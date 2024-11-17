ТЕМА

Украина может бить по Раше куда попало

17 ноября 2024 | 23:08


Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, пишет издание Figaro Российские зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, комплексы "Бук-М3" способны перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко

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