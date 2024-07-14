ТЕМА

Нові ППО від союзників не захистять всі міста

14 июля 2024 | 08:01

Нові Patriot і SAMP/T від західних партнерів не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв і Чернігів, – Bild.


Зазначається, що зараз 2 Patriot захищають небо над Києвом, по одному – Львів та Одесу. Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні 3 нових Patriot, а також ЗРК FSAF SAMP/T. На думку аналітиків, їх можуть поставити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16. При цьому, їх не зможуть використовувати в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, бо розвинена російська розвідка. Вирішити цю проблему можуть лише F-16 або удари вглиб території рф, яких поки що немає.

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