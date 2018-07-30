Трансильвания наша! Часть 3

30 июля 2018 | 08:34 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Мы ночуем на крыше на вершине 2300 метров. +6 градусов в палатке, сдувает, нет воды. Меня беспокоят мысли о возвращении назад.

Буквально через полчаса ходьбы под ураганным ветром мы вышли на какой-то уютный двухэтажный домик. Вероятно, это была метеостанция и пристанище горных спасателей одновременно. В домике горел свет, в окнах просматривалась уютная обстановка и даже через стены веяло теплом…

Я подергал ручку двери – закрыто. Людей в помещении не видно. Но ведь свет горит! Я стал настойчиво стучать в дверь и издавать всяческие призывные звуки. Мне ответили сверху. Я задрал голову: на балконе стоят пузатый бородач и меланхолично наблюдал за мной. Я спросил по-английски: можем ли мы переночевать? Тот исчез. Вскоре дверь нам открыл бородач помоложе и похудее. На мой вопрос ответил отрицательно, пояснив это тем, что у него нет лицензии на обслуживание туристов. Блин, да ты же, судя по всему, спасатель! Приступай к работе, пока мы окончательно не замерзли! Я только захотел выкрикнуть всю тирраду, но не сделал этого, а просто спросил: можем ли мы где-то поблизости поставить палатку? Парень жалостливо нас осмотрел и кивнул головой: «Ставьте на заднем дворе.» Вот и чудесно! Выпросив в качестве бонуса еще воды в полуторалитровую бутылку, мы отправились исследовать задний двор метеостанции.

Путь наш был недолог и тернист. Ветер буквально сдувал, всех бил озноб и казалось, нет нам спасения. Мы обошли грандиозных размеров ангар, огражденный сеткой и на подступах заваленный каким-то строительным хламом. За ним обнаружили загадочную будочку с закрытым окном. А под дней – О, чудо! – была обнаружена крыша еще одного загадочного сооружения, уходящего в глубь горы. На поверхности осталась лишь площадка крыши. Я по-хозяйски приценился, и убедившись, что на крыше впритык уместится наша палатка, дал отмашку табориться.

Через пять минут у нас была разбита палатка, внутри на карематах, закутавшись в спальники, сидели мои свежезамороженные девчонки, как голодные птенцы требовавшие еды.

Нам не во что было забить колышки палатки, поэтому изнутри привали ее по углам рюкзаками, отчего места для нас осталось совсем мало. Я привязал одну из оттяжек к решетке на окне будочки, а с другой стороны закрепил на металлической трубе, обнаруженной поблизости.

Далее я торжественно извлек из рюкзака наше новое приобретение – примус-кастрюлю MSR – это Мерседес в мире примусов, последняя модель, чертовски дорогая. Я не смог устоять перед покупкой после рассказа продавца, что его коллеги испытывали примус новейшей конструкции следующим образом. Они закрепили его на капоте авто, подожгли и поехали на скорости 60 км\час. Сбить пламя не удалось! У нас на горе дуло не меньше 20м\сек. Я с нетерпением, поставил примус, открыл подачу газа, чиркнул зажигалкой… Горит! Не нужно устанавливать ветрозащитные экраны, каждую минуту проверять работу примуса: я был горд. А дамы посматривали на меня из палатки, как сельские девицы на городского киномеханика.

К ночи жутко похолодало. Эффект усиливался ураганным ветром. Но нам было наплевать: сытые, в спальниках, мы дружно погрузились в сон. Ночью стало душно в спальнике, расстегнув до половины молнию на мешке, попутно проверил температуру в палатке: +6! Каково же на улице, под шквалами ветра…

Полноценно позавтракать нам не светило. Мы растянули полтора литра воды, полученные в дар от нашего вчерашнего спасителя, на ужин и на завтрак. Повторно попрошайничать воду я не хотел. Кстати, с водой в румынских Карпатах, в отличие от украинских – беда. По своему маршруту мы повсеместно встречали большие и малые русла пересохших рек. Но вода встречается крайне редко и на карте эти места не обозначены. По карпатской привычке мы не тянули с собой дневной запас воды и поэтому регулярно страдали от ее недостатка. Наташа предлагала собраться рано утром и идти дальше по намеченному маршруту. По нашему пути почти не ходили туристы, погода была туманная, холодная, ветреная. У нас не было воды. У нас был не один шанс пропустить метки на тропе, сбиться с пути, и тогда нас ожидали большие неприятности. К тому же мне совсем не нравилось состояние здоровья дочери: она кашляла, глаза были красные: девочка явно заболевала. Да и все запасы теплой одежды уже были на нас. А где гарантия, что температура не упадет еще ниже? Одним словом, я решил не спешить и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

К десяти утра стало ясно, что драматического изменения погоды не произойдет. По крайней мере, ветер хоть и не спал, но и не усиливался. Снега не ожидалось. На остатках драгоценной воды я приготовил крепкий кофе, мы наелись шоколада, быстро упаковались и отважно двинулись вперед.

Продолжение следует