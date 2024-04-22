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В Киеве взрослый идиот подорвался гранатой
22 апреля 2024 | 08:38
Гранаты взрослым - не игрушка.
В Голосеевском районе Киева утром сдетонировала граната, в результате погиб местный житель.
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[16.04.2024]
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