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Коломойского обвинили в убийстве
08 мая 2024 | 12:30
Игорю Коломойскому сообщили еще об одном подозрении - в организации заказного убийства, сообщает Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами".
Новое дело Коломойского касается событий 20-летней давности в Крыму. Жестокое нападение на адвоката произошло в августе 2003 года в центре Феодосии. Правоохранители еще тогда задержали исполнителей, а сейчас появились "неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика".
Летом 2005 года (то есть, через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского завизировал тогдашний заменпрокурора Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько (в 2014 году погиб при защите Донецкого аэропорта), который добился в суде санкции на задержание Коломойского, но, по словам Лещенко, вскоре отозвал ходатайство после приказа генпрокурора Святослава Пискуна (Лещенко утверждает, что Пискун получил за это от Коломойского 50 млн долларов, о чем экс-генпрокурор якобы лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции).
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