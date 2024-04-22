В Киеве взрослый идиот подорвался гранатой

В Голосеевском районе Киева утром сдетонировала граната, в результате погиб местный житель. "Событие произошло на проспекте Академика Глушкова. Личность самоподрывателя установлена – это местный житель с Теремков.

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