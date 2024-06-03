Камери на дорогах: українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 млрд грн

03 июня 2024 | 11:38

За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що система автоматичної фіксації порушень ПДР працює вже 4 роки.

Наразі 265 приладів контролю встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

"Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше", - зауважив Білошицький.

За його словами, за 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов та притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту.

Як наголосив Білошицький, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

"До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості). Наша мета — "Vision Zero" (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо", - підсумував Білошицький.