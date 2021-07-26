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Джипер грязь везде найдет

26 июля 2021 | 09:00 , Олег Ельцов, Тема

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С 22 по 25 июля на берегу Киевского моря под селом Толокунь состоялся 16-й OFF ROAD FREE FEST. На него слетелись сотни любителей помесить грязь со всей Украины и даже прорвались через лукашенковский кордон беларусские джиперы.


Мероприятие очень демократичное, хоть и плохо организованное. Вход открыт для всех. Автор этих строк приехал на фест велосипедом и его даже не побили. Очень много детей, что не удивительно: где еще можно увидеть столько грязи и погонять по ней рядом с папой за рулем.

Джиперы умеют искать грязь. На самом берегу моря расположена эпическая лужа необъятных размеров, в которой успешно тонут любые автомонстры к великому восторгу зрителей.

Народ прибывает на фест на чем угодно. Здесь и «слегка» модернизированные ЛУАЗики С "Запорами", и олигархические «Гелендвагены» с «Лэндкрузерами», есть настоящие раритеты, но самые яркие – монстры-самоделки, которые владельцы привозят на платформах. Мотоциклисты и квадроциклисты тоже с удовольствием лезут в болото.

Фриков тоже хватает.

Пешее купание в грязи – на любителя, и такие любители находятся.

Вечером – танцы-конкурсы. С замиранием сердца готовился увидеть конкурс «Мокрые маечки», но по вине организаторов он, кажется, не состоялся.

В целом же праздник грязепокорителей удался. Авто после исследований болот не моют. Выстроившись в колонну, техника, скрытая под плотным слоем грязи, выезжает на трассу и под испуганными взглядами встречных авто следует по домам. Даже сложно представить какие словосочетания используют работники автомоек, когда туда заезжают участники офф-роуда…



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