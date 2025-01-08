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Юра Горбунов – это смешно!
08 января 2025 | 13:22 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не люблю палить хорошие места: понабежит толпа, истопчет, изгадит, пропитает обезьяньим духом... Но иногда хочется подставить плечо хорошему заведению. Уже не первый год поддерживаю украинского кинопроизводителя и национальный кинопрокат.
Нет, во все это сетевое с Долби-сурраунд, попкорном и фудкортом по соседству не хожу: там за мои же деньги меня пичкают рекламой перед сеансом, звук, не взирая на новейшие технологии – дрянь. К тому же, добираться до встречи с кинематографом приходится через торговые ряды стеклянных моллов с блуждающей насиликоненой толпой. Ранимая душевная организация автора не выдерживает этого натиска рынка.
То ли дело – всякие заброшенные кинотеатры в провинциальных городишках с сонными кассиршами постпенсионного возраста… Но ехать туда ради мизерного шанса увидеть что-то достойное – сомнительная идея. Нужно отыскать такой оазис в родном Киеве. Многолетние поиски имели успех. В кинотеатр «им. Чапаева» на Львовской площади мы-школьные прогульщики шли от безнадеги, когда все, что показывали в «Киеве», «Кинопанораме» и «Комсомольце Украины» было многократно просмотрено. Сегодня «Чапаев» стал кинотеатром украинского кино «Лира». Не украден, остается в собственности государства, потому там полный застой и игнор со стороны хипстеров, которые без рекламы с места не сдвинутся.
В «Лире» прекрасные кресла с непривычно большим расстоянием между рядами. Да, здесь показывают новинки украинского производства. Но по неясной причине, зритель не идет. Приходится разбавлять репертуар мировыми блокбастерами. Впрочем, тоже безуспешно. В этот кинотеатр не следует покупать билеты онлайн – здесь всегда есть свободные места в зале. Скажем точнее: здесь вообще не всегда есть зрители в зале.
Мы давно собирались сходить на «Собрание ОСББ» и сравнить с рязановским «Гаражем». Пока собрались – фильм сняли с показа, но начали крутить «Поезд в 31 декабря». Традиционно заходим в «Капитана» на БЖ: стаканчик «Бастардо» должен скрасить восприятие в случае безнадежности фильма.
В кинозале нас двое (фотоподтверждение прилагаю). Никакой рекламы, никакого журнала: просто гаснет свет и начинается кино.
И вот что я вам скажу: при всей нелюбви к современным комедиям, в которых все пошло, тупо, неуместно, «Поезд…» - это нечто! Сначала мы просто не могли поверить, что современная украинская комедия может быть не тупой (желающих обвинить меня в непатриотизме прошу привести примеры от обратного). Это просто удивительно новогодний, не пошло патриотичный, позитивный фильм на злобу дня. Каждое слово – в строку, каждая шутка и вздох претендует на мэм, юмор – околоанглийский, ничего ниже пояса. Реклама «Укрзализныци» и кондитерской фабрики – мое почтение! Ну и конечно ноги Леси Никитюк, в которую я давно тайно влюблен. Жалко ее, конечно, и четырех ее собачек тоже. Дива купила билет Львов-Киев и пришла на перрон. Поезд – тот, что надо, но он идет в противоположную сторону…
Маса находок в фильме просто нетипична для современного кинематографа. Как вам Доктор Хаус, принимающий роды в то время, как «коллеги» наблюдают и консультируют по мобиле, сидя за праздничным столом? А четыре джентельмена в идеальных костюмах, в стиле Гая Ричи, останавливающие поезд в заснеженном ночном поле?..
Музыка всякий раз подобрана в тему, никакого ум-ца-ца, никакой шароварщины – исключительно достойная украинская музыка. Ну и «актер второго плана» в шапочке-алкоголичке, который волею судеб когда-то служит премьером Британии – это ж дорогого стоит!
В конце фильма мы закружились в танце под звуки военного оркестра, благо никому не могли помешать.
Насмеявшись до слез, стали высматривать в титрах автора этого киночуда. И вот что я вам скажу: Юрий Горбунов всегда казался очень нежлобским актером. Всегда удивляло как ему удается выглядеть прилично во всех этих бугага-шоу и ТВ-политсрачах: никакой пошлости, пафоса, напыщенности и форсирования эмоций, подменяющих актерское мастерство, которые так любы нашим ведущим, «звездочкам» и зрителям. И вдруг узнаю, что он еще и кинопродюссер. А этот фильм – его детище. Сценариста фильма никогда не знал и не слышал его имени, потому не помню и не стану упоминать, хотя, наверняка, он тоже – полноценный виновник этого чертовски хорошего фильма, по-настоящему смешного и доброго.
Все – в «Лиру», товарищи!
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