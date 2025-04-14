Как сбили украинский Ф-16 на СУмщине

Российские источники утверждают , что истребитель F-16 сбитый 12 апреля в небе над Сумской областью был поражен зенитной ракетной системой С-400 «Триумф»( дальностью поражения до 400 км). Из трёх выпущенных по нему ракет две промахнулись, третья поразила цель. Пилот предпринял попытку уклонения, однако избежать поражения не удалось.

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