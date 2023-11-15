|
Хто скільки витрачає на армію та зброю
15 ноября 2023 | 19:48
Зброя дорожчає, а уряди країн сьогодні намагаються витиснути більше грошей на власне військо — але, звичайно, не завжди
Верховна Рада України вже прийняла бюджет на 2024 рік, згідно з яким Міноборони в наступному році буде виділено 1,164 трлн гривень або ж орієнтовно 30 млрд доларів. З цих коштів 862 млрд гривень або ж понад 22 млрд доларів піде на заробітні плати та забезпечення військових ЗСУ і робітників Держспецслужби транспорту, водночас на закупівлю та ремонт озброєння та військової техніки піде 265,4 млрд гривень або орієнтовно до 7 млрд доларів залежно від курсу, з яких 3 млрд доларів буде виділено на закупівлю озброєння українського виробництва.
Інфографіка від Міністерства оборони України
Навіть "у вакуумі" ці цифри є доволі показовими, бо яскраво демонструють, що значна кількість коштів (а саме майже 75%) цілком логічно йде на утримання війська чисельністю у сотні тисяч (наприклад, Military Balance станом на 2023 рік подає чисельність ЗСУ у кількості 688 тисяч осіб і ще 400 тисяч резерву).
Бо, для порівняння, коли Україна ще у 2021 році планувала оборонний бюджет на 2022 рік, то тоді весь бюджет становив 286,6 млрд гривень або ж близько 10,5 млрд доларів за тодішнім курсом, із яких на "зброю та техніку" планувалося виділити орієнтовно 1 млрд доларів.
Бюджет на закупівлю озброєння — це не тільки про "залізо", але й такі буденні речі, як ремонт ОВТ
Разом з тим, 30 млрд доларів — це все одно не якась астрономічна сума, особливо з урахуванням того, що РФ в наступному році планує збільшити витрати на оборону до 10,8 трлн рублів, а це орієнтовно 112 млрд доларів — для порівняння, цього року цей показник становив 6,4 трлн рублів, а у 2021 — 3,6 трлн рублів.
З огляду на загальну безпекову ситуацію в регіоні та й у світі загалом, то ті чи інші країни сьогодні працюють над тим, щоб збільшувати власні оборонні бюджети. А передусім ті, які знаходяться у небезпечній близькості до РФ.
Наприклад, Польща, яка зараз активно закуповує озброєння на десятки мільярдів євро) у 2024 році планує на оборону витратити 137 млрд злотих або ж понад 33 млрд доларів — таку суму називав президент країни Анджей Дуда на початку вересня. Для порівняння, на 2023 рік оборонний бюджет Польщі був запланований на рівні 21 млрд доларів.
Збільшують видатки на оборону і країни Балтії — тут суми, звичайно, набагато скромніші, але все одно показові. Так, оборонний бюджет Естонії вперше буде вище за 3% від ВВП і становитиме 1,43 млрд доларів при загальних витратах на рік у 18,95 млрд доларів. У 2023 році цей показник становив близько 1,08 млрд доларів.
Латвія у наступному році на оборону планує виділити 2,4% ВВП — це буде 1,19 млрд доларів, у 2023 році ця цифра становила 1,06 млрд доларів. Литва — понад 2 млрд доларів або ж близько 2,71% ВВП, з яких 340 млн виділяється для оборонної допомоги Україні.
Фінляндія, яка у цьому році стала членом НАТО, на оборону закладає 2,3% від ВВП — це 6,48 млрд доларів, і це на декілька сотень мільйонів доларів менше, аніж у 2023 році. Водночас Швеція збільшує витрати на 2,36 млрд доларів, до понад 10 млрд доларів, щоб досягти "натівського" показника у 2% від ВВП.
Оборонний бюджет Франції у наступному році збільшиться на 7,5% — до 49,73 млрд доларів. На декілька мільярдів доларів збільшить свій бюджет Німеччина — до понад 56 млрд доларів. Велика Британія має амбітні плани до 2030 року збільшити свій бюджет аж до суми 125 млрд доларів.
За деякими винятками і з поправкою на загальні бюджети країн тут можна було б вивести правило, що чим далі країна від РФ, тим відповідно вона менше у відсотковому співвідношенні, хоча й великі бюджети не завжди означають ефективне використання цих коштів — варто лише згадати, як після лютого 2022 року викрилася низка проблем в оборонці країн Європи, яка роками буквально стагнувала.
также читайте
[03.11.2023]
[31.10.2023]
[25.10.2023]
[17.10.2023]
[05.10.2023]
|
по теме
Про легалізоване шахрайство й безкарне дуболомство
14. 11. 2023 | 18:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Якби я вчив дітей багато й безкарно красти, я б віддав їх вчитися не на депутата, не на прокурора чи митника й навіть не на чиновника. Я б порадив їх вчитися банківській справі. Бо у депутата, митника, прокурора й борця з наркообігом безумовно найширші перспективи для швидкого збагачення. Проте – ризиковано. Ти завжди в центрі уваги: всілякі журналісти, громадські активісти, пересічні громадяни весь час тобою цікавляться, копирсаються у приватному житті й статках, стежать, шукають компромат…
«Дзеркало тижня»: звідки гроші, Юля?
13. 11. 2023 | 08:23 , Олег Ельцов. ТЕМА
Дехто ще пам’ятає про такий флагман укржурналістики: із безкінечними статтями, розкладаннями пас’янсів «про» й «контра», балаканиною ні про що на цілу шпальту формату А2 й родзинками зливів – із Банкової чи від інших зацікавлених структур. Випадково натрапив в архіві на цікавий документ, який розкриває деталі появи цього рупору «вільної й багатослівної журналістики». Попереджаю: це інформація лише про заснування газети. Окрім грошей Лазаренка видання радо смоктало й з інших фінансових джерел.
«Укроборонпром» й війна на виснаження
08. 11. 2023 | 09:29 , Олег Ельцов. ТЕМА
Захід скорочує допомогу Україні – з 18 до 9 млрд.євро на наступний рік. Причин може бути декілька або всі одразу: втома від чужої війни, відсутність значних досягнень на фронті, реагування на бездіяльність української влади. Схоже, партнерів не радує як ми налаштувалися на довготривалу війну (тобто – ніяк).
Героев знаем, антигероев - нет
05. 11. 2023 | 10:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вчера какой-то дебил в форме решил массово отпраздновать День ракетных войск и артиллерии, который прошел два дня назад - 3 ноября. Результат: 22 трупа, 53 ранены. Враг аплодирует, имя дебила не названо. Это, вероятно, самая большая утрата элиты войск – артиллеристов за все время войны.
15 ноября 2023
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»