Автопутешествие вокруг Киева. Вперед на Запад!

19 января 2021 | 08:31 , Виктор МЕНЯЙЛО для «Темы»

«Тема» продолжает информировать о том, чем заняться киевлянам во время карантина, когда границы закрыты на неопределенное время. В этом материале расскажем о местных достопримечательностях, расположенных на запад от столицы.

Логично стартовать на Житомирскому шоссе, хорошо отремонтированном к Евро-2012. Сразу на выезде из Киева увидим почтовую станцию середины 19 века. Она построена по типовому проекту, характерная особенность - стрельчатые окна в стиле неоготики.

Подобные станции расположены и дальше по Житомирскому шоссе в Любимовке, Калиновке и Березине уже возле Житомира. Специально их осматривать не стоит, но если проезжаете мимо, можно остановиться, сделать селфи и выпить кофе с сигареткой.

А мы на первом указателе сворачиваем на Белогородку и едем смотреть ДОТ 402 на крутом берегу реки Ирпень. Это одно из самых интересных сооружений Киевского укрепрайона. ДОТ имеет три яруса: наземный с двумя пулеметными амбразурами, два подземных с общей протяженностью галерей около 500 метров. Тут снимали некоторые эпизоды фильма «Штольня».

ДОТ в боях участия не брал, поэтому хорошо сохранился, чего не скажешь про исторические сооружения самой Белогородки. Первое упоминание о местечке в 980 году сделал Нестор летописец. Это было любимое место князя Владимира, который держал тут 300 наложниц - специальных девиц для торжественных церемоний встречи войска. Здесь на пиру Илья Муромец выпивал за здравие князя почестную чару в полтреть ведра. По нашим подсчетам – это полтора литра. Правда, какой напиток употреблял богатырь, летописец умалчивает.

Но с тех времен в Белогородке кроме валов городища ничего не осталось. Самое старое здание находится в соседнем селе Гнатовка – это часовенка на местном кладбище. Под ней сохранился склеп, разграбленный в советское время.

С другой стороны дороги можно осмотреть могилу цадика Мордехая Чернобыля. Следует отметить, что представитель так называемой Чернобыльской династии хасидов Мордехай умер в 1837 году. Он завещал похоронить себя на окраине села Гнатовка «потому что там нет поклонения идолам, и звук не чистых колоколов не нарушит моего спокойствия в могиле».

Рядом с могилой строится еврейское поселения Анатевка (Гнатовка) для беженцев с Востока Украины. Названо оно в честь населенного пункта из повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». «Не много ли чести для меня, чтобы весь мир вдруг узнал, что по ту сторону Бойберика, недалеко от Анатовки, живет человек по имени Тевье-молочник?» Попасть внутрь довольно сложно. Анатевка ограждена высоким забором, а на воротах дежурит строгий охранник. Интересно, что в 2019 году почетным мэром поселения объявили адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

А мы едем дальше в село Шпитьки смотреть, что сохранилось от усадьбы Терещенко конца 19 столетия. Напротив поворота на Грабовичи можно посетить ферму улиток и отведать деликатес. Но ферма работает только в теплое время – зимой улитки не размножаются.

От усадьбы остались водонапорная башня, каретная и погреб.

Александр Николович Терещенко - младший сын крупного сахарозаводчика Николая Терещенко. В Шпитьках была его летняя резиденция, где он жил со своей семьей. На месте старого леса Терещенко заложил парк с оранжереями, зоопарком, озерами и фонтанами. В село проложили брусчатку, кроме самой усадьбы были построены дома для обслуживающего персонала, конюшня и даже ипподром. Пролетариату, пришедшему к власти в 1917 году, все это оказалось не нужным, пощадили только водокачку.

За Шпитьками в Гуровщине осматриваем киностудию «Виктория», вернее только въездные ворота в виде красивого сказочного замка. Кроме сторожа, ворота охраняют великолепные, страшные фигуры Чужого и Хищника.

Охрана надежная, доступ на территорию закрыт, экскурсии, к сожалению, не проводятся.

Снова выезжаем на Житомирскую трассу, проезжаем мимо упомянутой в начале повествования почтовой станции в Любимовке и поворачиваем направо в этнографический комплекс «Украинское село». В экспозиции под открытым небом представлены дома и другие хозяйственные сооружения с любовью собранные из разных регионов Украины. Есть оранжереи и зооуголок. Вход свободный.

Владеет всем этим добром бывший народный депутат многих созывов Владимир Бондаренко. В 2014 году до избрания Кличко он несколько месяцев руководил Киевской горадминистрацией. Как мы обнаружили, кроме музея это еще и неплохой бизнес-проект. На территории села есть колыба с банкетной комнатой и гостиница. Стоимость проживания для двух человек в сутки - 800 грн. В выходные и праздничные дни эта цифра поднимается до тысячи. Завтрак не входит в стоимость проживания, но гости имеют право на 10% скидку. Мы еще остановимся в интересном месте, где можно вкусно перекусить, а пока едем дальше по Житомирской трассе в село Копылов, уже Макаровского района, осматривать усадьбу барона фон-Мекка.

Железнодорожный магнат Николай Карлович фон-Мекк был одним из первых автомобилистов Российской империи. Дом в Копылове построен в 1888 году. Все путеводители отмечают, что в 1889 и 1890 годах усадьбу посещал родственник барона композитор Петр Чайковский. Часто бывал и близкий друг художник Михаил Врубель.

До революции тут были водонапорная башня, мельница, молочная ферма, конный завод, летний театр, фонтаны, кооперативное общество и местный банк. Остался один дом, который медленно, но уверенно разрушается.

Из Копылова через Мотыжин едем в Ясногородку осматривать самую большую страусовую ферму в Украине «Долина страусов».

Тут можно не только посмотреть на этих экзотических птичек, но и приобрести несколько перьев непосредственно из задницы страуса. Так сказать, напрямую от производителя. На ферме есть симпатичная корчма, где предлагают различные блюда из страусятины. Запивая омлет из страусовых яиц вином местного производства, можно предварительно просмотреть фотографии от этой поездки, и спланировать путешествие на будущее. В следующий раз мы поедем на север от Киева.