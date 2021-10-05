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В Албанию с алабаем. Часть 2
05 октября 2021 | 11:40 , Виктор Миняйло для «Темы»
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Длинная дорога в горах, утренняя прогулка верхом, термальные бассейны при сорокаградусной жаре, крепость в Гирокастре и источник «Голубой глаз». Продолжаем путешествие по горной части Албании.
Сложили вещички, свернули маркизу, но тут случилось непредвиденное — разрядился новый аккумулятор в совсем новой машине. Почему это произошло, так и осталось загадкой. Нагрузки на аккумулятор не было, всю ночь холодильник и гаджеты заряжались от электросети кемпинга. Но думать что делать дальше долго не пришлось. Стоявший рядом немец тут же подогнал свою машину, бросили между аккумуляторами взятые из Киева крокодильчики, и мы снова готовы к продолжению пути.
Следующей достопримечательностью на нашем пути стал православный собор Вознесения Христова в городе Корча – самый большой православный храм Албании и третий по величине на Балканах.
Съели вкусное мороженное, закусили йогуртом и выехали на горную трассу SH75. На албанских форумах пишут, что на эту дорогу необходимо выезжать рано утром на полностью исправном автомобиле с хорошим самочувствием. По нашему мнению, румынский Трансфегераш нервно курит в сторонке. Однозначно рекомендуем для фанатов экстрима и любителей приключений. Мы тогда еще не знали, что в Черногории нас ожидает дорога намного сложнее и страшнее. Через каждые несколько километров останавливались, чтобы сфоткать всю эту красоту, но фотография, к сожалению, ее не передает.
Так незаметно подкатили к кемпингу «Ферма сотира», где и остановились на ночевку.
Особенность этого кемпинга: по его территории свободно ходят куры, утки, гуси и даже свиньи. Кроме животных там был бассейн, душ, туалет, электричество и ресторан из местных продуктов. Поскольку традиционной албанской еды в виде баранины в йогурте у них не оказалось, мы продолжили давиться очень вкусной рыбой на гриле и без костей.
Вечером к нам присоединилась парочка из Винницы, которая путешествовала по Албании на велосипедах-греэвэлах. Ребята прилетели на самолете в Софию, а обратно вылетают из Тираны. Мы так и не поняли, как можно ездить по крутым горам на велике, когда на улице далеко за 40 по Цельсию, но каждый с ума сходит по-своему.
Утро на ферме оказалось совсем добрым. Покупались в бассейне. Завтрак за 5 евро состоял из 2-х яиц, к которым прилагалось огромное количество сыра, масла и инжирного варенья. Затем часик покатались верхом на лошадях.
Следует отметить, что нас отпустили в горы совсем одних, ездили мы где хотели, любым аллюром: шагом, рысью, галопом и даже карьером. Слава Богу, в детстве занимались конным спортом.
Далее нас снова ожидала горная трасса SH75, которая привела к термальным бассейнам и римскому (по некоторым данным османскому) арочному мосту.
На улице было за 44, поэтому залезать в горячую воду желания не было. Сюда надо приезжать в более прохладное время года. Но, несмотря на жару, все бассейны были почти заполнены. Сложилось впечатление, что эти термы популярны только у местных, иностранных номеров на авто почти не видели. Сфотографировались для галочки и поехали дальше.
Впереди по плану был родной город Энвера Ходжи Гирокастра с крепостью и музеями. Но погода внесла коррективы. Гулять по городу, когда на улице очень жарко не совсем комфортно. Подъехать на машине также не удалось, улицы очень крутые и узкие. Поэтому запечатлели крепость не выходя из прохладной машины и поехали в сторону источника «Голубой глаз». А об Энвере Ходже подробно расскажем немного позже.
«Голубой глаз» особого впечатления также не произвел. Обычная холодная дырка с водой, в которую прыгают люди. Их настолько много, что для того, чтобы освежиться в воде, нужно стоять в очереди. При этом купаться там категорически запрещено.
Встретили здесь много машин с украинскими номерами.
Но ночевать возле Глаза остались только мы, влюбленная парочка из Лихтенштейна и 5 джипов, среди которых был советский УАЗ с немецкими номерами.
Утром возле озера было совсем пустынно. А “Голубой глаз” выглядел так.
Доверчивым туристам рассказывают, что вода в нем напоминает радужную оболочку глаза, имеет постоянную температуру 10 градусов по Цельсию, но самое главное — это то, что никто не может измерить глубину источника. Спокойно покупались, позавтракали и поехали к морю осматривать античный город-музей Бутринт.
Дорогу к нему построили в 1959 году специально к визиту первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Дело в том, что после смерти Сталина советско-албанские отношения начали портиться. Ходжа считал, что новая власть отошла от принципов марксизма-ленинизма. Чтобы как-то сгладить растущие противоречия, Хрущев поехал в Албанию, а для солидности взял с собой еще и министра обороны СССР маршала Родиона Малиновского, кстати, украинца, родившегося в Одессе. Хрущев прибыл в Саранду советским военным кораблем, а оттуда 20 км по новой дороге приехал в Бутринт к месту археологических раскопок. В своих мемуарах Энвер Ходжа описал Хрущева, как хамского человека, нечувствительного к чудесам величайшего археологического памятника Албании. Он вспоминал, как советский лидер говорил своему министру обороны: «Здесь можно построить идеальную базу для наших подводных лодок. Эти старые вещи нужно выкопать и выбросить в море». Базу для подводных лодок таки построили, только в другом месте. Об этом мы еще расскажем.
В отличии от Хрущева Бутринт нам очень понравился.
Если нам пришлось покупать билеты, то Пушистика пропустили в музей бесплатно. За все время осмотра только одна полненькая женщина посмотрела на нашего собачку, как Ленин на буржуазию. Позже выяснилось — она была из Украины.
Бутринт стал конечной южной точкой нашего путешествия. Дальше была Греция, а у нас не было прививок. Спидометр показывал 3330 километров и мы повернули на север в сторону дома.
Ксамиль и Саранду объехали десятой дорогой по причине массового количества отдыхающих.
В навигаторе нашли кемпинг на берегу моря «Gate to Horizon», но спуск к нему по серпантину был очень крутой, и мы очень засомневались в возможности туда попасть. У первого встречного я на английском спросил, есть ли внизу кемпинг и сможем ли мы туда доехать? Он на чистом украинском ответил, что кемпинг внизу есть и посоветовал пройти туда пешком, самим посмотреть дорогу. Мы как всегда решили не идти, а потихонечку ехать. На первой передаче как-то спустились, и за традиционные 15 евро стали на берегу самого Ионического моря.
Удобства традиционные: бесплатные питьевая вода, душ и туалет. Вот с морем не повезло - волны и мутная вода не дали возможности плавать в ластах и маске. Радовался только Пушистик.
Вечером в прибрежном ресторане пили пиво «Корча» и наблюдали романтический закат.
На следующий день переехали из Ионического моря в Адриатическое.
Продолжение следует
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