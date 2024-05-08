Коломойского обвинили в убийстве

08 мая 2024 | 12:30

Игорю Коломойскому сообщили еще об одном подозрении - в организации заказного убийства, сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами".



Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. "В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", - указано в сообщении Офиса генпрокурора.



По словам народного депутата Украины VIII созыва Сергея Лещенко, речь идет "о подозрении Коломойскому за покушение на адвоката Сергея Карпенко за отказ выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепроСпецСталь (Запорожье)".



Как информирует Офис генпрокурора, в настоящее время прокуроры и следователи осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления. Подозреваемый находится под стражей.

Новое дело Коломойского касается событий 20-летней давности в Крыму. Жестокое нападение на адвоката произошло в августе 2003 года в центре Феодосии. Правоохранители еще тогда задержали исполнителей, а сейчас появились "неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика".



Лещенко сообщал о деле в 2015 году: "Карпенко был вызван в офис Коломойского, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на "Днепроспецстали", на что получил отказ. Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами.



Оказалось, что покушение организовал охранник Коломойского по фамилии Никитин, который не дожил до этого разоблачения – его нашли мертвым якобы в результате суицида, однако после эксгумации могилы на его теле нашли следы насилия – множество ножевых ранений".

Летом 2005 года (то есть, через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского завизировал тогдашний заменпрокурора Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько (в 2014 году погиб при защите Донецкого аэропорта), который добился в суде санкции на задержание Коломойского, но, по словам Лещенко, вскоре отозвал ходатайство после приказа генпрокурора Святослава Пискуна (Лещенко утверждает, что Пискун получил за это от Коломойского 50 млн долларов, о чем экс-генпрокурор якобы лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции).



После возбуждения дела в 2005 году Коломойский покинул Украину. В Турции он дал показания по делу, встретившись со следователем из Украины. В конце 2005 года суд в Днепропетровской области закрыл дело против Коломойского с формулировкой "за отсутствием состава преступления".