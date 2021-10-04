В Албанию с алабаем. Часть 1

04 октября 2021 | 08:47 , Виктор Миняйло для «Темы»

Когда два года назад возвращались из Румынии, встретили на границе прогрессивного журналиста Романа Скрыпина, который с кампанией путешествовал по Балканам. Он рассказал, что понравились все страны, кроме Албании, где абсолютно отсутствует туристическая инфраструктура. Вот именно поэтому мы решили туда поехать.

Вопреки всем нашим правилам никуда не спешить 750 километров от Круглика до паромной переправы Орловка-Исакча проехали с одним перекусом и двумя перекурами. На паром прибыли за 15 минут до отхода, но быстренько прошли все пограничные формальности и поплыли через Дунай.

На румынской стороне пришлось полчаса постоять в очереди. Бдительный пограничник, тщательно осматривая наши вещи, внезапно обнаружил Пушистика и радостно сообщил, что это проблема, поскольку на пропускном пункте нет ветеринара. Проблему решили за 10 евро. Благодаря алабаю проверка машины прекратилась, а мы везли с собой много пива и сигарет.

Купив на границе виньетку, проехали знакомое место на берегу Дуная, где ночевали 2 года назад, и через 50 километров за городом Мачин обнаружили красивый пляж на берегу одноименной речки. За 30 секунд подняли палатку, раскрыли маркизу, погуляли с собакой, покупались, приготовили ужин и довольные пошли спать в предчувствии новых приключений.

В Румынии по плану был осмотр грязевых вулканов возле поселка Берка. Хотя пришлось сделать 30 километровый крюк, мы об этом не пожалели. Довольно хорошая дорога вела через какие-то полузаброшенные села и привела к площадке со стоянкой, кафе, небольшой гостинице и шлагбауму с будкой, где продают билеты. Хотя на входе было написано, что с собаками вход воспрещен, кассир, увидев грустную морду Пушистика, пропустил его бесплатно.

Дело в том, что возле Берки проходит Карпатский разлом, на верху которого находятся так называемые лессовые породы. Эта порода, напоминающая тесто, нагревается в глубине земли, смешивается с водой и выходит на поверхность в виде пузырей и булькающих кратеров.

После вулканов через центр Бухареста доехали до границы с Болгарией в городе Русе. На выезде из Румынии пограничник потребовал виньетку, а на въезде в Болгарию посмотрели только паспорта и документы на машину. Памятуя Румынию, рядом в киоске прикупили и болгарскую виньетку.

Вечерело, остановились сразу за городом прямо на берегу Дуная.

Такое впечатление, что вернулись в СССР: дачи, похожие на курятники, надписи на кириллице, все говорят по-русски. Ночью приехали полицейские, спросили кто мы, откуда и куда, пожелали хорошего отдыха и уехали.

Утром покупались в Дунае, выпили кофе с сигареткой и без остановок поехали в Северную Македонию, которую для краткости будем называть просто Македония, к каньону Матка. Через горные серпантины и автобаны 577 километров ехали 7 часов.

Подъезд в сам каньйон оказался затруднительным. Было воскресенье, мы еле прорвались через толпы отдыхающих и их машин, но место для остановки так и не нашли. Везде сидели люди в платках и паранджах, а вокруг валялись кучи мусора. Попробовали остановиться возле соседнего озера и речки, но там было еще грязнее, мрачнее и страшнее. Местные посоветовали вернутся в Матку, где, по их словам, намного безопаснее. Когда вернулись, толпа уже немного рассосалась, но мусор остался. Проехав туда-сюда вдоль каньона, таки нашли чистенькое место за шлагбаумом возле монастыря. Хотя еще не было и 9 вечера, все питейные заведения были закрыты, так что пришлось есть соленые орешки с кукурузой, запивая своим пивом, купленным еще в Украине.

Утром прогулялись с собакой по совсем безлюдному каньону, который особого впечатления не произвел.

Сходили на литургию в монастырь и поехали в сторону Албании. Немного остановимся на особенностях македонских автобанов. За проезд длинной около 10 километров нужно платить по 1 евро. Оплата производится на специальных КПП, для чего нужно остановиться, а иногда даже и постоять в очереди. Причем на скоростных автобанах стоят знаки ограничения скорости за которыми прячется полиция. Так на одном участке Оля не успела сбросить скорость с 90 км/час до 60-ти и была наказана штрафом в размере 30 евро. Торг начался со 100 евро, но мы были настойчивы и цену удалось сбить в три раза. Кстати, в Македонии нас остановили еще один раз, хотя мы ничего не нарушали. Документы также оказались в порядке, и расстроенный полицейский нас отпустил.

Настроение было испорчено, поэтому пропало всякое желание осмотреть крепость в неофициальной столице македонских албанцев - городе Тетово. Последние события в крепости непосредственно связаны с Украиной. В марте 2001 года ее захватили албанские повстанцы из Армии Национального Освобождения, которая провозгласила своей целью «освобождение этнических албанских территорий от македонских оккупантов». В ответ правительство направило в город бронетехнику и подразделения полиции. Около 10 дней шли бои.

Украина однозначно встала на сторону законного правительства и начала передавать Македонии оружие. Как раз в это время закончился срок пребывания в Косово украинского миротворческого вертолетного подразделения, и его перебросили в Скопье. Также Македония получила еще 4 украинских вертолета, 4 штурмовика СУ-25, 30 танков и 25 бронетранспортеров. Наши инструкторы учили македонских товарищей, как использовать всю эту технику. После такой поддержки в конфликт вступила македонская армия. Начинаются обстрелы албанских позиций из танков и артиллерии, применяется украинская авиация. Возникновение еще одного вооруженного конфликта на Балканах не на шутку обеспокоило Запад. В конце концов давление, как на Македонию и ее помощников (в Киев даже приезжала Кондолиза Райс), так и не албанцев, остановило конфликт. В Охриде было подписано мирное соглашение, и албанцы получили широкую автономию, право на язык, культуру, образование, гарантированное представительство в органах власти и судах, а Македония сохранила территориальную целостность.

Тут следует отметить, что некоторые соседи этой страны имеют к ней различные претензии. Так Греция не признает само название Македония, Болгария считает, что нет македонского языка - это просто диалект болгарского. А Сербия убеждена, что нет такой национальности — македонец. Они всех их считают южными сербами.

Если над крепостью в Тетово развивается македонский красный флаг с желтым солнцем, то над жилыми домами мы массово наблюдали огромные албанские красные флаги с черным двуглавым орлом.

Но возвращаемся к нашему путешествию и местным дорогам. Другая особенность македонских дорог — отсутствие обочин и мест для перекуса. Те пятачки, на которых можно остановиться, были совсем крохотными и располагались под палящим солнцем.

Голодные и злые доехали до границы с Албанией, которую прошли довольно быстро.

На берегу Охридского озера увидели указатель на кемпинг ERLIN. Заехали — понравилось. Сутки — 15 евро, есть бесплатные душ, туалет, интернет, шезлонги и палатки, одну из которых занял Пух, и платный ресторан. Съездили в соседний Поградец, поменяли деньги, съели по люля-кебабу и на 1 доллар прикупили овощей и фруктов. Остаток дня купались в озере и отдыхали.

Утром покупались на совсем безлюдном пляже, а когда вернулись, обнаружили, что у Пушистика в гостях дама.

Это со своими собаками в кемпинг приехала семья их Германии. Причем, глава семейства переехал на историческую родину из Казахстана, и хорошо говорил по-русски. Поговорив с ним о собаках, Албании, Украине и Германии собрались ехать дальше, но тут нас ожидал небольшой сюрприз, о котором расскажем в следующей части повествования.