В Лукьяновском СИЗО убийца избил взяточника

09 января 2025 | 16:22

Рэкетир-боксер Дмитрий Рашевский по прозвищу "Рашик", застреливший человека в киевском отеле Sky Loft, избил в Лукьяновском СИЗО начальника Бориспольского ТЦК и СП Сергея Русина. Об этом сообщает Dетектив-Info.

Чемпион Европы по тайскому боксу Рашевский был помещен в Киевский следственный изолятор №13 после стрельбы в ночь на 23 ноября 2024 г. в отеле Sky Loft, где две банды вымогателей выясняли отношения. Жертвой разборок стал тогда сотрудник муниципального караула города Пивденный (Южный) Александр Каназерский.

Сергей Русин попал в Лукьяновское СИЗО после операции СБУ, разоблачившей в августе прошлого года военкомов-взяточников в Буче и Борисполе. По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 млн долларов.

Как пишет издание, накануне празднования Рождества, "Рашик" в СИЗО "выпилил лишнего" и избил своего сокамерника Русина.

Примерно в то же время в ГУ "Киевский следственный изолятор №13" был избит "криминальный авторитет" Андрей Кязимов, который впоследствии скончался.