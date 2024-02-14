|
25 сбывшихся книжных пророчеств
14 февраля 2024 | 19:54
#1У МАРСА ДВА ЕСТЕСТВЕННЫХ СПУТНИКА
Такую удивительно точную догадку можно найти на страницах книги «Путешествия Гулливера», написанной Джонатаном Свифтом в 1726 году. Лишь 146 лет спустя, в 1872-м, спутники Красной планеты — Фобос и Деймос — были обнаружены астрономами.
#2СОЛНЕЧНЫЕ ПАРУСА
В 1865 году в фантастическом романе «С Земли на Луну» Жюль Верн выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был использован первый солнечный парус (IKAROS).
#3ПОДВОДНАЯ ЛОДКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
В книге «20 000 лье под водой» (1870 г.) все того же Верна удивительная подлодка «Наутилус» работает на электричестве. Реальные субмарины с электрическим двигателем появились спустя 90 лет — в 60-е годы ХХ века.
#4КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Эдвард Беллами предсказал появление кредитных карт в своем фантастическом произведении «Взгляд назад» за 62 года до их изобретения, которое произошло в 1962 году.
#5ВОЗДУШНАЯ РЕКЛАМА
И вновь возвращаемся к Жюлю Верну. Богатая фантазия подсказала писателю идею воздушной рекламы, когда надпись вычерчивается самолетом в воздухе посредством дымового следа. Догадка была высказана в рассказе, написанном в 1889 году. Осуществилась она довольно скоро — в 1915 году на аэрошоу в Сан-Франциско.
#6АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Другой великий фантаст Герберт Уэллс предсказал появление автоматических раздвижных дверей в романе «Когда спящий проснется» (1899 г.). Такой тип дверей был изобретен через 60 лет.
#7ТАНКИ
А еще через несколько лет Уэллс написал рассказ «Сухопутные броненосцы» (1903 г.), в котором описал танки. Спустя 13 лет эти боевые машины появились на полях сражений Первой мировой войны.
#8ДЕТЕКТОР ЛЖИ
В художественной литературе первое упоминание о детекторе лжи можно встретить в произведении Э. Балмера и В. Макхагена «Лютер Трент» (The Achievements of Luther Trant, 1910 г.). Первое применение реального полиграфа произошло в 1924 году.
#9ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В 1911 году Хьюго Гернсбек начал публикацию своего романа «Ральф 124C 41+» (в списке книг с самым странными названиями это произведение тоже может занять достойное место) в журнале Modern Electrics. Одно из технических предсказаний касалось использования энергии солнца на благо человечества. Прошло 67 лет — и в 1978 году появились первые калькуляторы, которые подзаряжались энергией нашего светила.
#10АТОМНАЯ БОМБА
Одно из самых мрачных предсказаний, сделанных Гербертом Уэллсом, и которое, к сожалению, стало реальностью, — изобретение атомной бомбы и ядерная война, описанные в книге «Освобожденный мир» (1914 г.). Прошло чуть больше трех десятилетий, и атомные бомбы упали на японские города. Кстати, в этом же романе английский фантаст рассказал и о дешевой атомной энергии.
#11ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Немного больше времени — около 57 лет — понадобилось для осуществления предсказания Уэллса об использовании голосовой почты (роман «Люди как боги»). Распространение это техническое новшество получило после 1980 года.
#12ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
Дж. Б. С. Холдейн прославился как блестящий популяризатор науки и видный ученый. В одной из своих книг «Дедал, или наука и будущее» (1924 г.), наряду с другими интересными догадками, он высказал идею искусственного оплодотворения. Впервые успешное «зачатие в пробирке» было проведено по прошествии более пяти десятилетий, в 1973 году.
#13ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
В своей знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии. Уровня, описанного в книге, сегодняшняя наука пока не достигла, хотя первые генетические манипуляции начались еще в 1972 году.
#14ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Весьма впечатляющую картину тотального контроля государства над своими гражданами нарисовал Джордж Оруэлл в своей книге «1984», написанной в 1948 году. А в 2013-м разразился скандал, связанный со шпионской деятельностью АНБ, которое прослушивало телефоны множества американских и иностранных граждан.
#15НАУШНИКИ ТИПА «КАПЛИ»
Описание такого типа миниатюрных наушников можно прочитать на страницах романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданного в 1950 году. Меломанам пришлось подождать чуть больше полувека, пока компания Apple выпустила на рынок первые наушники такого вида.
#16СПУТНИКИ СВЯЗИ
В «Космической одиссее 2001 года» (1951 г.) американский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал появление на орбите Земли искусственных спутников связи. Ждать пришлось недолго — уже в 1965 году был запущен первый такой спутник.
#17ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Пятью годами позже Кларк написал «Город и звезды», где упоминаются видеоигры в виртуальной реальности. В 1966 году, то есть всего 10 годами позже, был разработан первый авиасимулятор, воплотивший в жизнь эту догадку гениального фантаста.
#18ВОДЯНЫЕ МАТРАСЫ
Отличился на ниве предсказаний и другой знаменитый фантаст — Роберт Хайнлайн. В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» дается описание водяных матрасов, а первый патент на них был выдан в 1971 году.
#19КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Идея космических поездок с туристической целью была высказана все тем же Кларком в романе «Лунная пыль», а на практике ее впервые осуществил Деннис Тито — первый космический турист.
#20ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В книге Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» (1968 г.) можно отыскать упоминание о Евросоюзе, который официально появился в 1993 году.
#21БИОНИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Мартин Кайдин высказал эту идею на страницах своего «Киборга» (1972 г.). 41 год спустя, в 2013-м, был создан первый бионический протез ноги.
#22ПЕРЕВОД В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
В юмористическом произведении Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (1980 г.) фигурирует «вавилонская рыбка», способная переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. В 2014 году Google внедрил функцию перевода в реальном времени в свое приложение.
#23ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
Основатель жанра киберпанка Уильям Гибсон в романе «Нейромант» предсказал возникновение киберпространства и хакерства. В начале 90-х Всемирная сеть, или попросту интернет, начала охватывать своей паутиной Землю, вовлекая в свои виртуальные сети все больше пользователей ПК.
#24ЛУЧШИЙ ИГРОК В ШАХМАТЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ОБЫГРАН КОМПЬЮТЕРОМ ДО 2000 ГОДА
Именно такой прогноз был сделан Реймондом Курцвейлом в книге «Век интеллектуальных машин», изданной в 1990 году, когда шахматные компьютеры были еще довольно слабы и почти без проблем обыгрывались гроссмейстерами. Однако спустя всего 7 лет суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова — сильнейшего шахматиста планеты. Сегодня же шахматные программы настолько сильны, что матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл.
#25ЛУННЫЙ МОДУЛЬ БУДЕТ ЗАПУЩЕН ВО ФЛОРИДЕ И, ВЕРНУВШИСЬ НА ЗЕМЛЮ, ПРИВОДНИТСЯ В ОКЕАНЕ
За 104 года до полета «Аполлона-11» к Луне именно так все было описано в романе Жюля Верна «С Земли на Луну» (1865 г.). По такому же сценарию все прошло и в реальности — команда американских астронавтов во главе с Нилом Армстронгом приводнилась в специальном модуле и вскоре была подобрана авианосцем «Хорнет».
также читайте
[29.01.2024]
[25.01.2024]
[25.01.2024]
[22.01.2024]
[19.01.2024]
|
по теме
О карантине
13. 02. 2024 | 12:09
ШІ й життя по-новому
10. 02. 2024 | 11:23
Штучний інтелект людського рівня буде досягнуто "відносно скоро". Принаймні так вважає не остання людина у царині ШІ Сем Альтман.
Социологи на доверии
08. 02. 2024 | 10:22 , Олег Ельцов. ТЕМА
Как-то со мной зафрендилась в ФБ известная социологиня. Я ответил ей взаимностью, после чего у меня в ленте стали попадаться результаты трудов возглавляемой ею прославленной организации. Однажды меня эти результаты насторожили: как всегда опрос касался политиков, и неожиданно выигрышно в нем выглядела если не ошибаюсь Юлия Владимировна. Цифры были слишком победоносные.
Голливуд плачет от зависти
05. 02. 2024 | 00:06 , Дмитрий Назарец
Купуйте крадене – допомагайте ЗСУ!
30. 01. 2024 | 09:53 , Олег Ельцов. ТЕМА
Раптом що: це текст не про ЗСУ й навіть не про крадене, а про Олега Скрипку та Юрка Здоренка, які сппаплюжили все, що могли.
14 февраля 2024
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»