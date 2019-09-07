Румыния – два в одном: горы и море. Часть 5

07 сентября 2019 | 09:29 , Виктор Миняйло для «Темы»

Паром через Дунай, памятник Мазепе в Галаце, мучения на украинской таможне, мечеть в Измаиле и могила в Умани. В заключительной части отчета о путешествии по Румынии описываем путь домой.

Утром, осмотрев в бинокль такую близкую и далекую родину, поехали в Галац искать ближайшую переправу через Дунай.

50 километров до парома проехали без проблем. Заехали на него почти последними, так что выезжали в числе первых.



На пароме встретили местного украинца, который рассказал про жизнь украинской общины Румынии. На вопрос, откуда его предки, ответил, что перешли зимой по льду через Дунай.

Памятник гетману Ивану Мазепе нашли без проблем. Он расположен в парке его имени.

Как известно, после поражения под Полтавой, Мазепа умер в молдавских Бендерах (ныне территория непризнанной ПМР), а затем похоронен в Галаце в церкви Святого Георгия. В 1962 году церковь и гробница были снесены, а на этом месте построили жилой дом. Но архитектор дома был человек набожный и построил его так, чтобы не задеть захоронений. Одно время президент Виктор Ющенко занимался поисками могилы Мазепы, но они, наверное, не увенчались успехом. На нашем пути, но уже в Украине встретится еще одна известная могила, на месте которой стоит жилой дом.

Дальше была граница. Румынскую таможню прошли без проблем. Затем дорога около километра по Молдавии. Дороги нет – одни ямы. На выезде молдавские пограничники заставили вернуться и купить виньетку за 130 грн. в переводе на наши деньги за проезд по этим колдобинам.

Но самые главные проблемы начались там, где мы их меньше всего ожидали – на украинской таможне. Отмучили по полной программе. Сначала украинский пограничник радостно сообщил, что у нас грузовая машина и попросил выехать из общей очереди, состоящей из одной машины, где мы были вторыми. А когда увидел, что единственным нашим грузом был Пушистик, то его радости, казалось, не было предела. «Надо показать ветеринару», - приказал страж границы и начал куда-то звонить.

Солнце стояло в зените, на улице, как минимум +34, а в машине еще больше, кондиционер сломался, пот заливал лицо.

Наши и собачьи документы были в идеальном порядке. Никакие просьбы пропустить нас быстрее, ведь мы едем домой, а собаке очень жарко не имели результата.

Пока Оля с Пушистиком под палящим солнцем ждали ветеринара, меня допрашивали таможенники. Толстый офицер попросил справку, которую нам должны были выдать при выезде из Украины. Я сказал, что никаких справок нам не выдавали. «Надо заплатить», - резюмировал он и начал заполнять какие-то бумаги.

Тем временем пришел пьяный ветеринар и сообщил, что надо заплатить 18 гривен за проведение ветосмотра, и еще 23 гривны за справку о проведении ветосмотра. Саму собаку никто даже не думал осматривать. Пока мы с ветеринаром в его прокуренном ветпункте около часа составляли необходимые документы для оплаты в банке, Оля с Пушистиком парились на солнце.

В самом банке, не менее прокуренном, чем ветпункт, больше получаса оформляли документы для оплаты, хотя я платил карточкой. Кассирша просто не могла разобрать каракули нетрезвого ветеринара. То фамилия не правильно написана, то дата рождения Пушистика не та, то запятая не там стоит. Стоявший за мной водитель заметил, что нам еще повезло, что у нас кобель, а не сука. Иначе могли б направить на УЗИ, чтобы выяснить, не вывозили ли мы собаку для внеплановой вязки. У меня, как дипломированного ветеринара, сразу возник вопрос: а если УЗИ даст позитивный результат, что, аборт делать!!!??

Промучившись более двух часов, заплатив за все удовольствие 200 гривен, злые, униженные и оскорбленные попали на родную землю. Особенно было обидно, что мучили нас под солнцем не румынские или молдавские таможенники, а родные – украинские. По этой причине пропало всякое желание заезжать в Рени для осмотра очередного памятника Шевченко.

А вот в Измаил заехали посмотреть, что осталось от знаменитой крепости. От нее осталась одна мечеть, в которой сейчас находится панорама взятия Измаила Суворовым.

Ныне экскурсоводы рассказывают, что в этой битве едва ли не решающую роль сыграли украинские казаки. Но как-то от нечего делать я прочитал книгу Александра Суворова «Походы и сражения в битвах и записках». Так вот в ней генералиссимус не только об украинских казаках, но даже ни одной украинской фамилии не упоминает.

А еще возле мечети покупались в Дунае на центральном пляже, где купаться запрещено.

Между Измаилом и Татарбунарами неожиданно пропало изображение на навигаторе. Дальше ехали по пачке «Беломора». Это еще раз говорит о том, что бумажные карты никто не отменял. Ночевать решили на Хаджибейском лимане в сказочном месте, с которого нас согнала гроза три года назад.

Как и три года назад ловили рыбу, пока ждали, когда освободится место для палатки, только на этот раз ничего не поймали, и грозы не было.

По дороге заехали в Умань посмотреть на могилу цадика Нахмана, в которую нас не пустили на Рош-гашана. Как известно, еврейский святой завещал похоронить себя в Умани, где в свое время было уничтожено много евреев. В советское время еврейское кладбище снесли, а на его месте построили жилой массив. Как и в ситуации с Мезепой, дом стоит на половине могилы цадика.

К самой гробнице доступ свободен, только мальчикам нужно было надеть тюбетейку, а Оле дали фартук типа юбки и платок на плечи. У евреев женщины и мужчины молятся отдельно, поэтому мы заходили к могиле с разных сторон. На женской половине было много молящихся, мужская почти пустовала. Поэтому на женской половине могила в два раза больше.

На выходе ко мне подбежал мелкий предприниматель и предложил сфотографировать меня в кипе. Я от этой услуги деликатно отказался. Оле же предложили сделать добровольный взнос на развитие могилы. Она отказалась тоже, сославшись, что все деньги у меня.

Уже дома мы сделали вывод, что Румыния, как и Украина, такая же загадочная и не испорченная туристами страна. Удивительная природа, прекрасная архитектура, добрые люди, не дорого, нам было очень интересно и комфортно.