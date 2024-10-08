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На Запорожье - падеж оккупантов и коллаборантов
08 октября 2024 | 09:03
Трое россиян терроризировали местное население в оккупированном Мелитополе. Во время поездки на машине их убили партизаны, которые закладывали мины. Это не первое нападение партизан в Мелитополе. В январе погибли четверо россиян . В декабре 24 россиянина были отравлены. В ноябре погибли шестеро россиян , трое от взрыва бомбы, двое полицейских были застрелены в затылок, а сотрудник ФСБ был убит снайпером. Сотрудник ФСБ и милиционеры расследовали деятельность партизан. Украина утверждает, что к июню 2022 года под Мелитополем погибло более 100 россиян .
Источник Том Купер
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