На Занзибаре не только в баре. Часть 2

17 января 2022 | 09:27 , Віктор МІНЯЙЛО для «ТЕМИ»

Достопримечательности столицы Занзибара, туалет в «Ливане», красные обезьяны, мангровые леса, ресторан The Rock и озеро в пещере Куза. Продолжаем отчитываться о поездке на остров Занзибар.

Перед поездкой в столицу Занзибара, которая так и называется, отдали ключ от номера в нашей гостинице на рецепции, поскольку унитаз в туалете безжалостно протекал уже четвертый день. Администратор клятвенно пообещала сегодня окончательно решить этот вопрос.

60 километров проехали за полтора часа. Навигатор привел в центр старого города под названием Стоун-таун.

Немного истории. Раньше тут была рыбацкая деревушка, которую облюбовали арабские работорговцы. Выражаясь современным языком, здесь был их логистический центр. Сюда свозили рабов со всей Африки, сортировали и дальше отправляли потребителю. Затем Занзибар стал колонией Португалии, но в 17 веке сюда вновь вернулись арабы. В 19 столетии Занзибар стал столицей Оманского султаната и тут жил сам султан. С 1890 года остров 75 лет пребывал под британским протекторатом, а затем обрел независимость.

Мы поставили точку в Maps.me, чтобы не потерять машину и пошли бродить по городу. Осмотр начали с дома, где родился Фредди Меркьюри и сфотографировались в любимой позе лидера «Queen».

Затем узенькими улочками прошли к форту, который арабы построили в 1700 году на месте португальского поселения. Теперь там сувенирный рынок. Возле католического костела святого Иосифа нас застал дождь.

Пока 40 минут прятались в парадняке, двое местных электриков чинили там проводку. Они по очереди разобрали два выключателя, чем-то ковырялись в плафоне… Оказалось, что просто перегорела лампочка, которую заменил злой хозяин дома.

Тут следует отметить, что две главные достопримечательности Стоун-тауна мы так и не увидели. Широко разрекламированный Дом чудес (дворец одного из султанов) обрушился за год до нашего приезда, а о музее рабства и англиканском кафедральном соборе Иисуса Христа, где похоронено сердце исследователя Африки Дэвида Ливингстона, просто забыли.

Пообедав в прибрежном ресторане вкусной пиццей с морепродуктами, поехали на окраину города на рынок, где, по данным путеводителей, «продается все». Но прикупить там ничего не удалось. Как только выходишь из машины, к тебе с криками «Джамбо!» подбегают местные с надеждой что-то продать или что-то получить. Мы там были единственными белыми. Быстренько испугались, сели в машину и поехали назад на центральный рынок старого города, где раньше продавали рабов.

Там приключилась та же история, поэтому сувениры решили покупать на пляже. Если сильно торговаться, то выходит та же цена. Еще по дороге домой осмотрели дворец султана Бейт аль-Сахель. Теперь тут музей, в котором экспонируют предметы из жизни султанов: портреты, столы, троны, спальни, книги.

На подъезде к городу Бу Бу Бу осмотрели еще один дворец султана. Вход, к сожалению, был закрыт и мы удовольствовались наружным осмотром.

Пока осматривали дворец, мимо на корове проезжали местные ребятишки. Они нам очень обрадовались, и мы им тоже. В Занзибаре нет лошадей: все ездят на коровах!

По пути домой остановило местное ГАИ. Гайцы очень обрадовались, увидев непристегнутые ремни безопасности. Сначала полицейский хотел 30 долларов, но после непродолжительных веселых торгов удалось сбросить цену до 10. Этот штраф немножко удивил, поскольку местные чуть ли не вываливаются из авто, но на них никто не обращает внимания. Гайцы останавливали нас еще несколько раз, но мы ничего не нарушали и нас отпускали. С удивлением отметили, что полицейские в мусульманской стране не додумались проверять туристов на алкоголь. Особенно по утрам. Тут бы они заработали больше, чем на ремнях безопасности.

На местном придорожном рынке прикупили какой-то рыбки, кальмаров, осьминогов и жареных шариков красного цвета, внутри похожих на картофельное пюре. Еда вкусная, цены смешные, но все равно хочешь-не хочешь, надо торговаться.

Вернувшись в гостиницу, снова застали в туалете негра, обнимающего протекающий унитаз и втыкающего в мобилу. На вопрос: как дела, он ответил, что думает над решением нашей проблемы и добавил «Акуна матата!» что в приблизительном переводе означает «Не парься!» Позвали администратора, которая посоветовала на то время, пока у нас в туалете живет негр, ходить в душ и по нужде в номер напротив с названием «Ливан», в котором пока никто не живет. Так что временно пришлось жить в номере «Россия», а в туалет ходить в «Ливан». Кстати, унитаз в тот вечер таки отремонтировали, залепив трещинку бетоном.

На следующий день поехали за 72 километра от отеля в заповедный лес Джозани (Jozani Forest) смотреть красных колобусов, которые водятся только на Занзибаре. Первых обезьян увидели из машины еще на подъезде к входу в заповедник. Там и соответственный знак стоит.

Так что, если кто-то хочет сэкономить, может остановиться и знакомиться с колобусами вдоль дороги. Но мы экономить на отдыхе не привыкли (за исключением сдачи пустых бутылок), поэтому заплатили 25 долларов за двоих и въехали в лес. В эту сумму входили услуги гида, который водил нас и еще одну парочку из Франции по заповеднику. Обезьянок увидели возле той самой дороги, о которой упоминали выше. Они занимались своими делами и на нас особого внимания не обращали.

Затем сели в свои машины и поехали за пару километров смотреть мангровые леса. Эти деревья интересны тем, что приспособились жить в соленой воде, выставив корни наружу.

После экскурсии гид разрешил самостоятельно походить по лесу. Перекусив в местном кафе чего-то там с морепродуктами, пошли гулять. На одной из полянок увидели красных колобусов, они были очень милые и нас совсем не боялись. Одни спали на ветках, другие кушали травку. Наверное, они думали, что это мы обезьяны.

Получив массу удовольствия от общения с колобусами, поехали в широко разрекламированный ресторан The rock на другой берег острова. Поставили машину на стоянку, переоделись под коралловой скалой на берегу и пошли купаться в океан. Вокруг было сказочно красиво.

Был отлив и к воде следовало добираться не менее полукилометра, лавируя между морскими ежиками. Как-то пробрались к глубоководью и долго наслаждались спасательной влагой. Мимо по берегу уныло бродили массаи, но совсем не приставали.

На обратном пути заехали в красивую пещеру Куза (Kuza Cave) где за 10 долларов покупались в прохладном и очень прозрачном озере с пресной водой. Впервые в Африке замерзли. Причем, мы там были совсем одни, никто не мешал плавать и фотографироватья

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Вечером пошли в один из магазинов на пляже и прикупили по рубашке и магнитик на холодильник. За все заплатили около 30 долларов. Тем временем наши соседи, которые прилетели на неделю, радостно сообщили, что им продлили отдых еще на 3 дня. Просто самолет был не полностью заполнен и туроператору дешевле заплатить за гостиницу, чем гонять полупустой самолет. Белой завистью позавидовав везунчикам, отправились спать. На следующий день нас ожидали встречи с черепахами Нунгвы и пещерами Кивенгвы.

Продолжение следует