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Локшина під ялиночку
28 декабря 2023 | 17:22 , Олег Ельцов. ТЕМА
СБУ звітує: протягом року її бійці знищили понад 500 ворожих танків. Все чітко й зрозуміло: було 500 танків – й нема.
Міністерство стратегічних галузей промисловості звітує: 2023 року виробництво бронетехніки зросло у п’ятеро, мінометних пострілів та артснарядів - в десятки разів. Нічого не зрозуміло: в п’ятеро – це скільки в абсолютних цифрах? А минулого року скільки виробили: один чи десять?..
Шеф мінстратегпрому Камишин вдався до звичної для піарників шахрайської схеми, яка грунтується на так званому «ефекті низької бази». Якщо ви у попередній період нічого не робили, длубалися в носі й чекали коли чогось смачненького відвантажать партнери, тоді можете протягом наступного року попрацювати бодай пару днів й у порівняльних цифрах досягнете карколомного успіху: все буде колоситися, надої зростуть астрономічно, а світові лідери будуть заздрити темпам вашого розвитку. Власне, саме оце й демонструє наша військова промисловість.
Й ще цікаве від Камишина: Україна буде рада залученню приватних компаній до виробництва вибухових речовин, порохів. А минулого року вона була не рада. тому й не виробляємо?.. Якщо завтра якийсь дрібниц підприємець відкликнеться на заклик міністра, виробить за наступний рік з десяток кілограмів пороху, то темпи його зростання за підсумками 2024 року будуть неймовірними!
Якщо ж хочете дізнатися реальну картину – спитайтеся у бійців на передовій. Після того, як партнери прикрутили краник, зникли снаряди й підбиту техніку нічим замінити.
Але це у бійців все сутужно. У Камишина – стрімке зростання виробництва. Чекаємо новорічного нагородження міністра під ялинкою – медалькою, а краще орденом. Й щоб про прем’єра Шмигаля не забули: він головний начальник, то йому й зірку героя приліпити можна…
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