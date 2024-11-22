Ющенко спас в суде свое право на добычу газа с партнером из списка СНБО 22 ноября 2024 | 12:18 распечатать [0] комментарии [0] Виктор Ющенко и партнеры произвели отчуждение права на добычу газа в Полтавской области Виктор Ющенко и партнеры передали спецразрешение на газовое месторождение на Полтавщине компании "СТК Реал Эстейт", избежав аннулирования через суд.

Государственная служба геологии и недр Украины одобрила передачу специального разрешения на Федоровское газовое месторождение (425,7 кв. км, Полтавская область) от ООО "Трендс Систем" к ООО "СТК Реал Эстейт". Об этом пишет NADRA.INFO. Согласно приказу №533 от 14 ноября 2024 года, подписанному исполняющим обязанности главы Госгеонедр Сергеем Дехтяренко, изменение пользователя месторождения было осуществлено на основании судебного решения. Ранее суд запретил аннулировать это спецразрешение, что заставило службу пойти на передачу прав. До июля 2024 года долями в компании "Трендс Систем" владели бывший президент Украины Виктор Ющенко, Вадим Ермолаев (находящийся под санкциями СНБО с декабря 2023 года), Владимир Белоусов и АО "ЗНВКІФ Технології". Впоследствии долю Ермолаева переняла Анна Ермолаева, а позже Захар Терещенко, являющийся конечным бенефициарным владельцем компании (по данным YouControl). Новым владельцем разрешения стало ООО "СТК Реал Эстейт", которое контролирует Станислав Виленский, соучредитель корпорации "Алеф" и бизнес-партнер Вадима Ермолаева. RU Войти Поиск по сайту Главная Бизнес ТЭКВиктор Ющенко и партнеры произвели отчуждение права на добычу газа в Полтавской области Виктор Ющенко и партнеры произвели отчуждение права на добычу газа в Полтавской области Виктор Ющенко и партнеры передали спецразрешение на газовое месторождение на Полтавщине компании "СТК Реал Эстейт", избежав аннулирования через суд Наталия Софиенко Наталия Софиенко Редактор новостей LIGA.net 20 ноября, 21:38 Виктор Ющенко и партнеры произвели отчуждение права на добычу газа в Полтавской области Фото - Виктор Ющенко Facebook Отключить Государственная служба геологии и недр Украины одобрила передачу специального разрешения на Федоровское газовое месторождение (425,7 кв. км, Полтавская область) от ООО "Трендс Систем" к ООО "СТК Реал Эстейт". Об этом пишет NADRA.INFO. Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес Согласно приказу №533 от 14 ноября 2024 года, подписанному исполняющим обязанности главы Госгеонедр Сергеем Дехтяренко, изменение пользователя месторождения было осуществлено на основании судебного решения. Ранее суд запретил аннулировать это спецразрешение, что заставило службу пойти на передачу прав. До июля 2024 года долями в компании "Трендс Систем" владели бывший президент Украины Виктор Ющенко, Вадим Ермолаев (находящийся под санкциями СНБО с декабря 2023 года), Владимир Белоусов и АО "ЗНВКІФ Технології". Впоследствии долю Ермолаева переняла Анна Ермолаева, а позже Захар Терещенко, являющийся конечным бенефициарным владельцем компании (по данным YouControl). Новым владельцем разрешения стало ООО "СТК Реал Эстейт", которое контролирует Станислав Виленский, соучредитель корпорации "Алеф" и бизнес-партнер Вадима Ермолаева. Що не так з українською енергетикою, відключення світла по 16 годин, холодна зима - Лана Зеркаль 03:10 / 07:50 Копировать видео ссылку Проиграть / Остановить Выключить / Включить звук Сообщить о проблеме Язык Поделиться Vidverto Player Отчуждение разрешения спасло его от возможного аннулирования из-за корректирующего решения СНБО, которое могло бы повлиять на деятельность компании. Аналогичный путь пытается использовать и ООО "Мотронівський ГОК" Дмитрия Фирташа во избежание потери специальных разрешений, пишет издание.



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