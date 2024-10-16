ТЕМА

Вашингтон оперативненько отреагировал на "План победы" Зеленского

16 октября 2024 | 16:23


Ситуация на данный момент не располагает к приглашению Украины в НАТО, заявила постпред США при альянсе.

Она также отметила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Киевом дальнобойного американского оружия остаются прежними.



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