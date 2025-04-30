КНР-США: заруба обещает быть кровавой 30 апреля 2025 | 09:15 распечатать [0] комментарии [0] Лидер КНР не хочет выступить в роли Зеленского в Овальном кабинете.

​​Руководство Китая не намерено уступать президенту Дональду Трампу в тарифной войне между двумя странами: в Пекине убеждены, что президент США не выдержит жесткого затяжного противостояния и первым моргнет. К такому выводу приходят сейчас большинство наблюдателей в Токио – там видят, что нынешний хозяин Белого дома начал проявлять слабину. Он уже несколько раз призывал Китай к переговорам. Однако председатель КНР Си Цзиньпин это хладнокровно игнорирует, а Пекин в качестве предварительного условия для диалога требует полной отмены 145-процентных пошлин, введенных Вашингтоном на все китайские товары. 22 апреля Трамп уже заговорил о том, что эти тарифы могут быть «серьезно снижены» в случае договоренности. И это вновь проигнорировали в Пекине: китайская пресса удовлетворенно заговорила о том, что американцы засуетились. В подоплеке жесткой позиции руководства КНР лежит, как полагают в Токио, учет ошибок и унижений, перенесенных в первый период пребывания Трампа в Белом доме. В 2016 году во время избирательной кампании нынешний президент США говорил очень страшные слова о своей готовности нанести сокрушительный торговый удар по Пекину. В результате председатель КНР Си Цзиньпин лично полетел в Штаты уже в начале апреля 2017 года, не дожидаясь завершения первых 100 дней после избрания Трампа. Встреча двух лидеров прошла в поместье президента США во Флориде, где была достигнута договоренность начать переговоры. После их завершения в марте 2018 года Пекин объявил о договоренности не вступать в торговую войну и не прибегать к добавочным пошлинам. Однако уже в июле того же года Трамп все же ввел против КНР повышенные импортные тарифы, и боевые действия на торговых фронтах начались. Это стало страшным унижением для Си Цзиньпина – он потерял лицо как лидер великой державы и, к тому же, ничего не добился. Теперь лидер КНР больше не намерен легко идти на переговоры с США. На отказ Пекина от диалога на уровне вывших руководителей, как считают в Токио, влияние оказала и публичная унизительная выволочка, которую в конце февраля этого года устроили в Белом доме Владимиру Зеленскому. В Китае, как сообщают в Токио, приняли решение ни при каком варианте не ставить Си Цзиньпина в такое же положение. В публикуемых в Пекине аналитических материалах говорится, что позиция Трампа не основана на идеологическом неприятии политики КНР, он стремится к пресловутой коммерческой сделке. Президент США, поэтому, предсказуем и, как полагают в Пекине, он будет поддаваться давлению. При этом китайское руководство убеждено, что население КНР под твердым руководством Компартии выдержит неизбежные тяготы от таможенной войны. Однако позиции Трампа, по такой логике, куда слабее – он может с треском проиграть промежуточные выборы в 2026 году, если американские избиратели будут возмущены ухудшением своего экономического положения из-за провалов торговой политики Белого дома. К тому же КНР, похоже, уверена в том, что существенно укрепила свою хозяйственную устойчивость и сильно снизила зависимость от США по сравнению с 2017 – 2018 годами. ТГК Головнин из Токио



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