Румыния – два в одном: горы и море. Часть 3

05 сентября 2019 | 08:55 , Виктор Миняйло специально для «Темы»

Поиски пищи в Бране, пещеры в Рышнове, «Черной церкви» в Брашеве и места для ночевки без медведей. Также осмотр монастыря и дворца Пелеш в Синае и самого большого здания в Европе.

Приняв нормальный душ в кемпинге, поехали в Бран осматривать местные достопримечательности. С трудом припарковались в самом центре города и долго искали вход в замок Дракулы. Сначала думали пройти внутрь, но была суббота и километровые очереди сразу отбили это желание. А поскольку мы снова упомянули о графе, логически рассказать еще одну историю из его биографии.

Как известно, Дракула не страдал человеколюбием, массово сажал своих врагов на кол, а от запаха разлагающихся трупов страдало окружающее население. Соратник сказал графу об этой проблеме, но тот посадил его на самый высокий кол подальше от остальных казненных. «Теперь ему не будет слышно зловонного запаха», - философски резюмировал Дракула.

А мы в Бране сходили в скансенс за 17 гривен и полазили по горам, откуда открывался замечательный вид на замок.



Вторую половину дня просто отдыхали в кемпинге. Вечером хотели откушать национальной кухни, но после 21:00 практически все рестораны оказались закрытыми, а в нескольких открытых в центре Брана не было мест. И это в пик туристического сезона! С трудом нашли работающую пиццерию, где и утолили голод. При входе в кемпинг заметили записку на английском: «Пожалуйста, заезжайте и становитесь где вам удобно. Утром не забудьте зарегистрироваться».

Мы утром затарились в соседнем супермаркете. Пушистику купили собачью консерву, которую он так и не съел, а себе оливок на развес: около 15 сортов разных размеров и вкусов, и все в одну цену: 120 грн. за кг.

Между Бранном и Рышновом шел перманентный ремонт дороги, поэтому ехали очень медленно. Было жарко, в замок решили не идти, а просто охладиться в пещере «Valea Cetatii». Как и следовало ожидать, в пещеру с Пушистиком не пустили, зато погуляли по прохладному лесу и перекусили купленными накануне оливками, сырокопченым мясом и вкусными сырами в березовой коре. Во время перекуса подсчитали, что благодаря собаке мы сэкономили на достопримечательностях много денег.



В связи с воскресеньем в Брашеве пробок не было, и мы спокойно припарковались в самом центре. Раньше город назывался Кронштадт, затем Сталин и вот теперь – Брашев. Осмотрели Черную церковь, синагогу и сфотографировались на самой узкой улице Румынии.

Дальше путь лежал в туристический центр Карпат – город Синаю. На подъезде к горам нашли красивое место для стоянки, но неподалеку заметили плакат, запрещающий ставить палатки, в связи с возможностью нападения медведей. Хотя мы не слышали о туристах, съеденных медведями в Румынии, решили не стать первыми и вернулись на несколько километров назад. Поставили палатку на берегу речки, где никаких плакатов не было. Традиционно невдалеке ночевали два велосипедиста, с которыми мы не общались ввиду языковой проблемы. Вечером окунулись в речке и завалились спать.



Поутру за соседним кустиком обнаружили еще один плакат, запрещающий ставить палатки из-за медведей. Улыбнувшись, поехали в Синаю осматривать монастырь и замок Пелеш.

Навигатор вывел прямо к замку, но тут выскочил охранник и попросил 4 евро за стоянку. Пришлось спуститься метров на 10 ниже и поставить машину в тени абсолютно бесплатно.

Монастырь и замок очень красивые: скромненько и со вкусом. Хотя бы раз в жизни это стоит посмотреть.

От Синаи до Бухареста проходит чудесная двуполостная скоростная трасса, так что под ласковую музыку AC/DC 150 километров проехали за полтора часа.

Столица Румынии встретила нас адской жарой, дикими пробками и огнедышащим асфальтом. По приезду успели осмотреть румынский парламент – второе по величине здание в мире после Пентагона. Для его постройки Чаушеску снес 1/5 часть старого Бухареста.



За 22 евро остановились в кемпинге «Casa Alba» недалеко от центра города. Среди роскошного леса стояли почти одни, но было совсем не страшно.



В наличии - все удобства, включая Wi-Fi, кроме электричества. Но оно нам особенно и не понадобилось, лампочки и гаджеты заряжали от солнечных батарей. Традиционно в окрестностях кемпинга не было никаких столовок. Пришлось заварить мивину и завалиться спать. Ну и конечно в Бухаресте грех было не бухнуть.

Встали в 5:00 и даже не попив кофе, поехали без пробок и жары осматривать утренний город. Роскошные старинные дома соседствуют с совковыми панельными коробками.



Ориентируясь на Maps.me прошлись по одной улице до памятника революции 1989 года, который в народе называют «зубочистка» или «чупа-чупс». Обратили внимание, что в городе довольно много стоянок с электроскутерами и велосипедами. За определенную плату можно арендовать скутер, проехать на нем куда надо и оставить на новой стоянке. Велосипедистов и электроскутеристов в Бухаресте очень много, для них выделены специальные полосы движения. Погуляв пару часиков по городу, вернулись в кемпинг, выпили кофе, позавтракали, набрали воды и выдвинулись на Констанцу.

В интернете вычитали, что расстояние между городами составляет 126 километров по прямой, или 225 по автодорогам. Если вы решите проехать его на велосипеде, то потратите 11 часов и 60 750 калорий. Чтобы пройти его пешком, вам понадобится один день. Ваша собака преодолеет это расстояние примерно за 22 часа.

Уже в Киеве узнали, что автобан Бухарест-Констанца платный, а пункты оплаты находятся перед мостом через Дунай. И еще до нас дошел смысл бигбордов, стоящих вдоль трассы. Там сообщается, что оплатить проезд можно при помощи СМС с указанием номера машины и точки выезда на трассу. Но мы тогда об этом не знали и ничего не платили, а пункты оплаты перед мостом через Дунай объехали, проследовав за какой-то местной развалюхой, которая проехала в коридор без очереди и без кассира. В качестве оправдания сообщу, что на выезде из Бухареста мы прикупили очередную виньетку за 3 евро, поскольку у предыдущей закончился срок действия: мы путешествовали по Румынии больше недели!

За Констанцей повернули в сторону Болгарии. Такое впечатление, что оказались в приморском городке Советского Союза. Такие же курятники и ютящиеся в них отдыхающие, такие же шиферные крыши и бетонные заборы. Много припаркованных машин. Все серое и никакое!

Все это миновали и затаборились в зарослях лоха у самого Черного моря.



Море было теплое, но волнистое, наверное поэтому никто из румын не купался. А мы, недолго думая, погрузили уставшие тела в соленую морскую воду. На следующий день перебрались на нудистский пляж.

Продолжение следует