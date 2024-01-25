Социализм выходит из моды

25 января 2024 | 00:18 , Олег Ельцов. ТЕМА

На форуме в Давосе случилось удивительное знаковое событие. На нем выступил новоиспеченный президент Аргентины Хавьер Милей. Его называют радикальным либертарианцем, получившим страну с годовым ростом цен в 143%, инфляцией в 210% и тотально огосударствленной экономикой. Милей – политик без внушительного опыта и кабинетный экономист. Мы не знаем к чему приведут обещанные им радикальные реформы. Важно то, что он пришел к власти на волне желания избирателей видеть президента «не такого как предшественники». Как бы все не сложилось, Милей уже вошел в историю своей звонкой пощечиной, которую он влепил давосской камарилье - всем этим Швабам и прочим отцам «новой реальности», а главное – латентным социалистам, которые затащили мир в ту дупу, в которой все мы находимся.

Некоторые внимательные граждане ломают голову: в чем провинилось человечество, вновь попав под «очарование» социализма? Мне кажется, все просто: мода. Социализм был всегда – он движим человеческой завистью и ленью. Иваны-Дураки на печи, из которой вылетают пироги были в разных ипостасях во все времена у всех народов. Карл Маркс оформил эту мечту плебса в околонаучную теорию, придумав классовую борьбу (а почему не половую, не рассовую или еще бесконечное число иных?). Мы, конечно, знаем, что вина эксплуататоров-мироедов в прибавочной стоимости, которую те отнимают у трудящихся. То есть, инвестиции, риски, менеджмент – это все ничего не стоит. Мера труда – усталость и точка!

И вот на этом бреде забродили дрожжи социализма в конце 19 века. Они привели к ряду соцреволюций, победивших, о чем не все знают, не только в России, но и в Азии и в Венгрии, и в Баварии. Во всех случаях творился жуткий беспредел и главное – грабеж. Венгерский социализм просуществовал несколько месяцев, баварский – несколько недель. И только российский, благодаря выдающимся организаторским и демагогическим способностям Ленина и совпадению массы факторов, победил. За этой победой последовали голод, разруха и лагеря.

События в России вызвали грандиозный интерес экономистов. Наконец идеи Маркса и прочих теоретиков социализма можно было пощупать. Организовывались научные конференции, разгорались дискуссии, каждый шаг советской власти глубоко анализировался. Не вдаваясь в теоретизирование, вспомним «Социализм» Людвига фон Мизеса – бессмертный и провидческий труд ярчайшего представителя австрийской экономической школы. В книге, датированной 1922 годом фактически вынесен приговор идеям марксистов-ленинистов. Вывод Мизеса прост как пучок петрушки: плановая экономика – это дефицит, это дороговизна, голодомор, диктатура и угнетение всех форм свободы.

Для окончательного подтверждения гениальности этих выводов пришлось немного подождать. Но, казалось бы, после разрушения Берлинской стены всем все стало очевидно. Но нет! Это событие ознаменовало одно малозаметное событие: мир стал однополярным, исчезла политическая конкуренция, капиталисты – создатели всех материальных благ на земле – откинулись в кресле и закурили толстую сигару. Они курили ее больше тридцати лет, не замечая, как мир катится в тартарары. Об этом их проинформировал Хавьер Милей. Его выступление – открытый бунт и свидетельство повторного обесценивания социалистической сказки.

К времени появления Милея в мире вновь восторжествовала мода на идиотские марксистские идеи. Вновь плебс возжелал все отнять и поделить. Вновь быть богатым стало неприлично. В итоге люди разучились бороться, работать и думать. Вновь на цивилизацию надвинулась опасность диктатуры. На этот раз – диктатуры плебса. Он захватил мир с помощью соцсетей, с ним начали заигрывать капиталисты и политики, перешедшие на жаргон простолюдинов. Этой толпой следовало как-то управлять, и тут появился Шваб со своей «новой реальностью» и Греттой Тунберг. Лидеры мира обращались не к элите, не к тем, кто созидает этот мир, а к мычащей массе – любимцу любого диктатора и политического мошенника-популиста.

Казалось бы: они победили, Гретта Тюнберг подрастет и непременно станет премьер-министром или президентом. Но проблема в том, что она и ее последователи необразованные и глупые, как и весь плебс. А значит все эти гретты, захватившие нашу цивилизацию, не смогут ее содержать. Сегодня это начинают понимать даже самые упертые фанаты Тунберг и Шваба. Океанские яхты, ракеты и даже йогурт производят люди совсем другой породы – проклятые капиталисты, которые отнимают прибавочную стоимость у тех, кто на них работает и самостоятельно не способен даже рассчитать семейный бюджет, потому вынужден брать микрокредиты у мироедов-капиталистов.

Собственно, об этом и говорил в своей речи Милей. Раньше о том же твердили интеллектуалы и просто образованные люди. Их не слышали – все это сложно и скучно. Сегодня один из их представителей получил власть и бросил обвинения в лицо организаторам современного шабаша социализма. Социдеи, пустившие корни в экономику, блокируют развитие, мир деградирует на глазах, и это не может длиться вечно. Отсюда – масса проблем: война в Украине и далее – везде. Потому что мир оккупировали негодяи и дилетанты, готовые на любое преступление и на любую ложь, лишь бы она нравилась безмозглому инертному плебсу, который желает только отнимать и делить. Но он не понимает, что очень быстро делить будет нечего. Пока западный мир, допустивший этот экономический разврат, не может делиться с нами снарядами 155 калибра, завтра не сможет защитить себя от орд с Востока и Азии, потом начнутся перебои с хлебом и появятся лагеря…

Речь Милея – это историческое событие. Но мир будет спасен только после окончательного проигрыша социалистических идей. А это никто не может гарантировать: в нынешнем мироустройстве очень многие влиятельные люди чувствуют себя комфортно, в их руках огромные деньги и власть. Они не согласятся делиться этим по собственной воле. Впереди – упорная борьба и жертвы неизбежны. Пожелаем Милею успеха в реформах.