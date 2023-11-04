Первое космическое сражение состоялось 04 ноября 2023 | 14:17 , Николас Оксман распечатать [0] комментарии [0] 31 октября 2023 года высоко над Красным Морем произошло первое в истории человечества боевое столкновение за пределами атмосферы.

Баллистическая ракета средней дальности была выпущена с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении израильского города Эйлат. Судя по имеющимся (пока еще немногочисленным) данным, это была баллистическая ракета семейства «Буркан» (араб. «Burkan» — вулкан), вероятно модели «Буркан-2». Это была жидкотопливная одноступенчатая ракета с отделяемой головной частью — развитие старой советской Р-17 «Эльбрус» (НАТО: Scud-B), вероятно, созданное с иранской технической помощью — способная преодолеть дистанцию более 1000 километров. На момент боевого столкновения, боевая часть ракеты уже отделилась от опустевшего корпуса и падала на территорию Израиля из космического пространства на скорости около 3 км/с. Навстречу ей, с территории Израиля стартовала противоракета заатмосферного перехвата «Эрроу-3» (англ. Arrow — стрела). Принятая на вооружение в 2017 году, эта двухступенчатая твердотопливная ракета представляла собой плод почти десятилетних усилий израильского концерна «Israel Aerospace Industries» и американской корпорации «Boeing» по созданию высотного перехватчика, способного перехватывать ракеты большой и средней дальности за пределами атмосферы — так, чтобы любая их боевая нагрузка безвредно рассеялась бы, не достигнув территории Израиля. Шесть лет эти ракеты стояли на вооружении, ожидая своего часа. 31 октября 2023 года их час настал. Старт и полет йеменской баллистической ракеты был обнаружен наземным радаром EL/M-2080 «Грин Пайн». Способный обнаруживать баллистические цели на дистанции более 900 километров благодаря антенне с активной фазированной решеткой, радар немедленно взял ракету на сопровождение и отслеживал ее полет, давая возможность автоматической системе управления противобаллистической обороной «Голден Цитрон» предсказать траекторию цели. Когда автоматика убедилась, что наблюдаемая траектория йеменской ракеты совпадает с предсказанной (и таким образом, возможно рассчитать точку перехвата...), автоматы передали приказ на ракетную базу Таль Шакар, где в боевой готовности стояли перехватчики Вскоре после запуска, противоракета вышла на траекторию, пересекавшую курс падающей боеголовки точно в тот самый момент времени, когда сама боеголовка должна была выйти в точку пересечения. Когда основной двигатель отгорел, створки головного обтекателя сбросились, и из-под него появился небольшой, неуклюжий цилиндрический аппарат увенчанный инфракрасным телескопом в подвижной турельной установке: экзоатмосферный кинетический перехватчик. Данные с радара «Грин Пайн» позволили перехватчику выйти на цель с точностью до плюс-минус 4 метров — достаточно для осколочного поражения, но не для наиболее эффективного кинетического перехвата. Поэтому перехватчик задействовал для точного самонаведения собственный инфракрасный телескоп. Нагретая при взлете боеголовка яркой точкой выделялась на фоне космического пространства... Столкновение произошло на высоте чуть менее сотни километров, на скорости сближения, суммарно превышавшей шесть километров в секунду. Трех километров в секунду было бы уже достаточно, чтобы энергия, выделившаяся при ударе, превысила энергию от подрыва аналогичной массы химической взрывчатки. Сражение продлилось лишь доли секунды — и все, что осталось после него было стремительно рассеивающееся облако перегретого газа и пыли... 31 октября 2023 года человечество открыло историю войны в Космосе. Перехват израильской противоракетой «Эрроу-3» боевой части йеменской баллистической ракеты средней дальности стал первой боевой операцией, прошедшей за пределами земной атмосферы. Это также первый случай, когда баллистическая ракета средней дальности была уничтожена противоракетой в реальной боевой обстановке. Все случаи перехвата баллистических ракет, имевшие место ранее, являлись перехватами баллистических ракет малой дальности или вообще оперативно-тактических. Баллистическая ракета средней дальности представляет собой намного более сложную цель, так как летит быстрее и движется по более «высокой» траектории. Собственно, это также был первый случай запуска баллистической ракеты средней дальности в реальной боевой обстановке. Израильская противоракетная оборона успешно справилась с задачей. Йеменская ракета была уничтожена за пределами атмосферы; ее нагрузка, какой бы она ни была, безвредно рассеялась в десятках километров над землей. В противостоянии баллистического меча и противоракетного щита первый раунд остался за обороной.



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