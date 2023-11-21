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Вова, не льсти себе
21 ноября 2023 | 09:44 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все уже отсмеялись от недавнего заявления Зеленского про третий Майдан, инспирируемый россией (а второй значит США организовали?), как наш потешный президент набросал деталей газете «Сан»: мол, до нового года – пренепременно будут его свергать по указке из москвы. Если перефразировать слова Зеленского, то его откровения означают следующее: на мне вся страна держится, убрать Зеленского – значит проиграть войну.
Жаль, что газета «Сан» не взяла интервью у меня. Я бы посоветовал Зеле: «Вова, не смеши! Тебе Кремль за работу премии выплачивать должен, а не свержение организовывать. Ты уж такого наруководил и до войны, и во время, что твое исчезновение состояния дел не ухудшит и даже наоборот.
Взять к примеру нового министра обороны Умерова. Все мы помним, как команда Резникова убеждала: нельзя менять такого важного министра во время войны! Оказалось: можно и нужно. Фронт не рухнул, просто яйца для военных стали круглее и дешевле. А Умеров первым делом снял непотопляемую заместительницу-генеральшу и нашел смелое лечение давней хронической болезни, годами сдерживавшей модернизацию армии. Он под личную ответственность своим приказом скомандовал принять на вооружение МО очень продвинутые и очень ожидаемые системы РЭБ. Махновщина, это не по законам и не по понятиям военной мафии? Да, махновщина, ибо солдаты в окопах не могут ждать решения проблемы, которой до Умерова никто не занимался. Вот только в отличие от Зеленского, который решил побороть олигархат просто поручив консультативному органу - СНБО составить списки олигархов, команда Умерова с первых шагов взялась за преодоление юридических причин, тормозящих перевооружение. То есть, новый министр обороны идет единственно правильным путем: создает правила -заставляет работать парламент, который оккупировало зеленое большинство, в принципе не способное исполнять свою законодательную функцию.
Кремлевского Майдана у нас не будет – не льсти себе, Вова. Майдан – это народное детище, а не кремлевское или вашингтонское. То, что их у нас «организовывали» - это московский штамп. Под чью дудку пляшешь, Верховный?.. А если всю нынешнюю босоту народ и впрямь сметет, появится шанс привести во власть новых умеровых, сформировать Кабинет военного времени, запустить наконец отечественный ВПК, взяться за исправление косяков во внешней политике… Да после «квартальных» - разгребать и разгребать. Единственные, кто заинтересованы в сохранении статус кво – два Вовы: один в Кремле, второй – на Банковой.
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