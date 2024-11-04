ТЕМА

На Тернопільщині осліпли 18 осіб

04 ноября 2024 | 13:35

18 людей втратили зір на Тернопільщині через дії 4 офтальмологів, — Офіс генпрокурора


Зазначається, що лікарі з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений в Україні препарат пацієнтам. Саме він і викликав сліпоту. Лікарів судитимуть.

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