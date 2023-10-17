Яркий Арестович против блеклой власти

Секретарь СНБО Данилов сообщил, что враг намерен запустить в Украине новый политпроект, в очередной раз направленный на раскол народа. Фамилий будущих политлидеров не назвал, но тут все прозрачно: главный воитель олигархов упомянул безымянных «экспертов» и «актеров-разведчиков». До чего ж тонкий намек! А еще тоньше Данилов намекнул фразой, что мол правоохранительные органы внимательно следят за деятельностью этих засланцев Кремля.

Секретарь СНБО Данилов сообщил, что враг намерен запустить в Украине новый политпроект, в очередной раз направленный на раскол народа. Фамилий будущих политлидеров не назвал, но тут все прозрачно: главный воитель олигархов упомянул безымянных «экспертов» и «актеров-разведчиков». До чего ж тонкий намек! А еще тоньше Данилов намекнул фразой, что мол правоохранительные органы внимательно следят за деятельностью этих засланцев Кремля.

Подобное заявление ничего нового не добавляет к портрету Данилова, но подтверждает, что у Арестовича, как у политика – большие перспективы.

Но давайте сначала разберемся: на кого ж он, гад, работает?!

Моя фамилия, слава богу, не Данилов – правоохранительные органы мне не докладывают результатов своих наблюдений за Арестовичем. Но поскольку я давно и частенько его слушаю, смею предположить, что сегодня он работает не на Москву, а на Вашингтон. А раньше работал на улицу Банковую, что в Киеве. Ну, как работал… Был вхож в бункер, получал информацию, ездил по фронтам, если не врет. И главное: ни одного кривого слова не говорил в сторону нашего лидера.

Потом вдруг случилось перерождение, Арестович рассорился с Фейгиным (по словам последнего, якобы пытался переформатировать их совместные чертовски популярные эфиры), начал вещать у нейтрального Юрия Романенко. А некоторое время спустя Алексея вдруг стало не узнать: забыты «2-3 недели» (по его признанию, он дарил почитателям и почитательницам значки со своей крылатой фразой), исчезла анастезия в высказываниях, ее заменила достаточно жесткая критика не только политической власти, но и военной. К тому же он набрался наглости критиковать народ (по крайней мере его часть), считающий обитателей запоребрика генетическим мусором.

Его новые речи доводят не только Данилова, но многих слушателей до белого каления. Впрочем, это те же люди, которые негодовали ранее от успокоительных камланий Арестовича – это ядерный антиэлекторат, который не переманить ничем. Но, судя по числу просмотров эфиров с его участием, армия любителей актера-разведчика (а также психолога, коуча, авиатора и пр.) отнюдь не разбежалась.

Признаюсь откровенно: уход Арестовича от Фейгина меня вдохновил, а нынешние его рассуждения вызывают неподдельный интерес. Рассуждает трезво, оригинально, взгляд критичный, популизм не просматривается… Если он и впрямь двинет в политику, смею спрогнозировать, что его политическая сила легко перепрыгнет избирательный барьер. Уверен: в парламенте, как и в эфирах, он будет заметен благодаря харизме и неординарности. Но вряд ли он со товарищи сможет претендовать на значительный политический вес. Причина проста: слишком умен, энциклопедически образован, раскован в суждениях. Таких народ не любит. Будь он лицом попроще, говори покостурбатее, неси массы избитые истины – вот тогда шансов на успех больше. Впрочем, наука манипулирования и вхождения в любой образ им освоена неплохо. А знание психологии толпы может приподнести электоральное чудо.

Но какую силу возглавит актер-разведчик или к какой силе примкнет? Ясно одно - не будет в украинском парламенте никаких прокремлевских партий – это просто невозможно, Данилов тупо лжет. Арестович пока что демонстрирует совершенно взвешеную позицию по всем проблемам. Я бы сказал, он из стана умеренных. Так почему Данилов обвинет его в работе на Кремль и грозит натравить людей в погонах? Никаких для того законных оснований нет. В Данилове и Зеленой комманде говорит простое чувство самосохраннения и жажда власти. Арестович умен, знающ и опасен. Действующая власть – глупа и непрофессиональна. Есть повод заволоноваться.

Арестович может собрать под свои знамена ту значительную часть населения, которая разочарована в нынешнем руководстве, которая никогда не простит неподготовленность страны к войне, асфальт вместо дальнобойных ракет, а также провал по всем направлениям: дипломатическому, военно-техническому, гуманитарному… Нет, потенциальный электорат Арестовича - это не пятая колонна, мечтающая пожить при рашизме. Это те, кто с содроганием наблюдает развал всех институтов государства, кто разочаровался в нынешних телемарафонных вождях и ищет свежую силу, которая может не только в видосы. Арестович - фигура, способная вселить в этих людей веру.

Все безусловно вспомнят скандальные признания Арестовича в любви к Совку. Если честно, меня как и вас выбесило это заявление, да еще и в кампании с Быковым с голыми ляшками в эфире. Но кого мне Арестович меньше всего напоминает, так это ватника. А подобные заявления он делает, пожалуй, с целью эпатажа, чтобы чаще вспоминали. Да и сами по себе без контекста такие слова мало о чем говорят. Ну не получится из него Симоненко и Зюганова – сильно морда интеллигентная.

Так кто же тогда поддерживает поход Арестовича в политику? Судя по заявлениям нашего героя, его давно не видели на фронте, зато он не вылазит из США. И при этом не стесняется заявлять, что там он общается с очень влиятельными людьми. Думаю, не врет. И еще думаю, что свой вашингтонский кастинг он прошел успешно.

В США, да и в Европе, как вы могли заметить, в последнее время не сильно довольны Зеленским. Что любопытно: это недовольство почти хронологически совпало с резким изменением тона высказываний Арестовича в бесконечных эфирах. То, что присутствие эмиссаров Запада в украинской политике резко возрастет – тут и гадать не надо: если уж в страну вливают сотни миллиардов долларов и строят далеко идущие планы, то для контроля за этими деньгами и для реализации этих планов нужны проверенные люди. Желательно не глупые, и обязательно по нынешним временам – харизматичные. Наем, Лещенко, Шабунин и Гопко такой воз не потянут. Арестович им в помощь!