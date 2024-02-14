ТЕМА

25 сбывшихся книжных пророчеств

14 февраля 2024 | 19:54


#1У МАРСА ДВА ЕСТЕСТВЕННЫХ СПУТНИКА

 

Такую удивительно точную догадку можно найти на страницах книги «Путешествия Гулливера», написанной Джонатаном Свифтом в 1726 году. Лишь 146 лет спустя, в 1872-м, спутники Красной планеты — Фобос и Деймос — были обнаружены астрономами.

 

#2СОЛНЕЧНЫЕ ПАРУСА

 

В 1865 году в фантастическом романе «С Земли на Луну» Жюль Верн выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был использован первый солнечный парус (IKAROS).

 

#3ПОДВОДНАЯ ЛОДКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

 

В книге «20 000 лье под водой» (1870 г.) все того же Верна удивительная подлодка «Наутилус» работает на электричестве. Реальные субмарины с электрическим двигателем появились спустя 90 лет — в 60-е годы ХХ века.

 

#4КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

 

Эдвард Беллами предсказал появление кредитных карт в своем фантастическом произведении «Взгляд назад» за 62 года до их изобретения, которое произошло в 1962 году.

 

#5ВОЗДУШНАЯ РЕКЛАМА

 

И вновь возвращаемся к Жюлю Верну. Богатая фантазия подсказала писателю идею воздушной рекламы, когда надпись вычерчивается самолетом в воздухе посредством дымового следа. Догадка была высказана в рассказе, написанном в 1889 году. Осуществилась она довольно скоро — в 1915 году на аэрошоу в Сан-Франциско.

 

#6АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

 

Другой великий фантаст Герберт Уэллс предсказал появление автоматических раздвижных дверей в романе «Когда спящий проснется» (1899 г.). Такой тип дверей был изобретен через 60 лет.

 

#7ТАНКИ

 

А еще через несколько лет Уэллс написал рассказ «Сухопутные броненосцы» (1903 г.), в котором описал танки. Спустя 13 лет эти боевые машины появились на полях сражений Первой мировой войны.

 

#8ДЕТЕКТОР ЛЖИ

 

В художественной литературе первое упоминание о детекторе лжи можно встретить в произведении Э. Балмера и В. Макхагена «Лютер Трент» (The Achievements of Luther Trant, 1910 г.). Первое применение реального полиграфа произошло в 1924 году.

 

#9ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

 

В 1911 году Хьюго Гернсбек начал публикацию своего романа «Ральф 124C 41+» (в списке книг с самым странными названиями это произведение тоже может занять достойное место) в журнале Modern Electrics. Одно из технических предсказаний касалось использования энергии солнца на благо человечества. Прошло 67 лет — и в 1978 году появились первые калькуляторы, которые подзаряжались энергией нашего светила.

 

#10АТОМНАЯ БОМБА

 

Одно из самых мрачных предсказаний, сделанных Гербертом Уэллсом, и которое, к сожалению, стало реальностью, — изобретение атомной бомбы и ядерная война, описанные в книге «Освобожденный мир» (1914 г.). Прошло чуть больше трех десятилетий, и атомные бомбы упали на японские города. Кстати, в этом же романе английский фантаст рассказал и о дешевой атомной энергии.

 

#11ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА 

 

Немного больше времени — около 57 лет — понадобилось для осуществления предсказания Уэллса об использовании голосовой почты (роман «Люди как боги»). Распространение это техническое новшество получило после 1980 года.

 

#12ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

 

Дж. Б. С. Холдейн прославился как блестящий популяризатор науки и видный ученый. В одной из своих книг «Дедал, или наука и будущее» (1924 г.), наряду с другими интересными догадками, он высказал идею искусственного оплодотворения. Впервые успешное «зачатие в пробирке» было проведено по прошествии более пяти десятилетий, в 1973 году.

 

#13ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

 

В своей знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии. Уровня, описанного в книге, сегодняшняя наука пока не достигла, хотя первые генетические манипуляции начались еще в 1972 году.

 

#14ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Весьма впечатляющую картину тотального контроля государства над своими гражданами нарисовал Джордж Оруэлл в своей книге «1984», написанной в 1948 году. А  в 2013-м разразился скандал, связанный со шпионской деятельностью АНБ, которое прослушивало телефоны множества американских и иностранных граждан.

 

#15НАУШНИКИ ТИПА «КАПЛИ»

 

Описание такого типа миниатюрных наушников можно прочитать на страницах романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданного в 1950 году. Меломанам пришлось подождать чуть больше полувека, пока компания Apple выпустила на рынок первые наушники такого вида.

 

#16СПУТНИКИ СВЯЗИ

 

В «Космической одиссее 2001 года» (1951 г.) американский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал появление на орбите Земли искусственных спутников связи. Ждать пришлось недолго — уже в 1965 году был запущен первый такой спутник.

 

#17ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 

Пятью годами позже Кларк написал «Город и звезды», где упоминаются видеоигры в виртуальной реальности. В 1966 году, то есть всего 10 годами позже, был разработан первый авиасимулятор, воплотивший в жизнь эту догадку гениального фантаста.

 

#18ВОДЯНЫЕ МАТРАСЫ

 

Отличился на ниве предсказаний и другой знаменитый фантаст — Роберт Хайнлайн. В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» дается описание водяных матрасов, а первый патент на них был выдан в 1971 году.

 

#19КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

 

Идея космических поездок с туристической целью была высказана все тем же Кларком в романе «Лунная пыль», а на практике ее впервые осуществил Деннис Тито — первый космический турист. 

#20ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

 

В книге Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» (1968 г.) можно отыскать упоминание о Евросоюзе, который официально появился в 1993 году.

 

#21БИОНИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 

Мартин Кайдин высказал эту идею на страницах своего «Киборга» (1972 г.). 41 год спустя, в 2013-м, был создан первый бионический протез ноги.

 

#22ПЕРЕВОД В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

 

В юмористическом произведении Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (1980 г.) фигурирует «вавилонская рыбка», способная переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. В 2014 году Google внедрил функцию перевода в реальном времени в свое приложение.

 

#23ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

 

Основатель жанра киберпанка Уильям Гибсон в романе «Нейромант» предсказал возникновение киберпространства и хакерства. В начале 90-х Всемирная сеть, или попросту интернет, начала охватывать своей паутиной Землю, вовлекая в свои виртуальные сети все больше пользователей ПК.

 

#24ЛУЧШИЙ ИГРОК В ШАХМАТЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ОБЫГРАН КОМПЬЮТЕРОМ ДО 2000 ГОДА

 

Именно такой прогноз был сделан Реймондом Курцвейлом в книге «Век интеллектуальных машин», изданной в 1990 году, когда шахматные компьютеры были еще довольно слабы и почти без проблем обыгрывались гроссмейстерами. Однако спустя всего 7 лет суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова — сильнейшего шахматиста планеты. Сегодня же шахматные программы настолько сильны, что матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл.

 

#25ЛУННЫЙ МОДУЛЬ БУДЕТ ЗАПУЩЕН ВО ФЛОРИДЕ И, ВЕРНУВШИСЬ НА ЗЕМЛЮ, ПРИВОДНИТСЯ В ОКЕАНЕ

 

За 104 года до полета «Аполлона-11» к Луне именно так все было описано в романе Жюля Верна «С Земли на Луну» (1865 г.). По такому же сценарию все прошло и в реальности — команда американских астронавтов во главе с Нилом Армстронгом приводнилась в специальном модуле и вскоре была подобрана авианосцем «Хорнет».



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