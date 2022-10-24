Как мы бродяжили по Намибии. Часть 1

24 октября 2022 | 09:09 , фото Сергей Михайльчук, Олег Ельцов

Берег скелетов, лежбище котиков, дикие племена и не менее дикий немецкий авиагигант… А еще – слоны, зебры, львы, жирафы, заброшенные города и ж\д станции, пустыни, в которых немудрено быть смытым в океан кипящей рекой. У африканского путешественника всегда остается шанс накануне возвращения домой утопить среди ночи авто на территории кэмпинга … Вот чего у нас не было – это мух цеце и малярийных комаров. Начинаю отчет о 12 днях пребывания в Намибии двух бродяг, вернувшихся домой за 21 день до войны.

Чтобы познать Африку сполна, для начала следует правильно собраться, чтобы добраться до африканских медвежьих углов и, желательно, оттуда вернуться. Последняя задача далась не без труда… Но, обо всем по порядку.

Мексика, Намибия – да какая разница!

Вот так вот сидишь дома промозглым январем, клянешь это серое вневременье и мечтаешь как-то сократить зиму, чтобы скорее подсохли дороги, по которым можно будет катать на любимом грэйвеле… И тут звонит Серега Михальчук, с которым знакомы лет двести и оба любим кататься на великах, щелкать затвором фотоаппаратов и бродяжить. Михальчук – он не пишущий, а снимающий. В перерывах между изготовлением эпических кинофильмов (последний «Олэкса Двобуш» готовится к выходу на большой экран), Сергей объездил весь мир, который изучает через видоискатель. Он-то и предложил смотаться на выбор в одну из стран – Намибию или Мексику. Я поначалу загорелся Мексикой, мы начали разрабатывать маршрут. Поездка обещала стать чертовски интересной.

Пока собрались, до отъезда осталось несколько дней. Начинаем покупать билеты… а они нешуточно подскочили в цене! Это не убило в нас страсть к путешествиям. Проверяем билеты в Намибию: отличная цена! Купили, покидали амуницию в рюкзак, улетели на юг Африки, совсем рядом с Антарктидой.

Немецкое – не всегда знак качества

Минули всего-то сутки, проведенные в наморднике, в салонах жлобского авиаперевозчика «Люфтханза», где персонал смотрит на тебя как на заключенного, не улыбается и кормит так, лишь бы ты не протянул ноги до выгрузки в пункте назначения. Нам впервые довелось почувствовать каково оно, осуществить трансконтинентальный перелет, в котором пассажирам в течении десяти часов не предложат стакана воды. Кажется, единственное, что «Люфтханзе» удается на отлично – это заспамить твою почту массой бестолковых сообщений со всяческими напоминаниями, инструкциями, опросами… Кажется, эти ребята забыли, что пассажир – это не заложник, а клиент, который платит деньги за транспортную услугу. Увы, это оказалось лишь «запевкой» к основной программе, которую подготовила для меня и прочих пассажиров «прославленная» авиакомпания. Но об этой печальной странице нашего путешествия – позже.

Негламурная Намибийщина: только сублиматы, только фото

Наш немногочисленный отряд состоял из отпетых ненавистников трэвел-гламура с вот этим вот всем: ресторанное харчевание, отели с белоснежными простынями, неусыпная забота гида 24 часа в сутки: «Посмотрите налево-посмотрите направо…» В Африку отправились комбатанты, глубоко забившие на комфорт, предсказуемость на каждом шагу, с полным небрежением здоровым питанием, преисполненные страстью ко всяческим неожиданностям.

Весь наш скарб вместился в один рюкзак (за каждое место багажа «ассы» «Люфтханзы» дерут сто евро). Пара-тройка футболок, флиска, ветровка – вот и весь гардероб. Внимание: футболки – только с длинным рукавом, солнцезащитный крем, широкополая шляпа и темные очки – обязательны. Бандана тоже не будет лишней.

Мы не ожидали милостей от намибийского общепита, поэтому везли с собой мега-горелку MSR Windburner с литровым котелком. А еще: 2х2х12=48 пакетов сублиматов. Это все, что нужно двум бродягам на двенадцать дней, чтобы не умереть с голоду в Намибии.

Сублиматы бывают разные. Есть особо модные - импортные, по цене обеда в ресторане. Мы же, как патриоты и здравомыслящие люди, закупились продукцией отечественного производителя. Брали корм от трех компаний: «Їжачок», «Харчі» и «Jamse Cook». Прелесть такого стиля питания прежде всего в том, что не нужно мыть посуду. Кипятим воду, заливаем ее в пакет с сублиматом, закрываем на семь минут, открываем, едим. Все. Добавки – по вкусу. У нас они заключались в прекрасном и дешевом южноафриканском вине и местном пиве. Ни одного дня мы не чувствовали ни голода, ни дефицита белков-витаминов-минералов. Стоимость порции сублиматов из списка приведенных производителей примерно одинакова – до 60 грн по довоенным ценам. Разблюдовка – самая разнообразная, от каш-супов-борщей до каких-то экзотических блюд, название которых нам ничего не говорило. Мы просто рылись в багажнике перед началом трапезы, выбирали что бог на душу положит и через семь минут все это поедали с неизменным удовольствием. Если вы поинтересуетесь качеством продукции приведенных производителей, то вот вам наш неэкспертный вывод: все достойны употребления. Выше производители по вкусовым впечатлениям были выставлены в списке согласно занятым местам.

В Африку летом: правильный выбор!

Если Сергей был в Африке почти повсеместно, то для меня эта поездка стала открытием континента. Воображение постоянно рисовало картины бедных африканцев, умирающих от голода, СПИДа и малярии, просящих подаяния у белого человека. Я всех сильно люблю, но путешествовать буквально по кладбищу не хотелось. Не знаю как там в остальных африках, но в Намибии мне понравилось с первого до последнего дня. Это во многих смыслах уникальная страна. Судите сами: территория равна Украине и Румынии вместе взятых, население (внимание!): 2,5 млн. человек! Прекрасные дороги через всю страну, по которым можно перманентно передвигаться со скоростью 120 км\час. Раз в час мимо проскочит одно авто и дальше снова убаюкивающая гладкая как стол прямая автомагистраль. По сторонам – сказочно красивая, всегда разнообразная пустыня, буш, пригорки или береговая линия.

Несколько предостережений, о которых не написал ни один путеводитель и путешественник. Лето в юго-западной Африке – это не страшно. Температура редко зашкаливает за +30, переносится жара легче чем в Украине. Но! Не забываем о солнце. Оно очень опасно. Светило висит прямо над темечком, слой атмосферы для прохождения солнечных лучей не такой долгий, как в наших широтах, ультрафиолет жжет нещадно. Запасаемся кремом от загара с максимальным коэффициентом. И сливками от ожогов тоже. Мне они понадобились буквально на следующий день после прилета. Я легкомысленно не прикрывал лицо и лысину, за что жестоко поплатился. На следующий день моей физиономией можно было останавливать автомобильное движение. После этого были извлечены широкополая шляпа и бандана на шею, уши и лицо – все это я не снимал до самого отлета.

Еще один нюанс намибийской моды. Сандалии здесь следует носить исключительно с носками! Поносив их всего день на босу ногу я получил жестокие ожоги – кожа слазила еще пару месяцев.

Погода здорово разнится на территории страны. На юге прохладнее, при продвижении на Север становится жарче. Но, повторюсь, главная проблема – не температура, а солнце. Стоит выйти из салона кондиционированного авто в полдень , как все открытые участки тела начинает жечь словно стоить вплотную к калориферу. Поэтому я предпочитал прятать кисти рук в карманах и постоянно носил футболки с длинными рукавами. Все Т-шорт пролежали в рюкзаке нетронутыми.

Да, зимой климат более щадящий, но в это время случается массовый наплыв туристов – не лучшее время для социофоба. Между зимой и летом – сезоны дождей. Порой они могут создать крупные неприятности для путешественника, что мы смогли ощутить на собственной шкуре. Рассказ об этом – позже. Мы же ехали в мертвый сезон и в своем путешествии по всей стране постоянно находились в одиночестве: в кэмпингах и хостелах, в заповедниках и прочих местах традиционного обитания туристической популяции.

Намибия и Украина – братья навек

Как я уже написал, Намибия больше нашей страны и раз в двадцать менее населенная. С первого взгляда не покидает ощущение, что ты никуда не уезжал, все как-то привычно. Шокирует только отсутствие трафика на дорогах и превосходное качество самих дорог. Основные трассы – чудесный асфальт – соединяют регионы страны. Они составляют 10% общей протяженности. Остальные – грунтовки. Но они весьма хороши: можно разгоняться до 100 км\ч.

Намибийцы – смышленый народ, очень много красивых людей, причем, бросаются в глаза племенные отличия и не только в одежде, особенно в глубинке. Прически африканок – это что-то неимоверное! А насколько красивые и разнообразные национальные наряды, в которых люди ходят в обыденной жизни – это не передать даже фотографией. Ума не приложу: почему до сих пор дни высокой моды не перенесены из Милана в Виндхук.

Отмечаешь чистоплотность населения: обочины на трассах девственно чисты, в городах тоже почти стерильно. Все как-то упорядоченно и понятно. Возможно, привычку к организованности привили проклятые колонизаторы, возможно – это врожденное. Но я склонен думать, что порядок в стране смогли насадить немецкие поселенцы. Долгое время страна находилась под пятой германских колонизаторов, которых влекли сюда алмазные залежи. Лишь в 1990 году страна приобрела независимость. Но по сей день немецкое меньшинство и «африкаанс» - афроевропейские метисы – весьма влиятельны.

В путеводителях пишут о криминале. Мы этого не ощутили. Мне приходилось в темноте ходить через весь провинциальный городок в поисках пива. Магазины успели закрыться, зашел в бар, скорее напоминающий ангар. Купил пиво, все внимательно на меня таращились, но ушел я живой-здоровый. Да, ближе к закрытию у входа в магазин видел охранника с ружьишком. А после девяти вечера улицы пустеют – то ли карантинный комендантский час, то ли впрямь грабители активизируются… Повторюсь: нам приходилось ночевать в пустыне, на обочине, ходить по пустынным улицам – остались живы, никто кроме доброжелательных торговцев сувенирами нас не преследовал. Попрошайки атаковали только на автозаправках и у входов в супермаркеты маленьких городишек.

В целом намибийцы не приставучи, многие говорят на английском, вернее, на его местной разновидности «африкаанс». Это очень потешно: человек бегло лапочет что-то явно знакомое, но понять его не всегда удается.

Общительность, смышленость, улыбчивость - повсеместно. Не возникает какого-то эмоционально-культурного дискомфорта. Если бы не цвет кожи, можно было представить, что обращаешься к какой-то тетушке в украинском селе. Одним словом, на первый взгляд туриста, намибийцы – те же славяне, только посимпатичней, поулыбчивей и почистоплотней.

Надеюсь, в своей вступительной речи автор смог заинтересовать читателя далекой Намибией. Но не спешите заказывать билеты и бронировать гостиницы - дочитайте до конца. И главное: не вздумайте связываться с «Люфтханзой». Это принципиально при посещении Африки. Почему так - вы поймете в дальнейшем. Мой рассказ будет долгим и с картинками.

Продолжение следует