Одиночное автономное пеше-лыжное пересечение озера Байкал без выхода на берег. 1400 км. 54 дня.

п. Турка - п.Култук - о.Ярки - п.Турка.





"







Подумал и забыл. Забыл ровно до того момента, пока не прочитал статью о Генри Уорсли, который не смог пересечь в одиночку автономно Антарктиду. Затем вышла статья о Бене Сандерсе, который на тот момент готовился на маршрут Уорсли. И также не смог его пройти на рубеже 2017 и 2018 годов, сославшись на просчет в еде.



И тут мне вспомнились слова Конрада Дикинсона, капитана английской группы путешественников, совершившие успешные экспедиции на Северный и Южный полюсы, которые он произнес после автономного пересечения Байкала с юга на север в 2007 году: "Мы рассчитывали, что после Северного полюса Байкал покажется нам прогулкой. Мы ошиблись. Байкал - идеальный полигон для подготовки полярных экспедиций".



И я загорелся! Маршрут на Байкале 1400 км, на Антарктиде 1800. Смогу сделать байкальский маршрут - смогу и антарктический. И понеслось...



И, будучи глубоко убежденным, что подобные маршруты проходят в первую очередь головой, а потом уже мышцами и снаряжением, большую часть сил и времени потратил на психологическую подготовку к мероприятию. Об этом решении, уже будучи на маршруте, порой жалел, когда снаряжение откровенно лажало и не приносило ни чего кроме проблем и потери сил. Но относился к этому как к тренировке своих сил: "смогу с плохим - с хорошим и подавно".



Помимо проверки своих сил проверку проходили лыжные крепления и чехлы на сани от skibinding.ru - те самые крепления с которыми ходят по антарктике наши зарубежные коллеги. Спутниковый трекер Iridium 360 RockSTAR, спутниковый роутер Iridium GO и RokPak от МВС Телеком. Тестировалась работа с картой iridium360.ru в связке с RockSTAR. Трафик для тестов предоставила компания АО "Иридиум". А также спальник Carinthia Allgemein II от улан-удэнского Сплава. Но об этом позже.



Если сравнивать Байкал 2016 и 2018, то два года назад была приятная прогулка под весенним солнышком. Сейчас отрицательные температуры до -35 с ветром держались до первых чисел марта. Зима выдалась на редкость снежной, глубокий снег значительно усложнял переход. Ветру на Байкале можно посвятить отдельную статью и она получится не маленькой. Дует постоянно, меняется только направление и сила. За два месяца ветер от 20 метров в секунду был не менее 10 раз. Первые шторма начались 1 и 2 марта. В эти дни появились первые дыры в санях-волокушах и в эти же дни мне оборвали телефон - МЧС искало бразильца, у которого порывом унесло палатку и велосипед. Весть разлетелась по местным СМИ и неравнодушные хотели поскорее узнать - не унесло ли меня?







О санях также стоит рассказать отдельно. Взял с собой двое саней-волокуш от Крис-групп модель "Арктика" и двое детских алюминиевых санок. Санки детские, к слову, проверены не один раз и выручали в самых непростых ситуациях. Так бы было и в этот раз, но одни унесло ночью штормовым ветром, забыл привязать и не нашел утром, а вторые просто забыл на льду после обеда. Наверное от усталости. Сел на них пообедать, закончив, просто встал и пошел дальше. О них вспомнил только через километров 5. Возвращаться за ними не стал. А вот волокуши проломило в первый же шторм. Ветер дул в спину и сани неплохо парусило. Они шли юзом, обгоняли и переворачивались. И от этого куски пластика на днище вырывало кусками. Дыры были размером с ладонь и увеличивались с каждой сотней километров. К тому же пластик легко разрезался торосами - по всей длине были длинные ровные сквозные порезы. И все эти дыры в совокупности со снегом работали как тормоз, хороший такой тормозищще! Было ощущение, что сзади бросили телевизор "Горизонт" и сказали тащить. И тащил. Это значительно увеличивало трудозатраты и уменьшало скорость передвижения. Как починить сани в полевых условиях - не придумал. Сначала делал заплатки из этих же саней, припаивая их по краю раскаленным ножом - отрывает практически сразу. Потом наплавлял - после термообработки пластик становится хрупким как стекло. Пробовал делать решетку из проволоки и наплавлять на неё - сыпется. Сама решетка ещё больший тормоз, чем просто дыра. В итоге шёл и загребал снег. Снег за день утрамбовывался между санями и чехлом и к вечеру вынимал из саней увесистый кусок льда. К концу экспедиции от двух саней осталась только половина одних. Если бы не чехлы, которые также значительно поистёрлись об лед, наверное не дошёл бы. Или растерял по дороге значительную часть еды и снаряжения и всё равно не дошёл.













В один из следующих штормов, по сводкам МЧС с порывами до 32 м/с, ночью сорвало и унесло в даль тент от палатки, в эту же ночь унесло детские сани и одну лыжу. Проснувшись ночью от того, что купол палатки опять перед моим лицом, и обнаружив, что тента больше нет, снял дуги, на случай разрыва палатки уложил всё в сани и рюкзак, максимально оделся, обулся, связал купол палатки в пучок, чтобы не шумел и лёг спать. Так же делал потом при первых хороших порывах или при наличии штормового предупреждения от МЧС. Палатка у меня - одно название. Tramp peak2. При порывах от 20 м/с потолок уже на уровне пола, ветрозащиты без тента практически нет. Когда в Малом море, это у Ольхона, начал таять лёд, дно промокало насквозь.







Кстати о таянии льда. Маршрут был спланирован так, что бы весну встречать на севере Байкала. Разница в ледотаянии между югом и севером от одного до двух месяцев. После достижения южной точки и разворота на север на середине пути близ Ольхона лёд уже изменил структуру и начал таять, шёл по лужам. МЧС предупредило, что хожу на грани, а ГИМС в приказном тоне посоветовало сойти с маршрута, но, как и предполагал, километров через 200 лёд был более стабилен, а на севере и вовсе была полноценная зима. На обратном пути в апреле в Турку лёд вызывал некоторые сомнения только после Ушканьих островов. Но запас прочности льда и времени однозначно ещё был.







И немного о тестируемом снаряжении.



Крепления на лыжи. К сожалению, на лыжах прошёл только чуть больше трехсот километров. Но этого было достаточно, что бы понять с чем имею дело. Вообще, я ни разу не лыжник, поэтому сравнивать мне особо не с чем. Успел услышать комментарии о том, что тросиковые проще и управляемость лучше. Но исходя из моих условий - прямолинейное горизонтальное движение, крепления показали себя наилучшим образом. Быстро одеваются и так же быстро снимаются, в одно движение. И хотя лыжи были слишком длинные при моих 170, 220 см - проблем с управляемостью не испытывал совершенно. Легкие, запаса прочности явно больше, что бы пройти и 2000 км без поломок, хотя и ломаться там особо нечему. Снег под пятку хоть и налипает, но этой же пяткой, из-за особенностей конструкции, и разбивается. Даже не знаю, что ещё можно добавить. Просты и надёжны до безумия.

Фотографии лыж и креплений, к сожалению, сделать не успел.







Iridium Go. Спутниковый роутер. Небольшая легкая коробочка с выдвижной антенной, которая позволяет через подключенный по wi-fi смартфон через спутник звонить, писать смс, постить в твиттер, отправлять и получать e-mail, так же есть кнопка SOS, сервис погоды и возможность отправить свои координаты. Качество связи отличное. Спутники ловит не выходя из палатки, крутить антенной в поисках спутника и переставлять его с места на место нет необходимости. Заряжал его всего пару раз, второй раз - после месяца ежедневных звонков, напомню, всё это при круглосуточной отрицательной температуре. Заявлен как пылевлагозащитный, не было условий удостовериться, но точно ударостойкий - проверено.







Iridium RockStar 360. Спутниковый трекер, размером чуть больше нокии 3310. Отслеживает в заданные промежутки времени координаты местоположения и синхронизирует с картой на iridium360.ru. Мою карту перенесли на сайт бурятской телерадиокомпании arigus.tv и каждый мог следить за мной в режиме он-лайн. На точке отображаются координаты, скорость, время, пройденный путь со старта и за сутки. Удобно и информативно. Потому меня не донимали вопросами где я нахожусь и сколько прошел. Так же есть возможность отправлять смс в свой личный кабинет и быть на связи с теми, у кого есть доступ этому кабинету. На передней панели под крышкой есть кнопка SOS, при нажатии на которую отправляется сообщение с моими координатами на заданные номера и е-майлы. С Никольским ПСП МЧС договорились, что нажму эту кнопку только в самом крайнем случае, когда уже не смогу самостоятельно ходить. Помимо основных функций есть множество дополнительных, но ими не пользовался. Такие как гео-забор, оповещение по температуре, предельному ускорению и много других, посмотрите, интересный гаджет. Кстати, за два месяца батарею ни разу не заряжал и вернулся с 18% заряда.







RokPak. Описать можно так: не тонущий, не ломающийся, от всего защитный футляр со встроенной солнечной панелью и Power-bank'ом. Реально прочный, в нем хранил Iridium Go. Для сравнения: с собой было два Power-bank, от Dexp из ДНС и безымянный китаец. В условиях от -20 до -35 работал и заряжался только РокПак, не много, но около 500 mAh/день выдавал. При ёмкости встроенной батареи в 12000 mAh в температурном диапазоне от -15 до 0 в пасмурный день заряжался на 35-45%, в солнечный до 65%. Внутри встроен дисплей с уровнем заряда. Китайцы же в пасмурный день вообще не заряжались, в солнечный - на треть своей ёмкости, судя по индикаторам-лампочкам. Отличная вещь. А если РокПак будет лежать в базовом лагере и ни куда его таскать не надо будет - вообще незаменимая.







Carinthia Allgemein II. Зимой пользуюсь системой из двух спальников. В 2016 это были Redfox Arctic -40 и Redfox R&T. R&T до 2018 не дошёл. На замену ему Сплав предложил Carinthia Allgemein II. И знаете, в качестве внутреннего спальника, он намного лучше R&T. Немного объемнее, но лучше. В первой системе спал в -30 и холоднее в нательном белье в комфорте. Во второй системе - без белья и в ещё большем комфорте. От -15 и теплее даже было жарко. В одном спальнике Carinthia Allgemein II от -10 спал в белье, от -5 на голое тело, сон отличный.







Чехлы на сани от skibinding.ru. Как писал ранее - если бы не эти чехлы, скорее всего не дошёл бы. Прочные, функциональные, простые. Чехлы типа "баул" вкладывались в сани и крепились четырьмя лентами. Фурнитура не подвела, материал также. Под этими лентами на ходовой день крепились спальники и одежда для просушивания, на ленты цеплялись батареи для зарядки. Конечно, есть что доработать и мои комментарии и идеи по усовершенствованию чехлов приняты производителем. Так что, следующая партия будет близка к идеалу для подобного рода экспедиций.







За 54 дня похудел на 20 кг. Тьфу-тьфу, организм справился и не заболел. Немаленький пакет с разного рода таблетками и мазями принёс домой нераспечатанным. Больше всего пострадали коленные и локтевые суставы. Под конец почти постоянно шёл сквозь боль в этих местах. Незнаю как, но совсем забыл взять с собой кальций, зная, что байкальская вода отлично его вымывает. Наверное, это и было предпосылкой.







Сейчас продолжаю восстанавливаться. Как физически,так и психологически. Месяц мне потребовался на то, чтобы вернуться к нормальному ритму жизнедеятельности. Да, была апатия и нежелание что-либо делать. С физической формой сложнее. Когда ушли вода и жир, в расход пошли мышцы. И ушли.







Наверное основную мысль донёс. Даже не знаю, что ещё написать, ведь если писать обо всём, то это будет слишком много. Спрашивайте в комментариях.







Как уже говорил, следующая цель - Антарктида. Одиночное автономное пересечение от моря Уэдделла через полюс к шельфовым ледникам моря Росса, всего около 1800 км. Старт намечен на октябрь-ноябрь 2019.





















Риск.ру