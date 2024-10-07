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Міст Патона дедалі більше "втомлюється"
07 октября 2024 | 15:59
За даними МВС, стан мостової конструкції погіршується, тож їздити по ньому на важких автівках — все небезпечніше.
УКиєві в зв'язку з погіршенням технічного стану мосту Патона через Дніпро з серпня Патрульна поліція збільшила на переправі кількість нарядів, щоб не пропускати вантажівки в обидва боки. На такий крок правоохоронці пішли через потенційну небезпеку як для водіїв, так і для самої мостової конструкції. Це випливає з відповіді Міністерства внутрішніх справ (МВС) на запит "Телеграфу".
— У серпні 2024 року Київська міська військова адміністрація для зменшення тиску на конструкції штучної споруди мосту звернулася до управління патрульної поліції у місті Києві (Департаменту патрульної поліції) щодо необхідності посилення контролю за забороною проїзду вантажного транспорту по мосту імені Є. О. Патона, який на цей час здійснюється авто- і пішими патрулями, — розповіли в Департаменті комунікації МВС.
Також у міністерстві нагадали, що іще 2020 року за зверненням комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" на час проведення ремонтних робіт погодили схему організації дорожнього руху, якою передбачили закриття крайніх смуг руху на мосту Патона, встановлення дорожніх знаків 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" (вони не дозволяють рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т через мостову переправу) А також інформаційних щитів та інших засобів регулювання дорожнього руху.
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