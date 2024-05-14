Броварской авторитет доказал, что за 240 тисяч можно наплевать в морду полицейскому

14 мая 2024 | 10:02

Броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который напал на полицейских, плевал им в лицо и угрожал пистолетом, вышел на свободу под залог. Об этом сообщают местные СМИ сылаясь на свои источники.

10 мая суд отправил Журавля под арест с альтернативой в виде уплаты залога в 242 тысячи гривен. Хотя прокуратура просила задержанному арест без возможности внесения залога.



По данным журналистов, указанную сумму авторитет уже заплатил и вышел на свободу.



Напомним, задержанному объявлены подозрения в хулиганских действиях, угрозе убийства полицейского и нанесение правоохранителю телесных повреждений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



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