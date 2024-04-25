СБУ прикрило канал для ухилянтів, що діяв з 2022 року

25 апреля 2024 | 18:15

Контррозвідники Служби безпеки заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У результаті комплексних заходів у Києві затримано одного з організаторів нелегального «трафіку».

За $6 тис.зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів про встановлення інвалідності за фіктивними підставами.

За інформацією спецслужби, схема діяла з 2022 року, а її «послугами» встигли скористатися понад 30 ухилянтів.

Задокументовано, що до протиправної діяльності ділки залучили лікарів Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з різних регіонів України та посадовців медичних закладів загальнодержавного рівня.

Один з організаторів оборудки був діючим адвокатом та безпосередньо «представляв інтереси» ухилянтів у закладах охорони здоров’я.

Зловмисники оформляли «клієнтам» фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення другої групи інвалідності. Після цього особи призовного віку могли безперешкодно перетнути державний кордон України.

Крім того, діючим військовослужбовцям ЗСУ зловмисники надавали «послуги» по звільненню зі служби на підставі рішень МСЕК про інвалідність. Це давало можливість в подальшому отримувати передбачені законодавством соціальні виплати.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми правоохоронці вилучили документи, які підтверджують виготовлення підроблених висновків про встановлення інвалідності.

Вилучено також медичні документи – так звані особові справи «пацієнтів», які скористалися послугами зловмисників та нібито перебували на лікуванні у одній з медичних установ Києва.

На підставі отриманих доказів одному з організаторів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх причетних до організації та функціонування схеми і притягнення їх до відповідальності.