечке на лавочке умостилась пара местных алкоголиков, которые представились супругами и пытались навязаться в гиды. Пришлось их отшить, объяснив, что наш гид – мобильный интернет и гугл.

Нам хватило минут двадцати, чтобы набраться сверхчеловеческой силы. Затем вернулись в Богуслав, а на выезде из города зарулили в кафе «Шашлычная», которую рекомендовал наш товарищ. Это было удивительно нетипичное заведение. В нем оказалось полно посетителей. Внешне это напоминало столовку самобслуживания. Мы обслужились очень быстро, выбор был богатый, еда очень вкусной, цены нереально низкими. Больше 90 гривен никому потратить не удалось. Отсюда мы увезли набор разнообразных булочек – вкусных, как у моей бабушки.

Вернув на прощание нашего товарища туда, где взяли, мы порулили по шумной трассе и через полтора часа были дома.

Итого: за три с половиной дня пути, из которых два полных дня езды на велосипеде я преодолел около 350 км и остался доволен подобным способом знакомства с Украиной. Поскольку коронабезумие обещает продлиться и в 2022 году, есть мысль и дальше развивать внутренний туризм. Подумываю предпринять затяжное велопутешествие. Но все это будет уже через год. А зима нам дана, чтобы мечтать, строить планы и пересматривать фотографии завершившихся поездок.