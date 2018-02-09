По княжеству – на лыжах

09 февраля 2018 | 09:15 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

В конце января наша семейная ячейка из трех человек отправилась покататься на лыжах. Долго ломали голову над выбором курорта, пытались усилием воли возлюбить незатейливый лыжных сервис родных Карпат… Не смогли. И тут на глаза попалось заманчивое предложение: горнолыжный отдых в Андорре. Надо ехать!

Заманчивое предложение обнаружили на одном из туристических интернет-агрегаторов. Рискованно, конечно. Позвонили, пообщались с персоналом, решили испытать их виртуальный сервис. Подкупала цена: 270 евро за перелет, четырехчасовой трансфер из Барселоны в Андорру, спортивную страховку и трехзвездочный отель с завтраком! Почти бесплатно! Все оплатили картой, за два дня до отъезда получили билеты, путевку, страховку, распечатали и отправились кататься.

Боинг забит под завязку: свободных мест нет. 90% - лыжники. Чартерный рейс очень удобный: нет лоукостовых ограничений по весу: имеем право на 20 кг багажа+15 кг спортснаряжения. Одним словом, можно не ограничивать себя количеством носков в багаже.

Откровенно говоря, до последнего момента я сомневался, что наш отдых удастся: слишком все привлекательно выглядело, слишком дешево стоило. Я и до сих пор понять не могу – в чем же гешефт турфирмы?..

Почти четыре часа лета – и мы в Барселоне. Я не в восторге от этого города. Поэтому мы без сожаления минуем город: садимся в туристические автобусы компании «Anex tour». Впрочем, желающие, могут на денек заскочить в город, а оттуда – на курорт. Или наоборот: сначала катаемся, потом на автобусе турфирмы заранее уезжаем в Барселону, оттуда – в аэропорт.

Компания работает с размахом: в аэропорту несколько гидов-нянек в фирменных куртках, которые умело направляют сонмы туристов к автобусам. Все происходит как на конвейере – заполняется один автобус, за ним второй, третий…

По дороге гид все толково объясняет: что делать следует, а чего нет, тут же предлагает купить скипассы, билеты на термальные источники и прочие экскурсии. Попутно узнаем, что Андорра в недавнем прошлом – это территория сплошных контрабандистов. Этим ремеслом занимались пять кланов. Потом все стало намного цивилизованнее. Мафиози переродились в бизнесменов. Сегодня в Андорре действуют пять банков: по одному на клан. Одним словом, мы ехали в страну победившей мафии. Андорра - одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией.

С 1278 года является ассоциированным с Испанией и Францией государством. На этих странах лежит ответственность за защиту Андорры. Своей армии у нее нет.

До 1993 года андоррцы выплачивали своим сюзеренам ежегодную дань: 960 франков — президенту Французской республики, 460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12 куропаток, 6 окороков — Урхельскому епископу.

Население Андорры - 76 098 человек. В столице проживает около 21000 жителей.

На это количество ежегодно приходится около 9 млн. туристов. 80% ВВП – горнолыжный туризм с начала декабря до середины апреля.

Через четыре часа мы добрались до Андорры. Автобус начал выплевывать по дороге партии туристов под двери отелей. Наш – «Эспель» - выглядел весьма достойно: 3 звезды, вай-фай, завтрак и бирка «Рекомендовано Трип адвайзер». Скоро мы убедились: рекомендован отель недаром. Отличный отельчик! Все работает как надо, завтрак, входивший в стоимость – превосходный. Ежедневно убирают в номере. Что еще нужно непривередливому лыжнику?

Ах да: хранилище для лыж. Оно есть. И, что я встретил впервые: интересные конструкции, позволяющие запирать лыжи от соотечественников. Не хватало одного: сушки для велоботинок. Они в андоранских отелях почему-то не распространены. Но выход есть! На горе можно арендовать ячейку для хранения лыжного снаряжения: 10 евро на 5 дней. Это избавляет вас от необходимости всякий раз тащить снаряжение из отеля на гору. Кроме того, за эти деньги вы получаете и сушилку для обуви.

В Андорре с населением около 80 тысяч человек, в течение года бывает до 9 млн. туристов. В основной массе это горнолыжники. Много русскоговорящих. Лыжный сезон – с декабря до середины апреля. За два дня до нашего приезда в Андорре навалило снега. Впрочем, это касалось только гор. В городе не осталось даже воспоминания о снеге. И не удивительно: днем температура до +15.

Стоимость скипаса на 5 дней подряд – 207 евро. Примерно то же, что и на иных европейских курортах. Что ж: посмотрим, за что деньги плачены.

В день прибытия мы успели пройтись по центральной торговой улице. Андорра является зоной беспошлинной торговли. Сигареты и крепкий алкоголь стоят тут вдвое дешевле, чем в Европе и не только. Для понимания общей картины: литр «Баллантайна» - 9 евро, «Джеймесона» - 11. Сигареты – 2,5 евро за пачку. О винах даже говорить не стану: их тут огромное количество: испанские, французские, португальские, итальянские…

Следующим утром начинаются наши лыжные покатушки. Грузимся в автобус.

В Андорре нет традиционных бесплатных «скибасов» для лыжников. Поэтому, если ты, как и большинство лыжников, живешь в одном из небольших городков, то придется минут 20 ехать на автобусе до подъемника. И стоит это удовольствие от 1,5 евро до 3,5. Но, если купить скипас в «Anex tour», то сможешь добираться до трассы и назад на фирменном автобусе агентства: совершенно бесплатно! Но есть шанс застрять в пробке: дорогие узкие, однополосные, весьма оживленные. Поэтому, если вы приехали кататься на лыжах и не для чего иного, старайтесь селиться под подъемником: благо, отелей тут полно повсюду.

Итак, о главном. Каталка в Андорре замечательная! Трассы отлично подготовлены, широкие, разной степени сложности. Есть два скипарка, где можно поскакать на трамплинах, если жизнь не дорога. Можно выбрать целину, что многие и делают.

Снег здесь отличный. К концу дня не замечал бугров и ям, выкатанных лыжниками. На случай бесснежной зимы почти повсюду – снежные пушки. Трассы ратрачатся.

Очереди на подъемники случаются, но не критичные. Все зависит от места. Там, где трассы покруче – народа поменьше, подъемники посвободнее. В отличие от Австрии и Италии, вагончиков почти нет. Кресельные подъемники не самые современные. Например, нет пластикового «забрала», которое можно опустить, кресла без подогрева. Не редкость – бугельные подъемники.

На горе инфраструктура показалась не очень развитой: кафе есть, но порой они полностью забиты людьми, мест, где можно просто посидеть с комфортом, немного, туалеты нужно лихорадочно искать. Обзорных площадок для любования пейзажем не обнаружили.

С другой стороны: достаточно один раз побывать на любом горнолыжном курорте Карпат и все претензии к Андорре как рукой снимет. Повторюсь: трассы очень понравились!

Помимо лыж в Андорре делать нечего, если, конечно, вы не отчаянный шопер: магазинов и торговых центров тут хватает! Бросаются в глаза магазины игрушек на каждом углу.

Есть еще местная гордость: аквапарк на месте термальных источников. В нем нет водных аттракционов, зато вода не простая, а лечебная, очень теплая. Жене и дочери понравилось чрезвычайно. Меня эти банные забавы не интересуют.

На обратной дороге не забудьте сфотографироваться в аэропорту Барселоны на фоне вечнозеленых пальм. Ведь совсем скоро вы окажетесь в хмуром зимнем Киеве...

Вот и вся полезная информация. Для тех, у кого плохо с арифметикой, сообщаю: на отличном европейском курорте Андорра можно недельку покататься на лыжах, уложившись евро в 600.

Хороших покатушек!