Иранская весна

09 августа 2019 | 08:39 , Антон Мальков

Антон Мальков – фотограф из Петербурга рванул в путешествие на три месяца. Одной из стран на его маршруте оказался Иран – одно из самых изолированных, но очень красивых государств мира. Дело было в марте...

Антон МКонец марта 2019-го, ночной поезд из Баку прибыл в Астару, на северную границу Ирана. Темно и сыро, 2 маната за такси, со случайным попутчиком Никитой пересекаем пешую границу:

Штамп в отдельный визовый листочек, не в паспорт, – и мы в той самой изолированной мусульманской стране из американских сериалов. За первый день путешествия Иран врывается в топ-3 «моих» стран, уступая только Японии.

Тут очень дешево, курс обмена на черном рынке отличается от официального в 3 раза, а по словам хоста в Тегеране, зарплаты в долларовом эквиваленте упали в 5 раз за несколько лет. Туристов мало, нет кидалова, а на улице к тебе подходят из любопытства, просто чтобы поговорить. После Индии и ЮВА это удивляет больше всего. Иранское общество хочется описать словом «семья». Семья, которая сплотилась из-за изоляции (выехать за границу иранцам сейчас непросто), санкций и резкого падения национальной валюты – риала.

«Иранское общество хочется описать словом "семья"»

Как и полагается по классике гонзо рассказов, у меня было всего 10 дней, 100 долларов, случайные попутчики, хост на кауче в Тегеране и минимальные знания о стране – никакого плана и ожиданий. Первые дни я провел на севере, в горной деревне Масуле. Потом переезд на автобусе в Тегеран и ночевка в крутой гостинице за 7 долларов с человека. Утром меня встретил Фаршид, и за день мы, слушая иранский рэп, объехали весь город. А вечером новый знакомый показал мне фотографии вулканического острова Ормуз. Уже на следующий день я был в аэропорту, и самолет за 15 долларов доставил меня на самый юг страны (по слухам, на борту каждого иранского лайнера сидит агент спецслужб).

Последние дни я простуженный промчался по нескольким городам и улетел дальше – в Непал. В Иране я снимал в основном пейзажи: на этих снимках запечатлена весенняя природа горной деревни Масуле и марсианского острова Ормуз.

Деревня Масуле, несмотря на свои скромные размеры и население в 800 человек, довольно популярное туристическое место. Улицы на крышах домов, постоянные туманы, горы вокруг. Проще всего до деревни было добраться автостопом из ближайшего города Решт (к слову, это был самый простой и приятный стоп в моей жизни). Я попал в Иран точно в Новруз – длинные выходные после наступления нового года. Как в России, только вместо бесконечного застолья – путешествия по стране и походы в гости.

Количество местных туристов в Масуле многократно превышало местное население, а мы были единственными иностранцами. Повсюду только местная еда: фасоль в кислом соусе, маринованные фрукты, ореховое печенье. На языке жестов мы нашли комнату на окраине с керосиновой печкой-обогревателем, чайником и коврами – обязательными атрибутами иранского дома. В конце марта в Масуле все цветет, греет солнышко, люди вокруг трезво празднуют начало года – никакого негатива. Весна, какой она должна быть, – лучшая весна в жизни.

«В конце марта в Масуле все цветет, греет солнышко, люди вокруг трезво празднуют начало года – никакого негатива. Весна, какой она должна быть, –лучшая весна в жизни»

Перед тем, как отплыть на пароме на Ормуз из города Бендер-Аббас, я познакомился с Арамом из Армении – он проехал автостопом всю страну. А на острове нас встретил Азим из Ирана – гостеприимный хост и по совместительству владелец демократичного хостела для иностранцев на дому.

Ормуз – это филиал Марса на Земле. Два дня мы исследовали остров на одном мотоцикле, а потом я обошел территорию пешком, 25 километров по жаре. Лучший сезон для посещения Ормуза – конец осени, начало весны и зима, потому что летом температура там поднимается до 40 градусов, а укрыться от солнца негде. Даже в Новруз большая часть острова безлюдна: вокруг красный песок, разноцветные долины, соляные замки и пещеры. Это не Иран, здесь нет восточного колорита и даже женщины не всегда носят хиджаб. Ормуз – другая планета, единственная возможность побывать на марсе без программы Илона Маска.

Иран – уникальная страна, в которую хочется возвращаться. Он дружелюбный, доступный и еще не испорчен массовым туризмом. Авиабилеты и перемещение по стране стоят недорого, а визу получить просто. Главное не забывать, что за дешевизной стоит ужасная экономическая ситуация в стране. Поэтому не стоит этим злоупотреблять и торговаться, как в Азии, ведь сейчас для иранцев туризм является одним из немногих способов достойно существовать.

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