ТЕМА

У Франківську запускають мовні патрулі

25 октября 2024 | 12:48

За словами мера, на жаль російської мови в місті побільшало, тому влада вимушена вдатися до такого заходу.


Відповідну інспекцію хочуть створити, щоб зменшити кількість російської мови на вулицях міста. 



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