Подслеповатая прокуратура

05 августа 2023 | 14:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Итак, прокуратура озвучила версию трагедии над Броварами, когда вертолет МЧС рухнул на город, унеся жизнь руководства МВД и – по замалчиваемой информации – детей.

Руководителей и пилотов обвиняют во всех смертных грехах. Но, что удивительно, прокуратура не упоминает главного обстоятельства, приведшего к трагедии: маршрут полета проходит над густонаселенной местностью, хотя по обоим сторонам были открытые поля и лесные массивы.

Вертолеты падают регулярно. А в непогоду, которая была в тот момент, и в ходе боевых действий они падают многократно чаще. Более того, даже пролет над своей территорией чреват для находящихся в вертолете стать жертвой дружественного огня. В таких условиях категорически нельзя лететь над населенными пунктами (если, конечно, ты не на боевом задании и иного пути нет).

Вкрадывается подозрение, что следствие сознательно уклонилось от исследования причин такого «странного» маршрута министерского вертолета. И укрепляется подозрение, что пролет над городом был простым капризом сановных пассажиров вертолета. Можно предположить, что летели над городом во избежание ракетной атаки вражеской ДРГ, прятавшейся в лесу. То есть, собственную безопасность поставили выше безопасности мирных жителей Броваров.

Обращает внимание и полное отсутствие информации о раненых детях и их родителях, попавших под обломки вертолета, рухнувшего на детский садик. Якобы их отправили на лечение (или чтобы удалить из медиа-пространства) в США. За чей счет, как прошло лечение?..

Ох, зря устраивали пафосные похороны министра со товарищи в «Украинском доме» с толпой принудительно согнанных полицейских и демонстративным перекрытием движения на Крещатике…