Зе на щось натякає?..

02 февраля 2025 | 09:22 , ТЕМА

Вождь прийшов до військового училища й проголосив курсантам: слід надіслати ваших педагогів на фронт, аби вони дізналися про війну не з підручників. Що тут скажеш: ма-ла-ца, Вова!

Наш президент взагалі великий фахівець у царині педагогіки й налаштування учбового процесу. Якби не війна, напевно вже мали б новенький Президентський університет. Щоправда, натомість маємо пару гектарів зрубаного лісу у «жирному» місці на території Виставкового центру біля самісінького метро, паркан й будівельний паспорт. На якого біса нам ще один вуз, коли треба не учбові корпуси будувати, а викладацькі кадри зміцнювати й хабарництво у вузах долати – цього президент не розповів.

Також він не розповів курсантам звідкіля візьмуться викладачі, які мусять замінити тих, кого президент зібрався запроторити на «нуль»? Чи він замінить їх ветеранами-фронтовиками? Але ж вміння воювати й викладати – то різні професії. Це наочно видно на прикладі, коли людина без найменшого досвіду держуправління береться керувати державою.

Зеленський надає перевагу простим рішенням. Були погані начальники ТЦК – замінили на «хороших», але покращень не видно. Пам’ятаємо, як команда Зе перемагала олігархів: склали список, позабирали майно без суду й слідства: тепер країну грабують не олігархи, а нові, хороші хлопці. Тепер от за викладачів військових вузів візьмуться…

А може не такий він й дурний, той Гарант? Може це прозорий натяк курсантам: спочатку в окопи підуть викладачі, а оскільки вас вчити не буде кому, то й вам час збиратися на фронт, адже присягалися служити батьківщині – отож – вперед!

Все це дуже нагадує недавні факапи, як от скандал навколо 155 бригади, яку, ледве та прибула в зону бойових дій, почали розсмикувати на підсилення підрозділів, де маже не залишилось особового складу. Або скандал із бракованими мінами. Виявляється, вони просто не проходили процедуру приймання, бо великі начальники поспішали надіслати у війська бодай щось.

Маємо усюдисущий принцип керівництва державою й війною «з коліс» - без стратегічного планування, за принципом затикання дірок.

Процес тотального розвалу армії й держави триває. Кажуть «дурень гірший за ворога». Це саме той випадок.