Время мольфаров и ведических астрологов

02 декабря 2024 | 08:41 , Олег Ельцов. ТЕМА

На канале Юрия Романенко – ведический астролог больше часа вещает слушателям когда закончится война. И судя по статистике – слушатели слушают и позитивно комментируют. И это на канале, где зачастую обсуждают непростые порой сугубо технические темы, куда не брезгуют приходить приличные образованные спикеры. Даже страшно представить сколь популярны «ведические астрологи» и прочие мольфары на каналах с лицом попроще.

Сильно надеюсь, что этот ведический эфир у Романенко был платным, ибо доверять деятелям информационного поля с мистическим мировоззрением – себя не уважать. Правда, даже за деньги пускать подобных «ведунов» в студию – минус в карму, особенно если ты не глуп и должен прекрасно понимать, что ничего кроме пурги про эпоху Кали-юги этот спикер нести в эфире не способен. Если уж хочется разбавить серьезных спикеров «хайповыми» темами ради роста аудитории – просто чаще матерись в эфире и народ непременно подтянется.

Но. Бог с ним, с Романенко! Засилье астрологов, ведических экспертов, нумерологов и прочих мольфаров отмечается повсеместно. Особенно этому подвластны журналистки. Вероятно, дает себя знать психологическое напряжение от долгой войны и регулярных обстрелов «мирняка», тревога за близких.

Сегодня самый популярный вопрос в эфире вне зависимости от темы и интеллектуального уровня собеседника: «Когда закончится война»? И ведь все прекрасно понимают, что никто не в состоянии дать ответ, но спрашивать не устают. И всяческие чревовещатели тут в привилегированном положении: им не нужно ничего доказывать, ссылаться на некие секретные источники в спецслужбах и высших эшелонах: просто с умным видом неси околесицу со ссылкой на связи с высшим разумом и божественным началом.

Но, пожалуй, самые астральные астрологи – это особый сорт «экспертов», «политологов» и «аналитиков». Узнать их очень легко. Они не утруждают себя ссылками даже на некую божественную связь. Они ссылаются исключительно на себя. Что бы не случилось, на все у них готов ответ: «Я же говорил!»

Не станем упоминать всуе Портникова или хихикающего с умным видом «Портникова на минималках» - Швеца. Вот вам стремительно набирающий популярность экономический мольфар Алексей Кущ. Этот любит экономическую терминологию, особенно слово «кластер» и постоянно в подтверждение своих слов ссылается на собственные публикации на любые темы, которые он строчит со скоростью телетайпа.

Есть такой канал «Украйлф с Людмилой Немырей». Хозяйка канала неравнодушна к предсказателям всех сортов. Вполне естественно не обошла вниманием и Куща. У Немыри, как и у подавляющего большинства украинских интервьюеров есть профизьян: они вроде как и готовятся к эфирам, но создается впечатления, что собственно в теме обсуждения ничерта не понимают или никогда над этим не задумывались. Поэтому их метода проста как пучек петрушки: на столе – листок с 3-5 заготовленными вопросами. Свою миссию они видят в одном: пригласить гостя и непременно задать эти пять вопросов. Точка! Какую бы околесицу не нес спикер, журналист его не перебьет, не возразит, не приведет контраргументы. Главное – забить эфир пустопорожней болтовней.

Если бы Людмила Немыря интересовалась персоной Куща и идеями, которые он несет (а идеи его стабильно контрлиберальные), она после очередного возгласа гостя «я же говорил!», должна была спросить: а вот вы предрекали скорую политическую смерть «либераста» Хавьера Милея, который взялся на либеральных принципах перестроить экономику Аргентины А ведь уже сегодня очевидно: план Милея оправдывается, его популярность в стране не падает с момента избрания вопреки революционным реформам, нацвалюта не обвалилась и пр, пр., пр. Если бы такой вопрос прозвучал – томность выступления мольфара Куща как рукой смахнуло бы. Но нет: тот с умным видом привычно оттарабанил свои «Я же говорил!» и был таков.

Впрочем, все происходящее в украинских медиа («Телемарафон» не станем упоминать всуе) – вина не столько журналистов, сколько слушателей, читателей и зрителей, которые аппетитно потребляют весь этот информационный спам.