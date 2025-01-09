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В Лукьяновском СИЗО убийца избил взяточника
09 января 2025 | 16:22
Рэкетир-боксер Дмитрий Рашевский по прозвищу "Рашик", застреливший человека в киевском отеле Sky Loft, избил в Лукьяновском СИЗО начальника Бориспольского ТЦК и СП Сергея Русина. Об этом сообщает Dетектив-Info.
Чемпион Европы по тайскому боксу Рашевский был помещен в Киевский следственный изолятор №13 после стрельбы в ночь на 23 ноября 2024 г. в отеле Sky Loft, где две банды вымогателей выясняли отношения. Жертвой разборок стал тогда сотрудник муниципального караула города Пивденный (Южный) Александр Каназерский.
Сергей Русин попал в Лукьяновское СИЗО после операции СБУ, разоблачившей в августе прошлого года военкомов-взяточников в Буче и Борисполе. По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 млн долларов.
Как пишет издание, накануне празднования Рождества, "Рашик" в СИЗО "выпилил лишнего" и избил своего сокамерника Русина.
Примерно в то же время в ГУ "Киевский следственный изолятор №13" был избит "криминальный авторитет" Андрей Кязимов, который впоследствии скончался.
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