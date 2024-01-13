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Вдарить по Йемену!
13 января 2024 | 10:00 , Олег Ельцов. ТЕМА
Как все взбодрились: США с союзниками жахнули по Йемену! Самолеты и Томагавки летят – все бомбят. Красиво-то как… Уже читаю победные прогнозы: ща США в маленькой победоносной спецоперации покажет террористам всего мира, кто в этом мире главный, заставят поджать хвост разжигателям мирового пожара.
Вы это серьезно? Вон - вооруженные до зубов израильтяне уже четвертый месяц с корнем уничтожают ХАМАС на клочке территории под названием Сектор Газа. Победных реляций пока не слышно. Обещают: пока не изничтожим – не остановимся. Да как же вы их изничтожите: это ж распределенная структура, в ее основе не люди, а деньги и идеология. Нефть торгуется –и деньги появляются, а бабы новых боевиков нарожают.
С маленьким и злобным Йеменом – та же история. Ну закидаете вы его Томагавками – вспыхнет где-то поблизости. Или в Эквадоре. Ой, там уже вспыхнуло и грозит поджечь всю Центральную Америку…
И ведь дело это малозатратное. Десяток ботов вбрасывают в сеть правильные мессаджи, лидерам местных экстремистов, наркобаронов, кочевых вождей – надцать миллионов на счет в Швейцарии или в крипту: вуаля, есть новая войнушка, на которую отправляется очередной американский авианосец, командируется вездесущий Блинкен. А вождю кочевого племени – пох та международная политика: давеча еще миллион на счет капнул – можно присматривать домишко в Эмиратах, командировать туда свой гарем. А селяне повоюют немного – за пару долларов в день. Все лучше, чем овец пасти и мак собирать – веселее, да и автомат бесплатно дадут.
Вот такая она нынче – война. Это только у нас все по старинке: линия фронта, минные поля и бронеколонны, и жертвы, и разрушенные города… Так что от атак на Йемен нам одно удовлетворение: глядишь Иран или Китай подкинут в зону тамошнего конфликта пару судов с вооружением, значит на украинский фронт меньше попадет.
Но ведь и от союзников к нам меньше попадет – чем-то Йемен побеждать нужно. Неужели в истории с Сектором Газа еще не поняли: чем больше воен и конфликтов в мире – тем меньше внимания и помощи нам.
Вспомните, как мы кляли этих американских жлобов, фоточки их вооружений на складах постили: это ж если бы нам толику малую передали – рашистам тут же настал бы конец! Только никто не хотел понять, да и сейчас не хотят: США – это мировой полицейский. Все их военные ресурсы рассчитаны на адекватное военное реагирование по всему миру. Вчера оно пригодилось в Секторе Газа, сегодня – в Йемене, завтра – на Тайване, в Центральной Америке, Африке, далее – везде.
И чем хреновее будет себя чувствовать Раша в Украине, тем больше будет новых конфликтов в мире. Вот уже и Северная Корея оживилась, ракетами своими трясет. Агония Запоребрика будет длиться долго. Поэтому и война у нас будет длительной, и рассчитывать нужно на себя. Европа, конечно, нам поможет, но ведь чем больше помогает, тем сильнее ее качают по той же схеме. Были «желтые жилеты» и мусульманские митинги в защиту хамасовских единоверцев - стали фермеры на тракторах, завтра еще кого-то возбудят.
Нет, не время радоваться военному могуществу союзников вдали от Европы. Нам от того не слаще и даже наоборот…
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