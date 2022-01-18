На Занзибаре не только в баре. Часть 3

18 января 2022 | 12:04 , Виктор Миняйло для «Темы»

Черепахи Нунгвы, пещеры Кивенгвы, пляжи Кигомани, скалы Кизимкази, самая старая мечеть на острове и самый большой баобаб. Об этом и многом другом в продолжении отчета о путешествии на Занзибар.

Утром после традиционного купания в океане и завтрака яичницей поехали в Нунгви смотреть лагуну с черепахами, куда не дошли накануне. Заплатив традиционные 10 долларов, переоделись в соседнем туалете, и пошли плавать.

Время купания не ограничено, черепах можно гладить, целовать, чухать, они очень симпатичные и милые, не кусаются. А когда кормишь, их подплывает очень много. В том же бассейне живут разнообразные разноцветные рыбы. Правда они людей боятся и на контакт, в отличии от черепах, не идут. Очень понравилось. Настоятельно рекомендовано к посещению!

Пообедали в том же King restoran, что и накануне, где познакомились с русскоязычной парочкой из Кейптауна. Кто не очень знаком с географией — это ЮАР. Он программист, она работает в баре, так что могут позволить отдых на Занзибаре, снимать тут дом и ни в чем себе не отказывать. Тем более - лететь всего пару часов.

После обеда поехали за 35 километров в пещеры Кивенгвы (Kiwengwa). Они оказались самыми красивыми из тех, что видели.

Вход только 5 доларов. В эту сумму входил англоязычный экскурсовод и аренда 2-х не очень мощных фонариков. Желательно иметь свои, мы из Киева взяли коногонку. Пещеры огромные, очень длинные, в некоторые ответвления мы так и не заходили. Долго любовались сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Иногда приходилось ползти в прямом смысле этого слова, поэтому весь маршрут так и не прошли.

В пещерах миллионы летучих мышей, которые не боятся людей и их можно рассматривать на расстоянии 20 см. Они оказывается какие-то плюшевые и совсем не страшные.

Единственный недостаток — это огромное количество гуано в некоторых местах и исходящий от него зловонный запах. Ползая по пещерам, немного запачкались и решили поехать на ближайший пляж помыться. До океана было меньше километра, но берега плотно застроены гостиницами, так что подъезд к воде нашли только через 15 километров возле поселка Кигомани (Kigomani).





Вычитали в интернете, что за 700 метров от берега есть коралловый риф, к которому можно подойти или доплыть во время отлива. Переоделись возле машины, с собой взяли только маски и ласты. Ключи и мобилки положили в сумку, которую оставили на шезлонге возле бассейна одной из крутых гостиниц и выдвинулись к рифу. Но массовое скопление морских ежиков преградило путь к нашей мечте. Пришлось повернуть назад.



По дороге домой возникли проблемы с навигатором. Сначала он вообще пропал, потом завел в тупик, пришлось развернуться, а затем дорога уперлась в закрытые ворота. До гостиницы было меньше ряти километров.

Сторож категорически отказался пропускать дальше. Он, к сожалению, не говорил по английски, а просто на песке нарисовал схему проезда в наш поселок. Пришлось возвращаться назад. Сначала долго ехали по широкому шоссе, где вообще не было машин. Даже начали сомневаться в правильности пути. При этом, навигатор упрямо показывал дорогу напрямую, но попробовав один раз, мы вернулись назад. Дороги, как таковой, вообще не было, только огромные камни, по которым ехать пять километров не рискнули. В поселке Килинди (Kilindi) выехали на уже знакомую трассу возле которой находится знакомый продуктовый рынок. Прикупив морепродуктов, а также большой спелый и очень сладкий ананас за 35 гривен, 5 больших божественно вкусных манго по 9 гривен за штуку, благополучно вернулись домой.

Вечером с друзьями в соседнем ресторане напротив гостиницы вкусно поужинали лобстерами, креветками, кальмарами, осьминогами и пивом. При этом еда сопровождалась интересной шоу программой с местным колоритом.

На следующий день предстояло путешествие на юг острова длинной более 100 километров в одну сторону. Одни раз нас остановил патрульный ГАИ и сообщил, что в нашей машине не горит фонарь правого заднего тормоза. Мы клятвенно пообещали отремонтировать его на ближайшем СТО и нас благополучно отпустили.

Сначала осмотрели коралловые скалы возле поселка Кизимкази (Kizimkazi). По сравнению с этими пейзажами реклама «Баунти» - отстой. Очень красиво!

Когда гуляли вдоль океана, местные фотографировались с нами, как с обезьянками. В перерыве между фотосессиями мы долго искали самую старую мечеть Занзибара, пока не услышали крик муэдзина. Ничего особенного, здание ничем не отличается от других подобных заведений, но галочку поставили.

По дороге дальше на юг к пляжам Мтенде (Mtende) в поселке Мзамбаруни (Mzambaruni) увидели самый большей баобаб острова. Он просто гигантский! Даже не верится, что такой монстр вырос без полива и удобрений.

Когда его обходили, насчитали 30 шагов, то есть диаметр ствола около 30 метров! В тени баобаба отдыхали местные, одни просто спали, другие играли в какую-то игру. А мы поехали дальше. Дорога проходила через банановые сады или огороды. По крайней мере, мы так подумали.

По нашему скромному мнению, на Мтенде самые красивые пляжи Занзибара. Мы были во время отлива, в лужицах плавали разноцветные рыбки и лазили крабы.



Когда в ресторане пили «Кока-колу», заметили, что местные женщины достают что-то в океане из под камней и дубасят им об скалы. Сначала думали, что они добывают осьминогов, но когда подошли ближе, оказалось, что это кокосы. Их специально кладут в воду, а потом делают веревки, из которых плетут шезлонги, столы и стулья.

По дороге домой заехали на любимый придорожный базарчик. Купили мелкой жареной рыбешки, овощей, фруктов и окрашенных в красный цвет семян баобаба. Следует отметить, что эти семена сладенькие, но после них язык был красным даже утром.

Стемнело, включили фары, ехать было очень тяжело, на улицах всего Занзибара нет ни одного фонаря. После наступления вечерней прохлады, сложилось впечатление, что все население острова вышло на дорогу погулять. Мы не расисты, но негров ночью реально не видно. В любой момент могли на кого-то наехать. Потихоньку добрались домой и были очень счастливы. Больше в вечернее время за руль не садились и вам не советуем.

Продолжение следует