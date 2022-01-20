На Занзибаре не только в баре. Часть 5

20 января 2022 | 16:53 , Виктор Миняйло для «Темы»

Переезд в новую гостиницу, прогулка вдоль океана, покупка сувениров, особенности извлечения иголок морских ежиков из ног и общие субъективные впечатления. На этом заканчиваем повествование об отдыхе на танзанийском острове Занзибар.

До обеда океан был спокоен и прозрачен, так что плавали с ластами и масками, что теперь называется умным словом снорклинг. Затем переезд, который теперь называется умным словом трансфер, в новую гостиницу Kendwa rocks. Если в старой отсутствовали даже пластиковые стаканчики, пришлось воровать чашки в ресторане, то в новой были пакетики с кофе, какао, чаем, сахаром и сухим молоком. Все везде работает, персонал приятный и приветливый. Такого не ожидали!!! И все это абсолютно бесплатно, то есть — даром! На «букинге» высмотрели, что номер в этой гостинице стоит до 100 долларов в сутки.





Так понравилось, что уже никуда, кроме пляжа, не выходили, а просто читали, писали и просматривали интернет.

Утром впервые позавтракали не яичницей, а сосисками с салатом и различными десертами. Солнце было за тучами, поэтому предприняли вторую попытку пройти вдоль океана в городок Нунгви, которая оказалась более успешной.





За 2 часа преодолели 5 километров. Там в качестве сувенира прикупили картину с портретом льва, зебры и слона размером 20х70 см. ценой всего 25 долларов США, съели суп с морепродуктами и выпили коктейль из манго с шоколадом в уже знакомом ресторанчике. После сытного обеда идти назад пешком пропало всякое желание, поэтому за 10 долларов взяли моторную лодку, которая тут выполняет роль такси, и вернулись в гостиницу.





В последний день на Занзибаре пошли вдоль океана в другую сторону. Как раз приключился сильный отлив и к острову, который раньше казался очень далеко, теперь можно было дойти пешком. Ну мы и пошли. Вокруг ходили местные, что-то ловили и собирали ракушки для продажи туристам.





Сначала брели по колено в воде. Примерно через 500 метров появилась суша. Пройдя несколько метров ноги начали глубоко проваливаться в какую-то глиноподобную массу. Оля порвала загрузший в ней вьетнамок и я, как настоящий мужчина, отдал ей свою обувь. Пришлось возвращаться назад.

Шли другой дорогой, которая оказалась более глубокой, кругом было много кораллов и морских ежиков. Шли по грудь в воде, в руках я держал сумку с телефонами и ключами. Вдруг резко началось какое-то течение, я не удержал равновесие и ногой зацепил ежа. Несмотря на наличие вьетнамок своего ежика поймала и Оля. Хорошо, что эти неприятности произошли недалеко от берега. Мы быстро выскочили из воды и с иголками в ногах поковыляли к гостинице.

Там вызвали врача - мастера по извлечению колючек ежа из ноги туриста. Он сбегал к соседнему дереву, залез на него и сорвал зеленый плод папайи. Соком плода помазал иголки и при помощи какого-то шила с ручкой, как у вилки, расковырял раны до крови, и извлек около десятка иголок.





Было очень больно, но через 20 минут все зажило, от ран почти не осталось следа, и о них мы просто забыли. Такое чудесное исцеление мы связали с соком папайи, который, наверное, имеет невероятное дезинфицирующее и заживляющее свойство. Но все равно вечером, собирая чемоданы, для профилактики сделали еще общую анестезию при помощи недопитого накануне джина «Konyagi».

По нашему субъективному мнению, на Занзибаре очень красивые природные достопримечательности: флора, фауна, пещеры и совсем отсутствуют памятники истории и архитектуры. Те развалины, которые мы осматривали, не стоят потраченного времени. Еще мы пришли к выводу, что население острова очень ленивое. За две недели видели только двух работающих афрозанзибарцев. Один пропалывал сапой огород, но делал это, почему-то, сидя на земле, другой ремонтировал крышу.





Остальные просто массово сидели или лежали вдоль дорог и абсолютно ничего не делали. Зачем работать, если плоды круглый год падают на голову в прямом и переносном смысле этого слова. Только не совсем понятно, откуда берутся голодающие дети Африки, помощь которым собирают представители остальных частей света.

Лететь домой было не так грустно, как обычно, поскольку турфирма подарила недостающие для отдыха три дня. Хотя и брали путевку, но аренда машины позволяла ехать куда хотим, а не куда везут, смотреть что хотим, а не что покажут, останавливаться где хотим, а не где скажут и есть что хотим, а не что дадут.

Как оказалось, слетать на Занзибар могут не только крупные бизнесмены, программисты или народные депутаты, но и простые трудящиеся. С нами отдыхали жизнерадостные строители из Мелитополя, врачи из Славянска и даже один наладчик холодильного оборудования с огромным чувством юмора. Причем, жена у него не бизнесмен, как у большинства депутатов, а простой продавец в магазине.

Несмотря на некоторые негативные отзывы о Занзибаре, нам там очень понравилось. Океан теплый, пейзажи восхитительные, животные — милашки, люди приветливые, еда экзотическая, на лобстеров до сих пор смотреть не хочется. Даже ОЧЕНЬ ненавязчивый сервис совсем не напрягал. В общем полная «Акуна матата!»