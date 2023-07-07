Інженерні війська ЗСУ програють рашистським

Днями одним з українських ЗМІ, яке вже частково видалило публікацію, було оприлюднено відео з бойовими діями 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" та підписом, що "піхота бригади наступає по мінному полю".

Сама поява такого відео, яке попри видалення вже встигло широко розповсюдитись та стати інструментом російської пропаганди, а також реакція на нього змусила головного майстер-сержанта 47-ої ОМБр "Маґура" Валерія Маркуса записати окреме звернення.

У ньому він нагадує, що російські окупаційні війська підгодовувались до будь-яких активних дій ЗСУ шляхом створення багатоешелонованої оборони та мінних полів. І, як підкреслив Маркус, армія РФ має у цьому перевагу.

"Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямі. Чому так трапилось - це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні та у нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом - загальну обстановку", - заявив головний майстер-сержант 47-ої ОМБр "Маґура".

M2 Bradley 47-ої ОМБр, на рампі - кров українського бійця, якій підірвався на протипіхотній міні

Він також зазначив, що на мінне поле можливо наштовхнутися будь-де і далеко не завжди про його існування можливо дізнатися завдяки діям розвідки.

З боку Defense Express зазначимо, що РФ має на озброєння системи дистанційного мінування типу "Земледелее", яка дозволяє створювати мінні поля на відстані до 15 км. Швидке дистанційне мінування російські війська можуть провести й звичайними РСЗВ. Зокрема касетні мінні боєприпаси РФ активно використовує у 122-мм системі "Град" та 220-мм "Ураган". Тобто навіть в умовах, коли мінне поле було знято, у ворога є можливість його поновити дистанційно.

Також армія РФ активно використовує не лише протитанкові, а й протипіхотні міни. І хоча саме протипіхотні міни заборонені Оттавською конвенцією, але РФ не підписала цю конвенцію. А Україна з 2006 року ратифікувала її та взяла на себе зобов'язання не використовувати, не накопичувати, не виробляти та ліквідувати свої протипіхотні міни.

І навіть пройшовши мінне поле перед українськими бійцями буде знаходитись укріплення противника у вигляді багатоешелонної системи різних фортифікаційних укріплень, які видно навіть з космосу. Зокрема на початку лютого Defense Express показало, як саме виглядають лінії оборони рашистів на Мелітопольському напрямі у районі Токмаку. Цей район укріплень наразі знаходиться у 20-30 км від поточної ліні фронту.

Ще взимку мова йшла про "багатошаровий пиріг" із протитанкових ровів, надовб та вже за ними - окопів та траншей. І перед кожною лінією також встановлене мінне поле. І саме в таких умовах українські бійці продовжують просуватися вперед.

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