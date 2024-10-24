Языковый омбудсмен нашел признаки шизофрении в использовании русского языка

По его мнению, одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет за собой шизофрению и в поведении, и в отношении к национальным интересам.

По его мнению, одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет за собой шизофрению и в поведении, и в отношении к национальным интересам.

"Из-за этого часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с русской православной церковью. Из-за этого есть коллаборационисты и люди, которые сдают украинские позиции; люди, которые считают, что можно договориться с россией, что есть хорошие русские. Но это опасно, вредно и угрожает национальным интересам", - сказал он.

УНИАН