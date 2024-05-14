ТЕМА

Броварской авторитет доказал, что за 240 тисяч можно наплевать в морду полицейскому

14 мая 2024 | 10:02

Броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который напал на полицейских, плевал им в лицо и угрожал пистолетом, вышел на свободу под залог. Об этом сообщают местные СМИ сылаясь на свои источники.


10 мая суд отправил Журавля под арест с альтернативой в виде уплаты залога в 242 тысячи гривен. Хотя прокуратура просила задержанному арест без возможности внесения залога.

По данным журналистов, указанную сумму авторитет уже заплатил и вышел на свободу.

Напомним, задержанному объявлены подозрения в хулиганских действиях, угрозе убийства полицейского и нанесение правоохранителю телесных повреждений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко цілує у щоку премєр-міністра України Юлію Тимошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони в Києві, у вівторок, 19 серпня 2008 р.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 