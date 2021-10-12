В Албанию с алабаем. Часть 5

12 октября 2021 | 11:10 , Виктор Миняйло для «Темы»

Кемпинг в Черногории, «Веселое кладбище» в Румынии, «грустная» граница в Украине и сбор иван-чая на Торунском перевале. На этом заканчиваем отчет о путешествии в Албанию.

Берега в Черногории очень крутые, плотно застроенные, многолюдные, так что остановиться возле моря не представлялось возможным, да и особого желания толпиться среди отдыхающих не было.

Поехали к уже знакомому Скадарскому озеру, где в навигаторе было отмечено несколько кемпингов, которые оказались обыкновенными стоянками под солнцем. Поехали южнее вдоль озера и тут дорога неожиданно сузилась и пошла резко вверх. С одной стороны высокая стена гор, с другой — огромная пропасть, без каких либо ограничителей. Сначала хотели повернуть назад, но нигде не было возможности развернуться. Решили ехать дальше. Было не просто страшно, а очень страшно. Все дороги, по которым мы ездили раньше, были «детским лепетом» по сравнению с этой. Сидевшая за рулем Оля, несмотря на правостороннее движение, всегда прижималась к противоположной от обрыва стороне. Особенно долго разъезжались с грузовиком, которому пришлось сдавать назад и вверх. Когда нашли место для разворота, оказалось, что половину пути уже проехали.

Каких-то 25 километров сплошного ужаса и мы были награждены прекрасным кемпингом на самом берегу озера с туалетом, душем, интернетом, двумя осликами и совсем без людей. Недалеко от нас остановилась только одна машина с двумя поляками.

Покупались, наелись инжира с бесхозных деревьев, массово призрастающих на берегах озера и пошли в ресторан. Вкуснейшая рыба на гриле, шопский салат и 2 литра пива стоили 22 евро. Еще 20 евро заплатили за ночевку в кемпинге.

Утром нарвали инжира родным и близким, покупались,

попытались научить Пушистика подводной охоте и уже точно поехали домой. Дорога назад казалась проще и короче, мы уже знали что нас ожидает, поэтому страшные 25 километров проехали без проблем.

Проблемы оказались с горными дорогами, вокруг очень красиво, но быстро не поедешь. Потихоньку добрались до сербской границы, на которой около 40 минут стояли в очереди. В Сербии быстрее ехать также не получилось, средняя скорость - 60 км/час. Вобщем, за 6 часов проехали 300 километров. Как-то незаметно пришло время пить пиво, решили остановиться, но очень долго искали подходящее место, в горах с этим серьезные проблемы. В конце концов нашли горизонтальную площадку возле рыбного ресторана.

Утром температура опустилась от +45 в Албании, до +9 в сербских горах. Чтобы не замерзнуть, быстренько позавтракали и - в путь. В пути возникла проблема с новигатором. Первый раз в городе Ужице ему поверили, пришлось долго блуждать узкими улочками. Второй раз решили не поверить, и заехали в какие-то горные села с узкими плохими дорогами. Потеряли около 2-х часов, зато детально осмотрели быт и жизнь простых сербов. С горем пополам нашли цивилизацию и за 2.5 евро 50 километров до Белграда мчались по автобану. Поехали через центр столицы Сербии в надежде прикупить местного пива, но не встретили ни одного супермаркета, чтобы платить карточкой.

На границе с Румынией сербы очень тщательно осматривали нашу машину, даже впервые пришлось достать документы Пушистика. Румыны только издалека глянули на нашу собачку и сразу впустили в свою страну, где мы уже чувствовали себя, как дома.

На первой же заправке купили виньетку, в Тимишоаре в любимом супермаркете с дракончиком затарились продуктами и отаборились на берегу речки, перед городом Арад.

В Араде прикупили митютели на шашлык и поверхностно ознакомились с городом. Проехали бульваром Революции. Осмотрели ратушу с часовой башней и костел Антония Падуанского. В костеле все надписи на венгерском, потому что раньше большинство в городе составляли венгры. Сейчас их осталось только 10%.

Соседний большой город Орадю осматривать уже не осталось желания, поскольку румынские дороги со средней скоростью 50 км/час в населенных пунктах забрали много сил. Кафедральный собор, костел и 3 синагоги оставили до лучших времен.

Единственное в мире «веселое кладбище» до лучших времен оставлять не рискнули, побаиваясь, что они не наступят никогда. Кладбище находится в селе Сепинцы на Мармарощине.

Все началось в 30-х годах прошлого столетия, когда местный резчик по дереву изготовил несколько могильных крестов, покрасил их в веселые цвета и снабдил забавными надписями о причине смерти. Местным крестьянам так понравилась эта идея, что они еще при жизни заказывали ему надгробия. Сейчас на территории кладбища расположено около 800 крестов, и оно стало национальным туристическим центром.

По нашему скромному мнению, веселое кладбище больше напоминает большой базар на могилах. Очень много торгующих, толпы праздно шатающихся людей, даже машину припарковать негде. А не владеющим румынским языком там вообще делать нечего, не понятно, что такого веселенького написано на могилах. Тем более, что вход платный, за разрешение фотографировать взимается отдельная плата.

Глянув одним глазом на кладбище через забор, поехали к ближайшему пограничному пропуску возле Солотивино. Вишенкой на тортике в конце путешествия стал памятник Шевченко в румынском Сигете-Мармароском.

Как оказалось, украинцы составляют 3% населения города, есть украинский лицей, а на окраинах — украинские села.

Памятуя мучения на украинско-румынской границе двухлетней давности, с ужасом ждали переезда на родину. Но неприятность приключилась не там, где ожидали. Молодой пограничник, увидев Пушистика, посоветовал его никому не показывать, чтобы не было неприятностей. Но неприятности произошли с нами.

Злая тетя потребовала справку о прививках от короновируса, которой у нас не было. Вообще то мы ярые сторонники вакцинации, как единственного способа борьбы с пандемией, но самим привиться не было возможности. Нас обязали закачать в телефон приложение «Сиди дома», которое пограничник устанавливал около 2-х часов. Пока без дела парились на границе, пришла идея в следующий раз посетить Гондурас, чтобы поближе узнать с какой страной сравнивают Украину.

Увиденное дома только закрепило эту мысль. На соленых озерах Солотвино был наглядно продемонстрирован весь маразм антикороновирусной политики партии. Бассейны забиты отдыхающими, на пляжах полотенцу негде упасть, на улицах ни пройти, ни проехать. Но от них никто, почему-то никаких справок не требовал. А мы, приехавшие из цивилизованной Европы, такую справку должны иметь.

Из-за задержки на границе выбились из графика. По плану была ночевка на Торунском перевале, где собрались пополнить запасы Иван-чая. Но солнце катастрофически приближалось к линии горизонта, начало темнеть. Ближайшим знакомым местом для ночевки был поворот к пещерам Малой Угольки возле села Колодное на берегу речки Теребля, где мы останавливались 4 года назад. По дороге заправились украинским дешевым бензином и прикупили углей для шашлыка.

Сюрпризом на нашем старом месте стал новый ресторан «Світанок мрії”, который 4 года назад только строился. Решили отложить шашлык до Круглыка, и покушать уже готовые блюда. 5 пол литровых бокалов «Черниговского» пива, огромная тарелка сырных шариков, тазик бограча, картофель фри с медовыми ребрышками и мясо в лаваше с сыром стоили только 450 грн. Порции были огромные и безумно вкусные. Забегая наперед сообщим, что на следующий день пообедали в Буське за 350 грн. В эту сумму вошли один кофе, две безвкусные солянки, кусочек хека и переперченый шашлык.

Утром разбудил дождь. Опустили палатку и даже не попив кофе выдвинулись на Торунский перевал. Кофе выпили по дороге в Межгорье, а на перевале уже вышло солнышко, пообедали недоеденными накануне медовыми ребрышками и мясом в лаваше, наламали Иван-чая и поехали домой. Когда подъезжали к Круглику на спидометре было 5030 километров.

А Албания оказалась миленькой, маленькой страной, в которую хочется вернуться. Обещанного мусора там не увидели, везде стоят мусорные баки. Люди приветливые, цены приемлемые. Вот только с климатом не совсем сложилось, при + 45 не всегда было комфортно. Поэтому, в жаркие страны решили ездить ранней весной или поздней осенью.