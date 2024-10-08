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Зеленским пообещал раскрыть украинцам план победы. Потом
08 октября 2024 | 11:23
"План победы" Владимира Зеленского сначала представят всем партнёрам Киева, затем усовершенствуют его, и уже после обнародуют. Об этом заявил президент в своём вечернем обращении.
"Поняв все позиции партнёров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", – сказал Зеленский.
Он также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана.
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