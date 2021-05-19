Майские Карпаты: только для тех, кто успел посадить картошку

19 мая 2021 | 10:51 , Олег Ельцов. ТЕМА, Тырчак Юрий, Анна Фесенко

Вопрос что делать на майские даже не стоял. Было совершенно очевидно: только в горы. Однако погода не благоприятствовала, информация о ситуации в Карпатах со слов очевидцев была противоречивой… Поэтому было решено заслать в горы дочь, чтобы она с друзьями проинспектировала условия лично… А мы с товарищами поехали по ее следам.

Саша неделю топтала размокший снег и грязь, форсировала разлившиеся реки, мерзла и мокла под дождем. На фото это выглядело весьма устрашающе. Не взирая ни на что дочь приехала счастливая, заявив, что это было ее лучшее и самое сложное путешествие. Папе стало немножко обидно, ведь я годами водил ее по горам, а какие-то пацаны с первого раза сводили в самый интересный поход. О, неблагодарность!

Зато мы узнали о погоде в горах и смогли отлично подготовиться к сюрпризам стихии.

Выехали втроем. Для всех это был самый короткий треккинг: три дня\две ночи и 35 км пути.

День 1

В 8 утра поезд прибыл в Ворохту. Многие пассажиры тащили рюкзаки, у некоторых мы с тревогой заметили снегоступы… Но погода не предвещала беды: буквально перед нами закончился дождь, за ним пришло тепло. На автостанции пассажиры толпились в недоумении: кассира нет, расписания нет, автобусов нет… Аборигены подсказали, что неподалеку расположен пятачек, на котором собираются таксисты, а автобус может будет-может нет.

Мы еще постояли для очистки совести в ожидании автобуса, после чего согласились на предложение таксиста: 100 гривен с носа для переноса наших тел на 20 км – из Ворохты в село Краснык. По дороге со свежеуложенным асфальтом водитель травил туристические байки. Так мы узнали, что в лесу завелся жуткий волк, который убивал местных собак. На него устроили охоту. В конце-концов зверь был убит. Нам сообщили точный вес волка: 107 кг! Монстр какой-то… Подумалось: вдруг остались живы его родственники?

В Красныке прикупили воды и хлеба, после чего отважно выступили по Красному маршруту (Східно-Карпатський туристичний шлях). Маршруты, следует заметить, в здешних краях довольно хорошо маркированы.

Перед поворотом на полоныну Лищына сделали первую остановку, выпили чаю из термоса, доели оставшиеся с поезда бутерброды. Далее маршрут пролегал через полоныну Веснарка (южная из двух полонын с одинаковым названием на маршруте), гору Гиґа (Гедя, 1367м), по траверсу горы Костриця (1512м). Путь был щедро усыпан крокусами и подснежниками, которые, естественно, требовали нашего внимания и фотографирования.

Что касается тягот передвижения, то их замечено не было. Снег попадался, но в умеренных масштабах, грязь нам также не мешала.

Первая ночевка была на полоныне Болота (1400м), где расположена просторная и довольно чистая колыба. Увы, она топилась «по-черному», поэтому дабы не провоняться дымом, решили огонь не разводить. Вместе с нами на ночлег отаборились несколько кампаний, в общей сложности – человек 12. Кто-то заночевал в колыбе, кто-то поставил палатки на лужайке.

Перед сном не поленились осмотреть на закате верхнюю часть полоныны, выход на Синий маршрут (в село Стаище), насладились живописными видами заснеженного Черногорского хребта в лучах заката.

После заката стало резко холодать. Мы решили поставить в колыбе палатки. Но это нас не спасло.

После утреннего опроса узнали, что в эту ночь замерзли все без исключения. Температура ночью упала до минусовых температур и утром мы обнаружили в кружках замерзший чай.

День 2

Весь следующий день светило солнце, мы были легко одеты и даже успели немного сгореть. Вышли в 10 утра по траверсу горы Кострыч (1544). На развилке чуть было не свернули на желтый маршрут, ведущий в село Быстрець, но чуткая женская интуиция члена нашей команды вовремя развернула группу в правильном направлении. Прошли через гору Кострыча (1586м) и на второй полоныне Веснарка (1378м) срезали Красный маршрут, сойдя влево на пунктирную тропу, ведущую к мосту через реку Прут.

Здесь днем ранее 8 мая проходил Fun Karpaty Trail, и маршрут был густо усеян оранжевыми метками и лентами. Потеряться было невозможно. Скинув высоту до 900 м, вышли на основательный мост через речку, за которым начиналась набитая грунтовка вдоль реки. Освежившись в реке, мы протопали 500 метров по дороге и вышли на синий маршрут КПП – г.Кукул (1540м). Подъем оказался достаточно затяжным, но живописные лесные виды, тщательно расчищенная от завалов тропа для трейла и правильный темп сделали этот путь неутомительным.

Изначально планировали ночевать на полоныне Закукул. Но здесь оказалось весьма многолюдно и некоторые из отдыхающих, судя по всему, были настроены «отдохнуть по-полной». А это с большой долей вероятности предвещало шумный вечер. До захода солнца оставалось еще немало времени, и мы решили заглянуть на полоныну Кукул, расположенную на той же высоте на расстоянии всего 1.2 км.

На ней мы обнаружили целый городок из колыб разной степени сохранности.

Мы оккупировали самую роскошную из них: утепленную изнутри, с мягким матрасом и диваном, настоящей печью и невыбитыми стеклами. На колыбе висела приметная табличка «RA 007 (точка порятунку)».

Но главным достоинством нашего пристанища был великолепный вид на Говерлу.

Не обошлось без сюрпризов. Напуганные леденящим душу холодом прошлой ночи, решили затопить печь. Что характерно: возле каждой колыбы мы обнаруживали заготовленные дрова. Вероятно, это сделано для того, чтобы ленивые туристы не разбирали на растопку стены колыб. Вначале печь жутко дымила через многочисленные щели. Мы устроили сквозняк и продолжали настойчиво топить.

Наконец, печь прогрелась, дым выветрился, и воцарился туристический рай, усиленный горячей едой и любованием закатным Черногорским хребтом от Петроса до Пип Ивана, которые не скрывала ни одна тучка.

Саму гору Кукул, расположенную буквально перед нами, решили не покорять – она укрыта лесом и никакие виды нам там не светили.

День 3

Ночью было чертовски тепло: все отлично выспались и отдохнули. Утро порадовало живописными пейзажами и теплой безоблачной погодой. Позавтракав, окончательно спаковались, перевалили через хребет и начали спуск по Синему маршруту в Ворохту: через полоныну Лабеску, перевал Переслип (1133м), мимо гор Кичера (1225м), Німаківський Ґрунь (1204м) и Осередок (915м).

Последний участок маршрута проходил по безумно красивому смешанному лесу. В нем было сухо и комфортно.

К обеду добрались до Ворохты. У нас оставалось немало времени до поезда, и мы устроили себе ознакомительную экскурсию по городку. В нем расположены целых четыре виадука. На нашем пути лежал один из самых красивых и старых. Сегодня он не действует, но открыт для пешеходов. Пройдя по нему, подошли к закрытой деревянной церкви XVIII века и отправились в центр.

По дороге нам встречались ну очень красивые деревянные дома времен Австро-Венгерской империи. В них по сей день живут люди.

А вскоре мы дошли до целого комплекса из таких домов. Как оказалось – это санатории того же времени. Что любопытно, они функционируют и сегодня, не поменяв предназначения.

По соседству мы обнаружили маленький магазинчик, в котором немедленно было куплено пиво. Расположились в безлюдном санаторном дворе, любуясь останками некогда пафосного фонтана, мы сбросили рюкзаки и ботинки, предавшись пивопитию.

Тут же появился местный гражданин, который представился как Миша Бухгалтер. От него мы узнали подробности жуткой истории с волком-монстром, недавно убитым местным жителем. Оказалось, что волк был не один, в Ворохте бесчинствовала жуткая волчья стая. Не исключаю, что это была красочная страшилка для изнывающих от скуки туристов, но мы даже немножко испугались.

Миша рассказывал про то, как богаты местные края грибами и поделился секретом засолки груздей. При его рассказе просто неудержимо захотелось похрустеть этими грибами, вкус которых знаком с детства.

А еще наш новый знакомый посоветовал лучшую «точку» города в трех минутах ходьбы до вокзала: кафе «Говерла». Здесь-то мы и завершили достойно наш маршрут.

Нас потчевали блюдами местной кухни: бограч, вареники, крафтовое пиво – все было вкусно. Но главное – в меню мы обнаружили соленые грузди!! Ну а под них была заказана 50-градусная настойка на джинджуре.

Официантка сообщила, что это растение, которое растет исключительно на Говерле. Но нам доводилось уже слышать тысячи всевозможных баек для туристов. А Гугл подсказал, что речь идет о корне Тырлыця Желтого, на котором, в частности, немцы варят шнапс.

Как бы то ни было, настойка оказалась чертовски вкусной, а закусывать ее соленым груздем – это музыка сфер! Ни в коем случае не посещайте «Говерлу» и не пробуйте джинжуру с груздями до того, как отправитесь на маршрут: это может стать единственным вашим "восхождением".

И вот еще: по дороге от "Говерлы" до вокзала обнаружите бюст Кобзаря. Имейте совесть - почтите кумира!

В заключение сообщим: наш майский трекинг оказался чертовски красивым, не сложным, не долгим и немноголюдным. Всем, кто решит его повторить, и он не понравится – вернем стоимость билетов.