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Языковый омбудсмен нашел признаки шизофрении в использовании русского языка

24 октября 2024 | 15:02

Языковой омбудсмен в интервью подчеркнул, что двуязычие несет за собой такой феномен в социолингвистике как "языковая шизофрения".


По его мнению, одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет за собой шизофрению и в поведении, и в отношении к национальным интересам.
"Из-за этого часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с русской православной церковью. Из-за этого есть коллаборационисты и люди, которые сдают украинские позиции; люди, которые считают, что можно договориться с россией, что есть хорошие русские. Но это опасно, вредно и угрожает национальным интересам", - сказал он.
УНИАН


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