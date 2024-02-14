25 сбывшихся книжных пророчеств

14 февраля 2024 | 19:54

#1 У МАРСА ДВА ЕСТЕСТВЕННЫХ СПУТНИКА

Такую удивительно точную догадку можно найти на страницах книги «Путешествия Гулливера», написанной Джонатаном Свифтом в 1726 году. Лишь 146 лет спустя, в 1872-м, спутники Красной планеты — Фобос и Деймос — были обнаружены астрономами.

#2 СОЛНЕЧНЫЕ ПАРУСА

В 1865 году в фантастическом романе «С Земли на Луну» Жюль Верн выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был использован первый солнечный парус (IKAROS).

#3 ПОДВОДНАЯ ЛОДКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

В книге «20 000 лье под водой» (1870 г.) все того же Верна удивительная подлодка «Наутилус» работает на электричестве. Реальные субмарины с электрическим двигателем появились спустя 90 лет — в 60-е годы ХХ века.

#4 КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Эдвард Беллами предсказал появление кредитных карт в своем фантастическом произведении «Взгляд назад» за 62 года до их изобретения, которое произошло в 1962 году.

#5 ВОЗДУШНАЯ РЕКЛАМА

И вновь возвращаемся к Жюлю Верну. Богатая фантазия подсказала писателю идею воздушной рекламы, когда надпись вычерчивается самолетом в воздухе посредством дымового следа. Догадка была высказана в рассказе, написанном в 1889 году. Осуществилась она довольно скоро — в 1915 году на аэрошоу в Сан-Франциско.

#6 АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Другой великий фантаст Герберт Уэллс предсказал появление автоматических раздвижных дверей в романе «Когда спящий проснется» (1899 г.). Такой тип дверей был изобретен через 60 лет.

#7 ТАНКИ

А еще через несколько лет Уэллс написал рассказ «Сухопутные броненосцы» (1903 г.), в котором описал танки. Спустя 13 лет эти боевые машины появились на полях сражений Первой мировой войны.

#8 ДЕТЕКТОР ЛЖИ

В художественной литературе первое упоминание о детекторе лжи можно встретить в произведении Э. Балмера и В. Макхагена «Лютер Трент» (The Achievements of Luther Trant, 1910 г.). Первое применение реального полиграфа произошло в 1924 году.

#9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

В 1911 году Хьюго Гернсбек начал публикацию своего романа «Ральф 124C 41+» (в списке книг с самым странными названиями это произведение тоже может занять достойное место) в журнале Modern Electrics. Одно из технических предсказаний касалось использования энергии солнца на благо человечества. Прошло 67 лет — и в 1978 году появились первые калькуляторы, которые подзаряжались энергией нашего светила.

#10 АТОМНАЯ БОМБА

Одно из самых мрачных предсказаний, сделанных Гербертом Уэллсом, и которое, к сожалению, стало реальностью, — изобретение атомной бомбы и ядерная война, описанные в книге «Освобожденный мир» (1914 г.). Прошло чуть больше трех десятилетий, и атомные бомбы упали на японские города. Кстати, в этом же романе английский фантаст рассказал и о дешевой атомной энергии.

#11 ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Немного больше времени — около 57 лет — понадобилось для осуществления предсказания Уэллса об использовании голосовой почты (роман «Люди как боги»). Распространение это техническое новшество получило после 1980 года.

#12 ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Дж. Б. С. Холдейн прославился как блестящий популяризатор науки и видный ученый. В одной из своих книг «Дедал, или наука и будущее» (1924 г.), наряду с другими интересными догадками, он высказал идею искусственного оплодотворения. Впервые успешное «зачатие в пробирке» было проведено по прошествии более пяти десятилетий, в 1973 году.

#13 ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

В своей знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии. Уровня, описанного в книге, сегодняшняя наука пока не достигла, хотя первые генетические манипуляции начались еще в 1972 году.

#14 ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Весьма впечатляющую картину тотального контроля государства над своими гражданами нарисовал Джордж Оруэлл в своей книге «1984», написанной в 1948 году. А в 2013-м разразился скандал, связанный со шпионской деятельностью АНБ, которое прослушивало телефоны множества американских и иностранных граждан.

#15 НАУШНИКИ ТИПА «КАПЛИ»

Описание такого типа миниатюрных наушников можно прочитать на страницах романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданного в 1950 году. Меломанам пришлось подождать чуть больше полувека, пока компания Apple выпустила на рынок первые наушники такого вида.

#16 СПУТНИКИ СВЯЗИ

В «Космической одиссее 2001 года» (1951 г.) американский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал появление на орбите Земли искусственных спутников связи. Ждать пришлось недолго — уже в 1965 году был запущен первый такой спутник.

#17 ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Пятью годами позже Кларк написал «Город и звезды», где упоминаются видеоигры в виртуальной реальности. В 1966 году, то есть всего 10 годами позже, был разработан первый авиасимулятор, воплотивший в жизнь эту догадку гениального фантаста.

#18 ВОДЯНЫЕ МАТРАСЫ

Отличился на ниве предсказаний и другой знаменитый фантаст — Роберт Хайнлайн. В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» дается описание водяных матрасов, а первый патент на них был выдан в 1971 году.

#19 КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Идея космических поездок с туристической целью была высказана все тем же Кларком в романе «Лунная пыль», а на практике ее впервые осуществил Деннис Тито — первый космический турист.

#20 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

В книге Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» (1968 г.) можно отыскать упоминание о Евросоюзе, который официально появился в 1993 году.

#21 БИОНИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Мартин Кайдин высказал эту идею на страницах своего «Киборга» (1972 г.). 41 год спустя, в 2013-м, был создан первый бионический протез ноги.

#22 ПЕРЕВОД В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

В юмористическом произведении Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (1980 г.) фигурирует «вавилонская рыбка», способная переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. В 2014 году Google внедрил функцию перевода в реальном времени в свое приложение.

#23 ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Основатель жанра киберпанка Уильям Гибсон в романе «Нейромант» предсказал возникновение киберпространства и хакерства. В начале 90-х Всемирная сеть, или попросту интернет, начала охватывать своей паутиной Землю, вовлекая в свои виртуальные сети все больше пользователей ПК.

#24 ЛУЧШИЙ ИГРОК В ШАХМАТЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ОБЫГРАН КОМПЬЮТЕРОМ ДО 2000 ГОДА

Именно такой прогноз был сделан Реймондом Курцвейлом в книге «Век интеллектуальных машин», изданной в 1990 году, когда шахматные компьютеры были еще довольно слабы и почти без проблем обыгрывались гроссмейстерами. Однако спустя всего 7 лет суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова — сильнейшего шахматиста планеты. Сегодня же шахматные программы настолько сильны, что матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл.

#25 ЛУННЫЙ МОДУЛЬ БУДЕТ ЗАПУЩЕН ВО ФЛОРИДЕ И, ВЕРНУВШИСЬ НА ЗЕМЛЮ, ПРИВОДНИТСЯ В ОКЕАНЕ

За 104 года до полета «Аполлона-11» к Луне именно так все было описано в романе Жюля Верна «С Земли на Луну» (1865 г.). По такому же сценарию все прошло и в реальности — команда американских астронавтов во главе с Нилом Армстронгом приводнилась в специальном модуле и вскоре была подобрана авианосцем «Хорнет».